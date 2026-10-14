Στουρνάρας: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις απαραίτητες για αξιολόγηση «Α» πριν το 2030

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, υπογράμμισε την κρίσιμη σημασία της βελτίωσης της ποιότητας των θεσμών ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη πιστοληπτικής αξιολόγησης κατηγορίας «Α» για την Ελλάδα, πριν από το έτος 2030. Ο κ. Στουρνάρας ανέπτυξε τις θέσεις του κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο δείπνο του Κύκλου «Women in Corporate Affairs, Government Relations and Public Policy» του Lean In Network Greece. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση θα πρέπει να αποτυπωθούν στους θεσμικούς δείκτες που παρακολουθούν οι οίκοι αξιολόγησης, όπως τόνισε.

Η σημασία των θεσμικών μεταρρυθμίσεων

Ο Γιάννης Στουρνάρας τόνισε ότι η περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας εξαρτάται άμεσα από τη βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών. Η ουσιαστική πρόοδος σε αυτό το πεδίο αποτελεί το «κλειδί» για την επίτευξη του στόχου της αξιολόγησης κατηγορίας «Α» πριν από το τέλος της δεκαετίας.

Ειδική αναφορά έγινε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι αλλαγές αυτές να γίνουν ορατές στους δείκτες θεσμικής ποιότητας που χρησιμοποιούν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης. Αυτή η αποτύπωση είναι καθοριστική για την εμπέδωση της εμπιστοσύνης και την προσέλκυση επενδύσεων.

Πρόοδος στην απονομή της δικαιοσύνης

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί και στον τομέα της απονομής της δικαιοσύνης, ένα πεδίο με άμεσο αντίκτυπο στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επικαλούμενος στοιχεία της JustStat, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ανέφερε ότι ο μέσος χρόνος έκδοσης μιας πρωτόδικης απόφασης έχει περιοριστεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, ο χρόνος αυτός διαμορφώνεται πλέον περίπου στις 357 ημέρες, από 774 ημέρες που ήταν πριν από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του δικαστικού χάρτη.

Ο κ. Στουρνάρας εξήγησε ότι οι ταχύτερες και πιο προβλέψιμες δικαστικές διαδικασίες συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου. Αυτό, με τη σειρά του, ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, δημιουργώντας ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον για την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επενδύσεις στη χώρα.

Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας

Παρά τις διεθνείς αναταράξεις, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να παρουσιάζει ανθεκτικότητα και να αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με την ευρωζώνη. Το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας κατέγραψε αύξηση κατά 1,9% σε ετήσια βάση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Αντίθετα, η αντίστοιχη αύξηση στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 1,2% για την ίδια περίοδο.

Η θετική αυτή πορεία, σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ, στηρίζεται σε μια σειρά παραγόντων. Αυτοί περιλαμβάνουν τη δημοσιονομική εξυγίανση, την ανάταξη του τραπεζικού συστήματος, τη συνεχή βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Η αναβάθμιση της θεσμικής λειτουργίας εντάσσεται σε αυτή την ευρύτερη προσπάθεια διατήρησης της αναπτυξιακής δυναμικής.

Προκλήσεις και ευρωπαϊκές προοπτικές

Παρά τη θετική εικόνα, ο κ. Στουρνάρας προειδοποίησε ότι παραμένουν σοβαρές προκλήσεις για την ελληνική οικονομία. Το σημαντικό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αποτελεί ένδειξη αυτών των προκλήσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα. Η ενίσχυση των θεσμών αποτελεί μέρος της προσπάθειας να περιοριστεί η έκθεση της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αναταράξεις και να διατηρηθεί η αναπτυξιακή της δυναμική.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επισήμανε τις πιέσεις που επιβαρύνουν το οικονομικό περιβάλλον. Αυτές περιλαμβάνουν τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στις αγορές ενέργειας, τον κατακερματισμό του διεθνούς εμπορίου και τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στο επενδυτικό χάσμα που παρατηρείται ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ενώ η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα, οι επιπτώσεις της στην αγορά εργασίας και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα απαιτούν προσεκτική διαχείριση, όπως σημείωσε ο κ. Στουρνάρας. Για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, η Ευρώπη χρειάζεται να διοχετεύσει περισσότερες αποταμιεύσεις σε παραγωγικές επενδύσεις. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς και της Τραπεζικής Ένωσης, ενώ πρέπει να εμβαθυνθεί και η Ενιαία Αγορά.

Ο κ. Στουρνάρας πρότεινε επίσης ότι κοινές επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως οι υποδομές, η άμυνα, η ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, θα μπορούσαν να στηρίξουν την ανάπτυξη και να ενισχύσουν τον διεθνή ρόλο της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis