Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, ανακοίνωσε την επιδότηση του πετρελαίου για τους ψαράδες με 40 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2026. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται κατόπιν συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό. Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στήριξης του κλάδου της αλιείας, το οποίο περιλαμβάνει και άλλες δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Νέα και προηγούμενες επιδοτήσεις καυσίμων

Η πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά αφορά την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τους ψαράδες, η οποία ανέρχεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο. Η ενίσχυση αυτή θα καλύψει τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του έτους 2026, προσφέροντας σημαντική ελάφρυνση στο κόστος των καυσίμων για τους επαγγελματίες αλιείς.

Προηγουμένως, είχε ανακοινωθεί και ο διπλασιασμός της επιδότησης για τους επαγγελματίες αλιείς για το διάστημα Απριλίου - Αυγούστου. Συγκεκριμένα, η επιδότηση είχε διαμορφωθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, από τα αρχικά 16 λεπτά. Αντίστοιχα, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, η επιδότηση ανήλθε στα 24 λεπτά ανά λίτρο, από τα 12 λεπτά που ίσχυαν αρχικά.

Δράσεις για ζημιές στα αλιευτικά δίχτυα

Επιπλέον των επιδοτήσεων καυσίμων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ικανοποίησε ένα πάγιο αίτημα των παράκτιων αλιέων. Ανακοινώθηκε μια νέα δράση, με συνολικό προϋπολογισμό 15 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αποσκοπεί στην κάλυψη ζημιών που προκαλούνται στα δίχτυα των αλιέων. Οι ζημιές αυτές οφείλονται σε προστατευόμενα θαλάσσια είδη, όπως τα δελφίνια, οι φώκιες και οι θαλάσσιες χελώνες.

Οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση αυτής της νέας δράσης εξασφαλίστηκαν μέσω του «Προγράμματος Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» (ΠΑΛΥΘ) της περιόδου 2021-2027. Η εξασφάλιση των κονδυλίων έγινε εφικτή μέσω ανακατανομής των διαθέσιμων πόρων του προγράμματος, δείχνοντας την προτεραιότητα που δίνεται στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Στο παρελθόν, συγκεκριμένα το 2024 και το 2025, είχαν ήδη καταβληθεί 41 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 9.500 επαγγελματίες αλιείς. Οι πληρωμές αυτές αφορούσαν ζημιές που είχαν προκληθεί στα δίχτυα τους από τα ίδια προστατευόμενα θαλάσσια είδη, καλύπτοντας μια περίοδο τριών ετών, από το 2022 έως και το 2024.

Στήριξη κατά την ουκρανική κρίση και εκσυγχρονισμός σκαφών

Κατά την αρχική περίοδο της ουκρανικής κρίσης, το έτος 2022, διατέθηκαν 25 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση σε 9.391 επαγγελματίες αλιείς. Η αποζημίωση αυτή δόθηκε για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους και του χαμένου εισοδήματος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία επηρέασε σημαντικά τον κλάδο.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη μια δράση για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες αλιείς για αυτό το πρόγραμμα λήγει στις 16 Οκτωβρίου 2026. Ο συνολικός προϋπολογισμός που έχει διατεθεί για τον εκσυγχρονισμό των σκαφών ανέρχεται στα 16 εκατομμύρια ευρώ, στοχεύοντας στην αναβάθμιση του αλιευτικού στόλου.

Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αλιεία

Στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, επετεύχθη μια σημαντική συμφωνία. Για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, συμφωνήθηκε καταρχήν το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη στήριξη της αλιείας, το οποίο θα ισχύσει για την περίοδο 2028-2034.

Το πλαίσιο αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα στήριξης για την ανανέωση και την αναβάθμιση του αλιευτικού στόλου. Η πρόβλεψη αυτή αποτελούσε ένα πάγιο και μακροχρόνιο αίτημα του κλάδου της αλιείας, και η αποδοχή της σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ευρωπαϊκή αλιευτική πολιτική.

Με πληροφορίες από: Reader