Νέα μέτρα στήριξης για καύσιμα: Επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης και αυξημένο επίδομα

Η κυβέρνηση προχωρά σε νέα, ουσιαστικά μέτρα στήριξης των πολιτών, αντιμετωπίζοντας τις αυξανόμενες πιέσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Ανακοινώθηκε συνολική επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία συνδυάζει κρατική στήριξη και εκπτώσεις από τα διυλιστήρια. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, ενώ προβλέπονται μειώσεις και σε άλλα καύσιμα.

Η συνολική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Η συνολική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται στα 40 λεπτά ανά λίτρο, προκύπτοντας από τον συνδυασμό της κρατικής στήριξης και των εκπτώσεων που ανακοίνωσαν οι εταιρείες διύλισης. Αυτή η παρέμβαση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης στην αντλία, χωρίς να απαιτούνται αιτήσεις ή να ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, διασφαλίζοντας ότι το όφελος φτάνει άμεσα στον καταναλωτή.

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει με μία μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο, με ένα πιθανό εύρος από 1,90 έως 2 ευρώ, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Με τη συνδυασμένη δράση του κράτους και των διυλιστηρίων, η τελική τιμή για όλους τους καταναλωτές υποχωρεί στα 1,55 ευρώ το λίτρο, με το εύρος να διαμορφώνεται από 1,50 έως 1,60 ευρώ.

Για τα νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, το πραγματικό κόστος υπολογίζεται κοντά στα 1,35 ευρώ το λίτρο. Αυτή η συνδυασμένη ελάφρυνση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης σε σχέση με την τιμή των 1,75 ευρώ/λίτρο που είχε κλείσει το πετρέλαιο θέρμανσης τον Απρίλιο.

Αυξημένο επίδομα θέρμανσης για τον χειμώνα

Για την επικείμενη χειμερινή περίοδο 2026-2027, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται οριζόντια κατά 30%. Η αύξηση αυτή επεκτείνει την κάλυψη σε περισσότερα νοικοκυριά και μορφές ενέργειας, καθώς καλύπτει όλα τα επιλέξιμα καύσιμα, όπως το πετρέλαιο θέρμανσης, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, τα καυσόξυλα και τα πέλετ.

Το ανώτατο ποσό του επιδόματος αυξάνεται από τα 1.200 ευρώ στα 1.560 ευρώ. Για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό που δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ, φέτος θα λάβει 650 ευρώ, ενώ ένα νοικοκυριό με επίδομα 800 ευρώ, θα λάβει 1.040 ευρώ. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος παραμένουν αμετάβλητα.

Εκτιμάται ότι περίπου 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά θα ενισχυθούν από το αυξημένο επίδομα, εκ των οποίων περίπου 750.000 είναι χρήστες πετρελαίου θέρμανσης. Όσον αφορά τις πληρωμές, η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Η προκαταβολή, η οποία θα είναι επίσης αυξημένη κατά 30%, θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Ο συνολικός προϋπολογισμός του επιδόματος διαμορφώνεται στα 225 εκατομμύρια ευρώ, με πρόσθετο κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ.

Μειώσεις και σε άλλα καύσιμα

Πέρα από το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε παρεμβάσεις και σε άλλα καύσιμα. Το κράτος και τα διυλιστήρια θα απορροφήσουν από κοινού 20 λεπτά από κάθε λίτρο diesel κίνησης. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνεται και μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη.

Οι τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην αντλία ενεργοποιούνται από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου. Όπως και στην περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης, οι μειώσεις αυτές εφαρμόζονται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς την ανάγκη αιτήσεων ή την ύπαρξη εισοδηματικών κριτηρίων.

Το κόστος των παρεμβάσεων

Το κόστος των τριών άμεσων κρατικών παρεμβάσεων στην αντλία για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα μέτρα, μαζί με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων, αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πακέτου στήριξης.

Σύμφωνα με τα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το συνολικό πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την ενίσχυση του εισοδήματος ανέρχεται πλέον στα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται οι άμεσες επιδοτήσεις καυσίμων, το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το Fuel Pass, καθώς και επιδοτήσεις σε αγρότες και ενοικιαστές.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki