Τι αγοράζεις με 1 εκατομμύριο ευρώ στην Αττική: Επιλογές σε Βόρεια Προάστια και Αθηναϊκή Ριβιέρα

Το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ παραμένει ένα διαχρονικό σημείο αναφοράς και το κύριο ψυχολογικό όριο για όσους αναζητούν ακίνητο υψηλών προδιαγραφών στην Αττική. Η πραγματική αγοραστική δύναμη αυτού του κεφαλαίου, ωστόσο, διαμορφώνεται τελείως διαφορετικά ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη, την ηλικία της κατασκευής και τον τύπο του ακινήτου. Η αγορά της πολυτελούς κατοικίας χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο ταχύτητες, όπως επισημαίνει η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Premier Realty, Κορίνα Σαΐα.

Η αξία του 1 εκατομμυρίου ευρώ στην αγορά ακινήτων

Το κεφάλαιο του 1 εκατομμυρίου ευρώ, με ένα διευρυμένο εύρος που κυμαίνεται από 900.000 ευρώ έως 1.100.000 ευρώ, αποτελεί ένα κρίσιμο μέγεθος για την απόκτηση ακινήτων στην Αττική. Η αξία του επηρεάζεται από τέσσερις βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την τελική επιφάνεια και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.

Σύμφωνα με την Κορίνα Σαΐα, η αγορά πολυτελών κατοικιών διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες. Από τη μία πλευρά βρίσκονται τα νεόδμητα ακίνητα, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή ενεργειακή κλάση αλλά προσφέρουν λιγότερα τετραγωνικά μέτρα. Από την άλλη, υπάρχουν οι παλαιότερες κατασκευές, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα για έως και υπερδιπλάσια ωφέλιμη επιφάνεια, προσφέροντας διαφορετικές επιλογές στους ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Οι επιλογές στα Βόρεια Προάστια

Στην περιοχή των Βορείων Προαστίων, το κεφάλαιο του 1 εκατομμυρίου ευρώ κατευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά σε διαμερίσματα ή οροφοδιαμερίσματα. Στην Κηφισιά, και συγκεκριμένα στο Κέντρο, το Κεφαλάρι και την Πολιτεία, οι επιφάνειες των νεόδμητων ακινήτων κυμαίνονται από 111 έως 167 τετραγωνικά μέτρα, με τη διάμεση τιμή να διαμορφώνεται στα 140 τετραγωνικά μέτρα.

Η πλειονότητα των διαθέσιμων επιλογών στην Κηφισιά συγκεντρώνεται στην Πολιτεία, όπου τα ακίνητα έχουν επιφάνεια από 119 έως 177 τετραγωνικά μέτρα. Αντίθετα, στο Κεφαλάρι, η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη. Στις περιοχές της Φιλοθέης και του Παλαιού Ψυχικού, η απόλυτη σπανιότητα διαθέσιμης γης, σε συνδυασμό με τους εξαιρετικά χαμηλούς συντελεστές δόμησης, έχει ως αποτέλεσμα τη συμπίεση των νεόδμητων διαμερισμάτων σε μόλις 100 τετραγωνικά μέτρα.

Η αγορά ακινήτων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Αντίθετα με τα Βόρεια Προάστια, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα παρατηρείται εντονότερη οικοδομική δραστηριότητα και αυξημένη προσφορά νέων κατασκευών, όπως αναφέρει η κ. Σαΐα. Αυτό προσφέρει περισσότερες επιλογές στους αγοραστές, τόσο σε διαμερίσματα όσο και σε μεζονέτες. Η ακριβής τοποθεσία και η απόσταση από τη θάλασσα αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες που διαφοροποιούν αισθητά την τελική επιφάνεια των ακινήτων.

Στην Άνω Βούλα, τα διαμερίσματα κυμαίνονται από 120 έως 172 τετραγωνικά μέτρα, με διάμεση επιφάνεια τα 137 τετραγωνικά μέτρα. Οι μεζονέτες στην ίδια περιοχή προσφέρουν επιφάνειες από 114 έως 206 τετραγωνικά μέτρα, με τη διάμεση τιμή να ανέρχεται στα 161 τετραγωνικά μέτρα. Στην Κάτω Βούλα, τα διαμερίσματα έχουν επιφάνεια από 92 έως 123 τετραγωνικά μέτρα, με διάμεση τα 105 τετραγωνικά μέτρα, ενώ οι μεζονέτες κυμαίνονται από 116 έως 133 τετραγωνικά μέτρα, με διάμεση επιφάνεια 124 τετραγωνικά μέτρα.

Επιλογές στη Γλυφάδα: Άνω και Κάτω περιοχή

Συνεχίζοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, η περιοχή της Γλυφάδας παρουσιάζει επίσης ποικιλία επιλογών. Στην Άνω Γλυφάδα, τα διαμερίσματα κυμαίνονται από 120 έως 158 τετραγωνικά μέτρα, με διάμεση επιφάνεια τα 135 τετραγωνικά μέτρα. Οι μεζονέτες στην Άνω Γλυφάδα προσφέρουν επιφάνειες από 130 έως 170 τετραγωνικά μέτρα, με τη διάμεση τιμή να διαμορφώνεται στα 140 τετραγωνικά μέτρα.

Αντίστοιχα, στην Κάτω Γλυφάδα, τα διαμερίσματα έχουν επιφάνεια από 90 έως 150 τετραγωνικά μέτρα, με διάμεση τα 118 τετραγωνικά μέτρα. Οι μεζονέτες στην Κάτω Γλυφάδα κυμαίνονται από 112 έως 161 τετραγωνικά μέτρα, με διάμεση επιφάνεια 135 τετραγωνικά μέτρα. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αναδεικνύουν την ποικιλομορφία της αγοράς ακινήτων στην Αττική, ακόμα και εντός της ίδιας γεωγραφικής ζώνης, προσφέροντας διαφορετικές δυνατότητες για το ίδιο κεφάλαιο.

Με πληροφορίες από: News.gr