Κωνσταντίνα Μιχαήλ: «Στη δουλειά μας ποτέ δεν είσαι διασφαλισμένος»

Η δημοφιλής ηθοποιός Κωνσταντίνα Μιχαήλ παραχώρησε συνέντευξη στο topontiki.gr, με αφορμή τη θριαμβευτική συνέχεια της κωμωδίας «Μπαμπάδες με ρούμι» στο Θέατρο Αλίκη. Η παράσταση, που υπογράφουν οι Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέππας, διανύει την πέμπτη της χρονιά, προσελκύοντας πλήθος κόσμου. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στο διαχρονικό μήνυμα του έργου και την επίδρασή του στην ελληνική κοινωνία.

Η διαχρονική επιτυχία των «Μπαμπάδων με ρούμι»

Η κωμωδία «Μπαμπάδες με ρούμι», έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία για πέμπτη συνεχή χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Η παράσταση, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε στο θέατρο το 1996, δηλαδή τριάντα χρόνια πριν από τη σημερινή της φάση, εξακολουθεί να ενθουσιάζει το κοινό με το χαρακτηριστικό της ειρωνικό και καυστικό χιούμορ.

Η απήχηση του έργου είναι εμφανής, καθώς οι 300.000 θεατές που παρακολούθησαν την παράσταση τα τελευταία τέσσερα χρόνια επιβεβαιώνουν τη διαχρονική της αξία. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συμμετέχουν η Βίκυ Σταυροπούλου, ο Θανάσης Ευθυμιάδης, η Χριστίνα Τσάφου, ο Λευτέρης Ελευθερίου, η Βίβιαν Κοντομάρη και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ.

Μια αιχμηρή σάτιρα της ελληνικής κοινωνίας

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ περιέγραψε τους «Μπαμπάδες με ρούμι» ως μια αιχμηρή σάτιρα που διακωμωδεί την ελληνική κοινωνία. Σύμφωνα με την ηθοποιό, η κοινωνία αυτή, δυστυχώς, παραμένει ακόμη και σήμερα «μεγαλύτερη από τον εαυτό της», ενώ ταυτόχρονα είναι «πιο μικρή» στη συμπεριφορά της. Χαρακτηρίζεται από απληστία, ρατσισμό και προσβλητικές εκδηλώσεις σε διάφορες πτυχές της.

Το έργο αναδεικνύει πτυχές μιας πραγματικότητας που έχει αλλάξει σημαντικά από την πρώτη του παρουσίαση. Έχουν μεσολαβήσει γεγονότα όπως η έλευση μιας νέας χιλιετίας, η εγκατάσταση μιας νέας πραγματικότητας, ανατροπές και ματαιώσεις σχεδίων. Επίσης, η εμφάνιση αμέτρητων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι επαναπροσδιορισμοί ζωής και μια γενικότερη αταξία έχουν διαμορφώσει το σύγχρονο τοπίο.

Κοινωνικές αλλαγές και οι επιπτώσεις τους

Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ αναφέρθηκε επίσης στις κοινωνικές αλλαγές, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της αλλαγής ταξικής ταυτότητας από πολύ κόσμο άρχισε να επιφέρει ζημίες αντί για κέρδη. Ως αποτέλεσμα, πολλά σπίτια «έκλεισαν» και αλυσίδες μαγαζιών οδήγησαν τους ιδιοκτήτες τους σε δυσχερή θέση. Παράλληλα, οι ανύπαρκτες αρχές παρέμειναν σταθερές στην κατάστασή τους, ενδεχομένως και πιο εγκληματικές.

Η ηθοποιός σημείωσε ότι ο όρος «κρίση συνείδησης» δεν ακούγεται πλέον συχνά, έχοντας αντικατασταθεί από τη σκέτη «κρίση». Η ιστορία των πέντε ανόητων, κακόμοιρων και απελπισμένων καθαρμάτων της παράστασης αποτελεί, στη σημερινή εποχή, μια μπανάλ καθημερινότητα.

Οι χαρακτήρες του έργου ως καθρέφτης της πραγματικότητας

Οι χαρακτήρες του έργου, η Ρόη, η Βέσκα, ο Παναγιώτης, η Τζένη, ο Χρήστος και η κυρία Βάσω, έχουν πλέον μεταπηδήσει από τις σελίδες του έργου στη σφαίρα του ρεαλισμού. Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ τους περιέγραψε ως πρόσωπα που ανήκουν στην καθημερινότητα, κινούμενα εγκλήματα που συναντάμε και χαιρετάμε καθημερινά, χωρίς να υποψιαζόμαστε τι μπορεί να κρύβουν «στην κουζίνα τους».

Στο Θέατρο Αλίκη, αυτά τα «ανόητα καθάρματα» προσφέρουν στο κοινό τους υπέροχους «Μπαμπάδες με ρούμι», μια παράσταση που περιέχει «λιγουλάκι δηλητήριο». Η υπόθεση του έργου περιστρέφεται γύρω από τα τέσσερα εκατομμύρια που είχε κερδίσει στο Τζόκερ ο μπαμπάς, ο οποίος έχει πλέον φύγει από τη ζωή, και τα οποία αναζητούν τον κληρονόμο τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki