Συνεργασία για το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας

Μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας υπέγραψαν η εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ) και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ). Η συμφωνία αποσκοπεί στη σύνδεση της ανάπτυξης των αεροπορικών υποδομών με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι ως σημείο προβολής του φυσικού πλούτου της Κρήτης. Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών του νησιού, καθώς και η ενημέρωση των επισκεπτών για τις δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού.

Στόχοι της στρατηγικής συνεργασίας

Η συνεργασία μεταξύ ΔΑΗΚ και ΟΦΥΠΕΚΑ προσανατολίζεται στην αξιοποίηση του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, με στόχο την προβολή του φυσικού πλούτου της Κρήτης. Οι δύο φορείς επιδιώκουν να συνδέσουν την ανάπτυξη των αεροπορικών υποδομών και την αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα με την προστασία του περιβάλλοντος.

Η συμφωνία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, καθώς η έναρξη λειτουργίας του νέου αεροδρομίου αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την τουριστική κίνηση. Ταυτόχρονα, η αυξημένη δραστηριότητα δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον του νησιού.

Άξονες δράσης και πρωτοβουλίες

Το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών, οι οποίες θα κινηθούν σε τρεις βασικές κατευθύνσεις. Αυτές οι κατευθύνσεις περιλαμβάνουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού και την προστασία της βιοποικιλότητας της Κρήτης.

Μεταξύ των δράσεων που εξετάζονται, περιλαμβάνεται η δημιουργία ειδικών σημείων ενημέρωσης εντός των χώρων του νέου αεροδρομίου. Σε αυτά τα σημεία, οι ταξιδιώτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις προστατευόμενες περιοχές, τα οικοσυστήματα και τις οικοτουριστικές διαδρομές που προσφέρει η Κρήτη.

Αξιοποίηση ψηφιακών μέσων και ενημερωτικών εκστρατειών

Παράλληλα με τα φυσικά σημεία ενημέρωσης, προβλέπεται η αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και η υλοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών. Στόχος είναι η προβολή των περιοχών του δικτύου Natura 2000, καθώς και η ανάδειξη των ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στο νησί.

Η βασική επιδίωξη είναι το νέο αεροδρόμιο να μην λειτουργεί αποκλειστικά ως ένας κόμβος μεταφορών. Αντιθέτως, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημείο πρώτης επαφής των επισκεπτών με το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης, ενσωματώνοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στην ταξιδιωτική εμπειρία.

Δηλώσεις στελεχών και υπουργού

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, αναφέρθηκε στη σημασία αυτής της συνεργασίας. Συνέδεσε την πρωτοβουλία με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνυπάρχουν αρμονικά η τουριστική ανάπτυξη και η προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Αναστασίου, διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΗΚ, τόνισε ότι το νέο αεροδρόμιο θα αποτελέσει την πρώτη επαφή εκατομμυρίων επισκεπτών με την Κρήτη. Επισήμανε την πρόθεση της εταιρείας να ενσωματώσει την περιβαλλοντική ενημέρωση στην ταξιδιωτική εμπειρία των επισκεπτών.

Η πρόεδρος του ΟΦΥΠΕΚΑ, καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλου, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών του νησιού. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της σύνδεσης της διατήρησης του φυσικού κεφαλαίου με την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών, αναδεικνύοντας τον αμφίδρομο χαρακτήρα της σχέσης περιβάλλοντος και ανάπτυξης.

Με πληροφορίες από: Topontiki