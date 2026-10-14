Το 7,5% του πληθυσμού της Ελλάδας αντιμετώπισε ανεπάρκεια τροφής το 2025

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της Ελλάδας αντιμετώπισε σε κάποιο βαθμό ανεπάρκεια τροφής. Ειδικότερα, το 7,5% των κατοίκων της χώρας βρέθηκε αντιμέτωπο με μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής κατά το έτος 2025. Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένα νοικοκυριά στην εξασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης διατροφής.

Τα ποσοστά ανεπάρκειας τροφής το 2025

Η ΕΛΣΤΑΤ, μέσω της έρευνάς της, κατέγραψε ότι το 7,5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής το 2025. Η μέτρηση αυτή βασίζεται στην παγκόσμια τυπική κλίμακα ανεπάρκειας τροφής (FIES), ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο για την αξιολόγηση της επισιτιστικής ασφάλειας σε διάφορες χώρες.

Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα υποσύνολο αυτού του πληθυσμού, συγκεκριμένα το 1,7%, βίωσε μόνο σοβαρή ανεπάρκεια τροφής κατά την ίδια περίοδο. Αυτό το ποσοστό αφορά περιπτώσεις όπου η πρόσβαση σε τροφή ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, επηρεάζοντας σημαντικά τις διατροφικές συνήθειες και την υγεία των ατόμων.

Διαχρονική ανάλυση των δεδομένων

Η ΕΛΣΤΑΤ παρέχει επίσης μια διαχρονική εικόνα της ανεπάρκειας τροφής στην Ελλάδα, καλύπτοντας την περίοδο από το 2019 έως το 2024. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, τα ποσοστά που αφορούν τη μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής παρουσίασαν διακυμάνσεις, κινούμενα σε ένα εύρος από 6% έως 8%.

Πιο συγκεκριμένα, το 2024, το ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής διαμορφώθηκε στο 7%. Αυτή η σταθερότητα ή οι μικρές μεταβολές στα ποσοστά υποδεικνύουν μια συνεχιζόμενη πρόκληση για την επισιτιστική ασφάλεια σε ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας.

Σταθερά επίπεδα σοβαρής ανεπάρκειας

Όσον αφορά τη σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει ότι τα επίπεδα αυτά διατηρήθηκαν σε σχετικά σταθερά ποσοστά κατά την περίοδο 2019-2024. Συγκεκριμένα, η σοβαρή ανεπάρκεια τροφής κυμάνθηκε μεταξύ 1,4% και 1,7%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υψηλότερη τιμή για τη σοβαρή ανεπάρκεια τροφής καταγράφηκε το 2025, φτάνοντας το 1,7%. Αυτό το στοιχείο υποδηλώνει ότι, παρά τις μικρές διακυμάνσεις στα συνολικά ποσοστά, το πρόβλημα της σοβαρής αδυναμίας πρόσβασης σε τροφή παραμένει επίμονο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εντεινόμενο.

Μεθοδολογία της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ

Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για την επάρκεια τροφής βασίζεται σε ερωτήματα που αναφέρονται στην περίοδο των δώδεκα προηγούμενων μηνών πριν από τη διενέργεια της έρευνας. Αυτή η χρονική αναφορά επιτρέπει την αποτύπωση των πρόσφατων εμπειριών των νοικοκυριών σχετικά με την πρόσβασή τους σε τροφή.

Ο κύριος σκοπός των ερωτημάτων αυτών είναι να αποτυπώσουν τη δυνατότητα ή την αδυναμία παροχής, στο σύνολο των μελών του νοικοκυριού, επαρκούς ποσότητας κατάλληλης τροφής. Η ΕΛΣΤΑΤ επιδιώκει να διασφαλίσει ότι για κάθε μέλος των νοικοκυριών εξασφαλίζονται οι διατροφικές προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για μια υγιή διαβίωση, παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα της επισιτιστικής κατάστασης στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Reader