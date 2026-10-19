Αγροτικό πετρέλαιο: Άμεση έκπτωση στην αντλία με νέο σύστημα από την 1η Νοεμβρίου

Από την 1η Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο σύστημα για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης από τους αγρότες, το οποίο περιλαμβάνει άμεση φορολογική ελάφρυνση. Ο τρόπος με τον οποίο οι δικαιούχοι θα προμηθεύονται το καύσιμο με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αλλάζει ριζικά. Η διαδικασία της επιστροφής φόρου, που απαιτούσε την εξόφληση ολόκληρης της αξίας του καυσίμου και την αναμονή για την καταβολή των χρημάτων, αντικαθίσταται πλέον από άμεση έκπτωση στην αντλία.

Το νέο σύστημα και η άμεση έκπτωση

Με την ενεργοποίηση του νέου συστήματος, οι αγρότες δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν 50,84 λεπτά λιγότερα για κάθε λίτρο πετρελαίου κίνησης. Η έκπτωση αυτή θα εφαρμόζεται απευθείας κατά την αγορά του καυσίμου, εξαλείφοντας την ανάγκη για αναμονή της επιστροφής του φόρου.

Η μείωση των 50,84 λεπτών ανά λίτρο προκύπτει από την αφαίρεση 41 λεπτών, ποσό που αντιστοιχεί στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), καθώς και επιπλέον 9,84 λεπτών από τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Η διαδικασία της έκπτωσης θα γίνεται με τη χρήση ενός προσωπικού κωδικού QR, ο οποίος θα δημιουργείται μέσω του κινητού τηλεφώνου του κάθε αγρότη.

Σημαντική ενίσχυση στη ρευστότητα των παραγωγών

Η συγκεκριμένη αλλαγή έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά σε μια περίοδο όπου το ενεργειακό κόστος παραμένει ένα σημαντικό βάρος για την αγροτική παραγωγή. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι δεν πρόκειται για μια πρόσθετη φορολογική ελάφρυνση, αλλά για έναν διαφορετικό τρόπο απόδοσης ενός οφέλους που ήδη προβλέπεται για τους δικαιούχους αγρότες.

Η κύρια και ουσιαστική διαφορά που εισάγει το νέο σύστημα είναι η άμεση ενίσχυση της ρευστότητας των παραγωγών. Οι αγρότες δεν θα χρειάζεται πλέον να δεσμεύουν τα χρήματά τους, περιμένοντας την επιστροφή του φόρου από το κράτος, καθώς η έκπτωση θα εφαρμόζεται επιτόπου κατά την αγορά του πετρελαίου.

Ενδεικτικά οφέλη ανά ποσότητα καυσίμου

Το ακριβές όφελος που θα αποκομίζει κάθε παραγωγός θα εξαρτάται από την ποσότητα πετρελαίου που δικαιούται να προμηθευτεί. Αυτή η ποσότητα καθορίζεται με βάση τα στοιχεία των καλλιεργειών του κάθε αγρότη.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση αγοράς 500 λίτρων πετρελαίου, η μείωση της τελικής δαπάνης θα φτάνει τα 254,20 ευρώ. Αντίστοιχα, για την προμήθεια 1.000 λίτρων, το όφελος διαμορφώνεται στα 508,40 ευρώ. Σε μεγαλύτερες ποσότητες, όπως τα 2.000 λίτρα, το αντίστοιχο ποσό της έκπτωσης ξεπερνά τα 1.016 ευρώ.

Αυτά τα ποσά δεν αποτελούν ανεξάρτητη επιδότηση και δεν θα καταβάλλονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αγροτών. Αντιθέτως, θα αφαιρούνται απευθείας από το συνολικό κόστος κατά τη στιγμή της αγοράς, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εξαντληθεί τα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης που έχουν οριστεί για τον κάθε δικαιούχο.

Η εφαρμογή myDieselApp και η διαδικασία

Η νέα διαδικασία προμήθειας αγροτικού πετρελαίου θα πραγματοποιείται μέσω της ειδικής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την ονομασία myDieselApp. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η εφαρμογή αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Για να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, ο αγρότης θα πρέπει να την εγκαταστήσει στο κινητό του τηλέφωνο. Μετά την εγκατάσταση, θα ακολουθεί μια διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η ταυτοποίηση, ο αγρότης θα αποκτά τη δυνατότητα να δημιουργεί έναν μοναδικό κωδικό QR, τον οποίο θα χρησιμοποιεί στα πρατήρια καυσίμων για την άμεση έκπτωση.

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Το νέο σύστημα για την άμεση έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο θα τεθεί σε πλήρη ισχύ από την 1η Νοεμβρίου. Μέχρι και την 31η Οκτωβρίου, δηλαδή την προηγούμενη ημέρα, θα εξακολουθεί να ισχύει το σημερινό καθεστώς επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, όπως αυτό εφαρμοζόταν μέχρι τώρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki