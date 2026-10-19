Ήπια πτώση στο Euronext Athens εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωαγορές

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα στις τιμές των μετοχών στο Euronext Athens, παρασυρόμενες από το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές. Η πτωτική αυτή κίνηση ακολουθεί την πορεία των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, τα οποία βρίσκονται υπό το βάρος των γεωπολιτικών εντάσεων. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται λίγο πάνω από τις 2.600 μονάδες, σημειώνοντας πτώση που κυμαίνεται γύρω στο 0,4%.

Η εικόνα του Euronext Athens

Οι τιμές των μετοχών στο Euronext Athens καταγράφουν ήπιες πτωτικές τάσεις, παρασυρόμενες από το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές. Η πτωτική αυτή κίνηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς ακολουθεί την πορεία των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, τα οποία βρίσκονται υπό το βάρος των γεωπολιτικών εντάσεων που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται σε επίπεδα λίγο πάνω από τις 2.600 μονάδες, σημειώνοντας πτώση που κυμαίνεται γύρω στο 0,4%. Αντίστοιχα, πτωτική τάση ακολουθεί και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE, ο οποίος καταγράφει υποχώρηση περίπου 0,4%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά, σε ποσοστό περίπου 0,05%.

Μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης: Άνοδοι και πτώσεις

Από τις μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, ορισμένες καταφέρνουν να κινηθούν ανοδικά, δείχνοντας ανθεκτικότητα στο γενικότερο πτωτικό κλίμα. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC, της Allwyn, της Lamda Development και της Viohalco, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Ωστόσο, η πλειονότητα των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης παρουσιάζει πτωτική πορεία. Συγκεκριμένα, τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές της Τιτάν, της Aegean Airlines, του ΟΤΕ, της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, επηρεάζοντας αρνητικά τους επιμέρους δείκτες και τη συνολική εικόνα της αγοράς.

Ο όγκος και η αξία των συναλλαγών

Σε ό,τι αφορά τις μετοχές που έχουν αλλάξει χέρια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η εικόνα είναι μικτή, αντανακλώντας την αβεβαιότητα που επικρατεί. Συνολικά, 32 μετοχές κινούνται ανοδικά, προσφέροντας κάποια θετικά σημάδια, ενώ 42 μετοχές καταγράφουν πτωτική πορεία.

Παράλληλα, 18 μετοχές παραμένουν σταθερές, χωρίς να παρουσιάζουν αξιόλογες μεταβολές στην τιμή τους. Η αξία των συναλλαγών, μέχρι στιγμής, έχει ξεπεράσει τα 17 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που υποδηλώνει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα στην αγορά, παρά τις γενικότερες πτωτικές τάσεις.

Γεωπολιτικές εντάσεις και η κρίση στη Γαλλία

Το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές τροφοδοτείται από διάφορους παράγοντες, με τις γεωπολιτικές εντάσεις να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της επενδυτικής ψυχολογίας. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, επηρεάζοντας τις αποφάσεις των επενδυτών.

Επιπλέον, η κρίση που παρατηρείται στη Γαλλία δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Οι ανησυχίες αυτές εστιάζονται κυρίως στη δημοσιονομική σταθερότητα της Γαλλίας, η οποία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, με τις επιπτώσεις να είναι δυνητικά ευρύτερες για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Η πτωτική πορεία των ευρωπαϊκών δεικτών

Σε αυτό το κλίμα ανησυχίας και αβεβαιότητας, οι μεγάλοι πανευρωπαϊκοί δείκτες καταγράφουν σημαντικές απώλειες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση που ξεπερνά το 0,6%, αντανακλώντας τη γενικευμένη αρνητική τάση που επικρατεί στις αγορές της Ευρώπης.

Ακόμη μεγαλύτερη πτώση παρατηρείται στον γερμανικό δείκτη DAX, ο οποίος υποχωρεί περίπου κατά 1%, δείχνοντας την έντονη επίδραση των αρνητικών παραγόντων. Αντίστοιχα, τα χρηματιστήρια σε Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία ακολουθούν την ίδια πτωτική πορεία, κινούμενα σε παρόμοια αρνητικά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας το αρνητικό κλίμα σε όλη την Ευρωζώνη και πέραν αυτής.

Με πληροφορίες από: Newsit