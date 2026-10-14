Διπλή διεθνής διάκριση για την Allwyn Hellas στα SBC Awards 2026

Δύο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις απέσπασε η Allwyn Hellas στα εφετινά SBC Awards, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς του κλάδου του gaming παγκοσμίως. Η εταιρεία αναδείχθηκε «Employer of the Year – Operator» και τιμήθηκε με Bronze Place στην κατηγορία «Socially Responsible Initiative of the Year». Η διπλή αυτή αναγνώριση αντικατοπτρίζει δύο στρατηγικές προτεραιότητες της Allwyn Hellas: τη διαρκή επένδυση στους ανθρώπους της και τη σταθερή δέσμευσή της στην προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού.

Η διάκριση ως «Employer of the Year – Operator»

Η Allwyn Hellas απέσπασε για πρώτη φορά τη διάκριση «Employer of the Year – Operator» στα SBC Awards. Αυτή η βράβευση την αναγνωρίζει ως κορυφαίο εργοδότη για τον κλάδο του gaming σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διάκριση επιβεβαιώνει τη δυναμική της ανθρωποκεντρικής κουλτούρας που έχει αναπτύξει η εταιρεία.

Η αναγνώριση αυτή προέρχεται από την πολυεπίπεδη στρατηγική που υλοποιεί η Allwyn Hellas, με στόχο την ανάπτυξη και την ευημερία των περίπου 1.400 εργαζομένων της. Τα SBC Awards 2026 απονεμήθηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα, στο πλαίσιο του SBC Summit, ενός από τα μεγαλύτερα διεθνή συνέδρια για τον κλάδο των online τυχερών παιχνιδιών.

Επένδυση στους ανθρώπους και στρατηγική ευημερίας

Η Allwyn Hellas επενδύει σταθερά στη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος, διεθνών προδιαγραφών, για τους εργαζομένους της. Στόχος είναι να προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία, ευκαιρίες και την υποστήριξη που χρειάζονται, ώστε να μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά, να εξελίσσονται διαρκώς και να αξιοποιούν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας για τους ανθρώπους της βρίσκονται διάφορες δράσεις. Αυτές περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες αμφίδρομης επικοινωνίας, εξατομικευμένα πλάνα ανάπτυξης, προγράμματα διαχείρισης ταλέντων, καθώς και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και εξέλιξη δεξιοτήτων. Χάρη σε αυτήν την προσέγγιση, η Allwyn Hellas έχει λάβει την πιστοποίηση ως Top Employer στην Ελλάδα για τέσσερις διαδοχικές χρονιές.

Τέταρτη συνεχόμενη βράβευση για το υπεύθυνο παιχνίδι

Η διάκριση Bronze Place στην κατηγορία «Socially Responsible Initiative of the Year» των SBC Awards 2026 αποτελεί μια ακόμη επιβράβευση για τη στρατηγική και τις πρωτοβουλίες της Allwyn Hellas στον τομέα του υπεύθυνου παιχνιδιού. Η βράβευση αυτή αναγνωρίζει το ολοκληρωμένο και συνεπές έργο της εταιρείας για την προστασία των παικτών.

Το συγκεκριμένο βραβείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που η εταιρεία διακρίνεται διεθνώς στον τομέα της κοινωνικής υπευθυνότητας. Αυτή η σταθερή αναγνώριση υπογραμμίζει τη δέσμευση της Allwyn Hellas στην προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού.

Ολοκληρωμένο πλέγμα πρωτοβουλιών και καινοτομιών

Συνολικά, η Allwyn Hellas υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πρωτοβουλιών και δράσεων για την προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού. Με γνώμονα την προστασία των παικτών, η εταιρεία αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη (AI) στις πρακτικές της.

Επιπλέον, προωθεί καινοτομίες και υιοθετεί υπεύθυνες πρακτικές marketing. Αυτές οι ενέργειες αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της, η οποία εστιάζει στην προστασία των παικτών και την ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στον κλάδο των online τυχερών παιχνιδιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki