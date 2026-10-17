Ο χάρτης των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για το διάστημα 19-23 Οκτωβρίου

Σημαντικές καταβολές αναμένονται από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) κατά την ερχόμενη εβδομάδα, από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου 2026. Συνολικά 71.780.000 ευρώ θα διατεθούν σε 83.420 δικαιούχους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα παροχών και επιδομάτων. Ο «χάρτης» των πληρωμών, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, περιλαμβάνει ενισχύσεις για μητρότητα, ασθένεια, ανεργία, εφάπαξ και προγράμματα απασχόλησης.

Οι καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ, μία σημαντική καταβολή έχει οριστεί για τις 21 Οκτωβρίου. Κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, θα διατεθεί ένα συνολικό ποσό ύψους 15.200.000 ευρώ. Αυτό το ποσό προορίζεται για 30.300 δικαιούχους και αφορά ποικίλες παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Συγκεκριμένα, οι παροχές αυτές περιλαμβάνουν επιδόματα μητρότητας, τα οποία στηρίζουν τις νέες μητέρες, καθώς και παροχές ασθένειας και ατυχήματος, που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες υγείας. Επίσης, περιλαμβάνονται και τα έξοδα κηδείας, προσφέροντας ανακούφιση σε περιπτώσεις απώλειας.

Πέραν των ανωτέρω, ο e-ΕΦΚΑ έχει προγραμματίσει την καταβολή πληρωμών εφάπαξ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του πενθημέρου από τις 19 Οκτωβρίου έως και τις 23 Οκτωβρίου. Για αυτές τις εφάπαξ παροχές, θα διατεθούν 16.500.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένες πληρωμές θα ωφελήσουν 800 δικαιούχους, οι οποίοι αναμένουν την εφάπαξ ενίσχυση τους εντός του καθορισμένου αυτού χρονικού πλαισίου. Οι καταβολές αυτές αποτελούν μέρος της τακτικής μέριμνας του φορέα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς τους ασφαλισμένους.

Επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές από τη ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα προχωρήσει επίσης σε σημαντικές καταβολές προς τους δικαιούχους της. Ένα ποσό ύψους 20.000.000 ευρώ έχει προγραμματιστεί να διατεθεί σε 33.000 δικαιούχους. Αυτές οι πληρωμές αφορούν κυρίως τα επιδόματα ανεργίας, τα οποία παρέχουν βασική οικονομική στήριξη σε όσους βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Επιπλέον, περιλαμβάνονται και άλλα λοιπά επιδόματα που χορηγεί η υπηρεσία, με στόχο την ενίσχυση των ανέργων και την κάλυψη άμεσων αναγκών τους.

Οι καταβολές αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής της ΔΥΠΑ για την υποστήριξη του εργατικού δυναμικού και την αντιμετώπιση της ανεργίας. Η υπηρεσία διασφαλίζει την έγκαιρη και ομαλή ροή των πληρωμών, προσφέροντας έτσι ένα δίχτυ ασφαλείας σε χιλιάδες πολίτες που εξαρτώνται από αυτές τις παροχές για την κάλυψη των βιοτικών τους αναγκών.

Στήριξη μητέρων και προγράμματα απασχόλησης

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και της στήριξης της οικογένειας, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες. Το ποσό αυτό αφορά την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, μία κρίσιμη παροχή που επιτρέπει στις γυναίκες να απέχουν από την εργασία τους κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό, λαμβάνοντας παράλληλα οικονομική ενίσχυση. Αυτή η παροχή συμβάλλει στην προστασία της μητρότητας και στην διευκόλυνση των νέων μητέρων να συνδυάσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή.

Παράλληλα, σημαντικά ποσά θα διατεθούν για την ενίσχυση της ενεργού απασχόλησης. Συγκεκριμένα, 19.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 18.000 δικαιούχους. Οι πληρωμές αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν ευκαιρίες κατάρτισης και εργασίας. Στόχος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των πολιτών, μέσω συγκεκριμένων πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται από τη ΔΥΠΑ.

Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

Τέλος, ο «χάρτης» των πληρωμών της ΔΥΠΑ για το συγκεκριμένο διάστημα περιλαμβάνει και ενισχύσεις για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα. Πιο αναλυτικά, έχει προγραμματιστεί η καταβολή 80.000 ευρώ σε 120 δικαιούχους. Αυτά τα προγράμματα αποσκοπούν στην παροχή προσωρινής απασχόλησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην κάλυψη αναγκών της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων. Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και παρέχεται εργασιακή εμπειρία σε όσους συμμετέχουν, ολοκληρώνοντας έτσι το σύνολο των προγραμματισμένων καταβολών για την περίοδο αυτή.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos