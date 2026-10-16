Πιερρακάκης: Η εποχή του φθηνού κεφαλαίου έχει παρέλθει, στήριξη πολιτών εντός δημοσιονομικού πλαισίου

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ότι η εποχή του φθηνού και άφθονου κεφαλαίου έχει παρέλθει σε παγκόσμιο επίπεδο. Τόνισε πως βρισκόμαστε πλέον σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, χαρακτηριζόμενο από υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων. Ο κ. Πιερρακάκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Eurogroup, παραχώρησε τη συνέντευξη στον δημοσιογράφο Richard Quest στο περιθώριο της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ.

Η νέα πραγματικότητα του κεφαλαίου

«Η εποχή του φθηνού και άφθονου κεφαλαίου έχει παρέλθει σε παγκόσμιο επίπεδο. Βρισκόμαστε πλέον σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, με υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων» δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι «όσο μεγαλύτερη αξιοπιστία διαθέτει μια χώρα ως προς τη δημοσιονομική της πολιτική και όσο μεγαλύτερη αξιοπιστία έχει το πολιτικό της σύστημα, τόσο περισσότερο αυτό αποτυπώνεται στις αποδόσεις των ομολόγων της».

Αυτές οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον Richard Quest του CNN, στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ, όπου συζητήθηκαν κρίσιμα οικονομικά ζητήματα.

Η θέση της Ευρώπης και οι δημοσιονομικές πιέσεις

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εκτίμησε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε σαφώς ισχυρότερη θέση σε σχέση με την περίοδο της κρίσης χρέους της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτό ισχύει, όπως σημείωσε, παρά την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων και τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις που παρατηρούνται.

Σε ερώτηση του Richard Quest σχετικά με τις δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ για τη λύση του προβλήματος χρέους της Γαλλίας, ο κ. Πιερρακάκης συμφώνησε με όσα είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συμπλήρωσε ότι το ίδιο είχε επισημάνει και ο Εμανουέλ Μουλέν, διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας.

Ο υπουργός τόνισε, ωστόσο, ότι η κατάσταση που παρατηρείται σήμερα στην αγορά ομολόγων έχει, σε μεγάλο βαθμό, διεθνή χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την παγκόσμια φύση των οικονομικών εξελίξεων και των προκλήσεων.

Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων

Ο Richard Quest έθεσε το ζήτημα της αύξησης των αποδόσεων των ομολόγων, αναφέροντας ως παράδειγμα τις σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις των ιταλικών και γαλλικών ομολόγων σε σύγκριση με τις γερμανικές. Σχολίασε επίσης την ερμηνεία των δηλώσεων της Κριστίν Λαγκάρντ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα χρειαστεί να αγοράσει γαλλικά ομόλογα ή να διασώσει τη Γαλλία.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρείχε συγκεκριμένα στοιχεία για την άνοδο των αποδόσεων, επισημαίνοντας ότι πριν από δέκα χρόνια, η μέση απόδοση των ομολόγων στην Ευρώπη ήταν 1,1%. Σήμερα, η μέση απόδοση των δεκαετών ομολόγων βρίσκεται στο 4,4%.

Αυτή η αύξηση, σύμφωνα με τον υπουργό, συνδέεται με τις αυξανόμενες πληθωριστικές προοπτικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράγοντες όπως η ενέργεια και η Τεχνητή Νοημοσύνη, μεταξύ άλλων, έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην παγκόσμια οικονομία, δημιουργώντας ένα νέο τοπίο στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην Ελλάδα και την ανάγκη στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει φέτος ένα πακέτο μέτρων ύψους 1,4 δισ. ευρώ. Η δυνατότητα υλοποίησης αυτού του πακέτου αποδίδεται στην τακτοποίηση των δημοσίων οικονομικών της χώρας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο υπουργός Οικονομικών εκτίμησε ότι είναι εφικτή η στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αυτή η στήριξη, όπως διευκρίνισε, μπορεί να παρασχεθεί εντός του υπάρχοντος δημοσιονομικού πλαισίου, χωρίς να διαταραχθεί η οικονομική σταθερότητα.

Ο Richard Quest επισήμανε ότι οι υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων θα δημιουργήσουν προβλήματα στη χρηματοδότηση των κρατικών προϋπολογισμών των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την ευρωπαϊκή οικονομική σκηνή και απαιτεί προσεκτική διαχείριση.

Με πληροφορίες από: Topontiki