Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία ζητά άμεση δράση από τις Βρυξέλλες

Οι κορυφαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Ευρώπη απευθύνουν έκκληση στις Βρυξέλλες για άμεσες αποφάσεις, προειδοποιώντας ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Οι επικεφαλής των ομίλων Stellantis, Renault και Volkswagen ζητούν σταθερούς κανόνες, ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και μια ουσιαστική βιομηχανική πολιτική, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των στόχων εκπομπών CO₂, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από την Κίνα.

Ηχηρό μήνυμα από το Παρίσι

Το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού αποτέλεσε φέτος όχι μόνο μια πλατφόρμα για την παρουσίαση νέων μοντέλων και πρωτότυπων οχημάτων, αλλά και ένα βήμα για τη μετάδοση ενός ηχηρού μηνύματος προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Στο πλαίσιο του Paris Automotive Summit, οι Antonio Filosa της Stellantis, François Provost της Renault και Oliver Blume της Volkswagen κάλεσαν τις Βρυξέλλες να δράσουν γρήγορα.

Οι τρεις κορυφαίοι παράγοντες του κλάδου τόνισαν ότι οι όποιες καθυστερήσεις στην λήψη αποφάσεων ενδέχεται να υπονομεύσουν σοβαρά το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι όμιλοι συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη για άμεσες αλλαγές, εστιάζοντας κυρίως στους κανόνες που αφορούν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) και στην επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής.

Σύγκλιση απόψεων και αναγκαίοι συμβιβασμοί

Ο επικεφαλής της Stellantis, Antonio Filosa, δήλωσε ότι υπάρχει σύγκλιση απόψεων στο 90% των ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο. Υπογράμμισε ότι η άμεση προτεραιότητα είναι η επίτευξη των αναγκαίων συμβιβασμών, ώστε να εγκριθούν το συντομότερο δυνατό οι σχετικές ρυθμίσεις που θα διαμορφώσουν το νέο πλαίσιο λειτουργίας.

Ο κ. Filosa χαιρέτισε τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας σχετικά με τους στόχους εκπομπών CO₂ και τον «Industrial Accelerator Act». Ωστόσο, επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν. Όπως τόνισε, όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα χρειαστεί να προβούν σε υποχωρήσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα καλύπτει τις βασικές ανάγκες της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Προειδοποίηση για έλλειψη αποφάσεων και κινεζική επέλαση

Ακόμη πιο έντονη ήταν η προειδοποίηση που απηύθυνε ο επικεφαλής της Renault, François Provost. Ο κ. Provost ανέφερε ότι, παρά την αυξανόμενη συνειδητοποίηση του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο κλάδος, δεν έχουν ληφθεί συγκεκριμένες αποφάσεις. Οι καθυστερήσεις αφορούν το χρονοδιάγραμμα των στόχων εκπομπών CO₂, τις κανονιστικές απαιτήσεις και την εμπορική επέλαση των κινεζικών κατασκευαστών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο κ. Provost έθεσε ευθέως το ερώτημα αν η Ευρώπη επιθυμεί να διατηρήσει μια αυτοκινητοβιομηχανία με παγκόσμια εμβέλεια. Κατά την άποψή του, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει υπερβολικό βάρος στις ρυθμίσεις και στο ελεύθερο εμπόριο, χωρίς να έχει διαμορφώσει μια εξίσου φιλόδοξη και αποτελεσματική βιομηχανική στρατηγική για τον κλάδο.

Συγκεκριμένες απαιτήσεις και κίνδυνος περικοπών

Στο πλαίσιο των προτάσεών του, ο επικεφαλής της Renault ζήτησε, μεταξύ άλλων, το πάγωμα της εισαγωγής νέων κανονισμών για μια περίοδο δέκα ετών. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για την ανάπτυξη μιας ισχυρής ευρωπαϊκής αλυσίδας παραγωγής μπαταριών, καθώς και την προσωρινή στήριξη του λειτουργικού κόστους των σχετικών εργοστασίων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

Επιπλέον, ο κ. Provost ζήτησε την αναστολή της επιβολής προστίμων για τις εκπομπές CO₂. Προειδοποίησε μάλιστα ότι, αν δεν υπάρξει εξαίρεση για το έτος 2030, θα αναγκαστεί μέσα σε ένα χρόνο να εισηγηθεί στο διοικητικό συμβούλιο της Renault περικοπές μοντέλων και μείωση της ευρωπαϊκής παραγωγής κατά 300.000 αυτοκίνητα. Οι κατασκευαστές ζητούν μια πιο ρεαλιστική πορεία προς την απανθρακοποίηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki