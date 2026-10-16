Ο Παναγιώτης Γκιώνης στους 16 του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος επιτραπέζιας αντισφαίρισης

Ο Παναγιώτης Γκιώνης, σε ηλικία 46 ετών, εξασφάλισε για πέμπτη φορά στην καριέρα του την παρουσία του στον γύρο των 16 σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ατομικών. Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής της επιτραπέζιας αντισφαίρισης συνεχίζει την πορεία του στη Λιουμπλιάνα, όπου διεξάγεται η κορυφαία διοργάνωση. Η πρόκριση αυτή έρχεται μετά από μια εμφατική νίκη επί του Ιταλού Ματέο Μούτι, δείχνοντας την εξαιρετική του κατάσταση.

Η πέμπτη πρόκριση στην 16άδα

Ο Παναγιώτης Γκιώνης απολαμβάνει ακόμα μία πρόκριση στην πρώτη 16άδα ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, επιβεβαιώνοντας την σταθερή του αξία. Αυτοί οι αγώνες αποτελούν τους πρώτους του σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση για την περίοδο 2026-2027, και η επίδοση αυτή αναδεικνύει την ετοιμότητά του. Η 5η παρουσία του στη 16άδα του θεσμού αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για τον ίδιο και για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση.

Ο 46χρονος παίκτης έχει ήδη διακριθεί με την πορεία του, κρατώντας ψηλά το πρεστίζ του αθλήματος στην Ελλάδα. Παρά την πολυετή του καριέρα, ο Γκιώνης παραμένει αποφασισμένος να δώσει τα πάντα για να κάνει ένα ακόμα βήμα στην απαιτητική αυτή διοργάνωση.

Η επικράτηση επί του Ματέο Μούτι

Στον αγώνα του 2ου γύρου, ο Παναγιώτης Γκιώνης αντιμετώπισε τον Ιταλό Ματέο Μούτι και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλό του. Με το ευρύ 4-0 σετ (11-3, 11-4, 11-5, 11-4), ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε στον 3ο γύρο του αγωνίσματος. Ο αγώνας αυτός ήταν απλός σε ανάγνωση, καθώς ο Γκιώνης, ο οποίος βρίσκεται στο νούμερο 46 στα seeding του πρωταθλήματος, έπιασε εξαιρετική απόδοση.

Από την άλλη πλευρά, ο Ματέο Μούτι, που ήταν Νο 73, εμφάνισε τρωτά σημεία στην άμυνά του. Ο πολύπειρος αθλητής μας ήταν ξεκάθαρα ανώτερος σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού, ενώ ίσως τον βοήθησε και το γεγονός ότι βρήκε περισσότερο χρόνο ξεκούρασης, καθώς την προηγούμενη ημέρα δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Δανό Άντερς Λιντ.

Η τακτική και η συγκέντρωση

Ο Παναγιώτης Γκιώνης μπήκε στον αγώνα με τον Μούτι διαβασμένος και αποφασισμένος, παρόλο που ήταν η πρώτη φορά που συναντούσε τον συγκεκριμένο αθλητή σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Κυριάρχησε από την αρχή, δημιουργώντας διαφορά με σταθερή άμυνα και απόλυτη συγκέντρωση. Συνέχισε στο ίδιο τέμπο, με τον Μούτι να δείχνει αδυναμία να ακολουθήσει και να κάνει αρκετά λάθη στις επιθέσεις του.

Ο πρωταθλητής μας χρησιμοποιούσε αποτελεσματικά το φάλτσο-άφαλτσο, ενώ όποτε χρειαζόταν, έπαιρνε και τις επιθέσεις του. Έτσι, ο υπόλοιπος αγώνας κύλησε χωρίς πίεση για τον Γκιώνη. Ο Κώστας Βατσακλής, που βρισκόταν στον πάγκο, δεν χρειάστηκε να αλλάξει την τακτική σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, επιβεβαιώνοντας την ορθή προσέγγιση του Έλληνα αθλητή.

Ο επόμενος αντίπαλος

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο Παναγιώτης Γκιώνης θα τεθεί αντιμέτωπος με ένα από τα κορυφαία ονόματα του αθλήματος. Αντίπαλός του θα είναι το νούμερο 6 του απλού ανδρών, ο Σουηδός Άντον Σέλμπεργκ. Ο Σέλμπεργκ διαθέτει μεγάλες περγαμηνές με την εθνική του ομάδα, γεγονός που καθιστά τον επερχόμενο αγώνα ιδιαίτερα απαιτητικό.

Ο Σουηδός αθλητής είχε αποκλείσει δύσκολα νωρίτερα τον Ρουμάνο Ιούλιαν Τσιρίτα με 4-2 σετ, δείχνοντας και αυτός την αγωνιστική του ετοιμότητα. Μέχρι την ώρα σύνταξης του κειμένου, η ακριβής ώρα και το τραπέζι του αυριανού ματς δεν είχαν ανακοινωθεί από τους διοργανωτές.

Πληροφορίες για τη διοργάνωση

Οι φίλοι της επιτραπέζιας αντισφαίρισης έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους αγώνες του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Η ETTU μεταδίδει ιντερνετικά όλους τους αγώνες μέσα από το κανάλι της στο YouTube. Επιπλέον, στη διεύθυνση https://www.ettu.tv/events/167/4/1/5/5 παρέχονται όλες οι πληροφορίες για τα αγωνιστικά δρώμενα της κορυφαίας διοργάνωσης, καθώς και live scoring για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta