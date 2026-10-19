Παπαθανάσης: 85,5 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για τον Προαστιακό και το λιμάνι Θεσσαλονίκης

Δύο σημαντικά έργα υποδομής για τη Θεσσαλονίκη, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 85,5 εκατ. ευρώ, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Μεταφορές 2021-2027. Η απόφαση για την ένταξη αυτών των έργων, τα οποία αφορούν τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο και το Λιμάνι της πόλης, ελήφθη από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Τα δύο έργα αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση των μεταφορών και στην αναβάθμιση της περιοχής, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ένταξη στο ΕΣΠΑ Μεταφορές 2021-2027

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, αποφάσισε την ένταξη δύο νέων έργων στο τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Μεταφορές 2021-2027». Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο αυτών έργων ανέρχεται στα 85,5 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αυτά φέρουν τις ονομασίες «Κατασκευή Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης» και «Σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης». Η ένταξή τους στο πρόγραμμα σηματοδοτεί την έναρξη των διαδικασιών για την υλοποίησή τους, με στόχο την αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών της περιοχής.

Ο νέος Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης

Για την κατασκευή του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, η συνολική δημόσια δαπάνη έχει καθοριστεί στα 24,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη φτάνει τα 19,6 εκατ. ευρώ. Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο θα έχει συνολικό μήκος 19,5 χιλιομέτρων.

Μέσω της αξιοποίησης της υφιστάμενης γραμμής, ο προαστιακός θα εξασφαλίσει τη σύνδεση της Δυτικής Θεσσαλονίκης με τον επιβατικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, καθώς και με τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς της πόλης. Στο πλαίσιο του έργου, περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή και λειτουργία επτά σιδηροδρομικών σταθμών-στάσεων. Αυτές περιλαμβάνουν αποβάθρες, στέγαστρα, πεζογέφυρες, Η/Μ εγκαταστάσεις, χώρους στάθμευσης, υδραυλικά έργα και έργα πρόσβασης.

Σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα λιμένα

Το δεύτερο έργο αφορά τη σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Για αυτό το έργο, η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 61 εκατ. ευρώ, με τη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη να φτάνει τα 45,7 εκατ. ευρώ.

Προβλέπεται η κατασκευή διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, με μήκος περίπου 2.225 μέτρα. Το συγκεκριμένο έργο έχει ως στόχο την ενίσχυση των πολυτροπικών συνδέσεων των μεταφορών, μέσω της μελέτης και κατασκευής των απαραίτητων έργων για τη λειτουργία του νέου κλάδου της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής.

Στόχοι και οφέλη των επενδύσεων

Τα δύο έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχουν πολλαπλούς βασικούς στόχους. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η ανάπτυξη των υποδομών και των μεταφορών, καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η κοινωνική συνοχή επιδιώκεται μέσω της αξιοποίησης υποβαθμισμένων περιοχών εντός του αστικού ιστού, καλύπτοντας περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης με μέσο σταθερής τροχιάς.

Επιπλέον, στόχοι είναι η διασύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με εμπορευματικούς κόμβους και η αναβάθμιση του ρόλου της χώρας σε διεθνή εμπορευματικό κόμβο. Τέλος, τα έργα αποσκοπούν στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, παράλληλα με τη μείωση των οδικών ατυχημάτων, προσφέροντας ένα πιο βιώσιμο και ασφαλές μεταφορικό σύστημα.

Διαδικασία δημοπράτησης και δικαιούχος

Τα δύο έργα έχουν ήδη δημοπρατηθεί στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης, ακολουθώντας τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Ως δικαιούχος για την υλοποίηση των έργων έχει οριστεί η εταιρεία «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΕ».

Με πληροφορίες από: Newsit