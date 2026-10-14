Η Vivartia πούλησε τις Goody's και Everest στον καναδικό όμιλο Recipe Unlimited Corporation

Η Vivartia Holding S.M.S.A. προχώρησε στην ανακοίνωση μιας οριστικής συμφωνίας, η οποία αφορά την πώληση του συνόλου των μετοχών της Evergood. Η Evergood αποτελεί τον κλάδο υπηρεσιών εστίασης του Ομίλου Vivartia, περιλαμβάνοντας γνωστά σήματα όπως τα Goody’s Burger House και Everest. Αγοραστής είναι η καναδική εταιρεία Recipe Unlimited Corporation, ένας στρατηγικός επενδυτής με μακρά πορεία στον χώρο της εστίασης.

Η συμφωνία και τα εμπλεκόμενα μέρη

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Vivartia Holding S.M.S.A., η υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αφορά την πώληση του 100% των μετοχών της Evergood. Ο κλάδος υπηρεσιών εστίασης της Vivartia, η Evergood, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αναγνωρίσιμων εμπορικών σημάτων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Συγκεκριμένα, στο χαρτοφυλάκιο της Evergood ανήκουν οι αλυσίδες Goody’s Burger House, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo. Η εξαγορά αυτή από την Recipe Unlimited Corporation φέρνει έναν διεθνή παίκτη με σημαντική εμπειρία στον κλάδο της εστίασης στην Ελλάδα.

Ο στρατηγικός επενδυτής Recipe Unlimited

Η Recipe Unlimited Corporation, με έδρα τον Καναδά, χαρακτηρίζεται ως στρατηγικός επενδυτής, διαθέτοντας περισσότερα από 100 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της εστίασης. Με την κίνηση αυτή, ο καναδικός όμιλος αποκτά πλέον ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, με σαφή στόχο την επιτάχυνση της διεθνούς του ανάπτυξης.

Το χαρτοφυλάκιο της Recipe είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, περιλαμβάνοντας 18 εμπορικά σήματα εστίασης. Αυτά καλύπτουν διάφορους τομείς, όπως την πλήρη εξυπηρέτηση (full-service), την περιορισμένη εξυπηρέτηση (limited-service) και τη λιανική πώληση. Μεταξύ των εμβληματικών σημάτων της Recipe συγκαταλέγονται τα Swiss Chalet, St-Hubert, Montana’s BBQ & Bar, Harvey’s Burgers, New York Fries και The Burger’s Priest.

Η Recipe αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία εστίασης πλήρους εξυπηρέτησης στον Καναδά, διαθέτοντας κορυφαία brands στον χώρο της casual dining, της γρήγορης εξυπηρέτησης και της fast casual εστίασης.

Δηλώσεις για τη συνεργασία

Ο Frank Hennessey, Διευθύνων Σύμβουλος της Recipe Unlimited, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τη νέα αυτή συνεργασία. Όπως ανέφερε, «Η Evergood κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και διαθέτει μια εξαιρετική διοικητική ομάδα με μεγάλη εμπειρία, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη συνεργασία ιδανική για την επιτάχυνση της διεθνούς μας ανάπτυξης».

Ο κ. Hennessey εξέφρασε επίσης την ανυπομονησία του για τη συνεργασία με τη διοικητική ομάδα της εταιρείας. Στόχος είναι η αξιοποίηση αυτής της δυναμικής πλατφόρμας για τη δημιουργία σημαντικών ευκαιριών ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η διαδικασία ολοκλήρωσης και οι σύμβουλοι

Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις εγκρίσεις και προϋποθέσεις ολοκλήρωσης, όπως προβλέπεται σε τέτοιου είδους επιχειρηματικές συμφωνίες. Για την υποστήριξη της διαδικασίας, τόσο η Vivartia όσο και η Recipe Unlimited συνεργάστηκαν με εξειδικευμένους συμβούλους.

Για λογαριασμό της Vivartia Holding, η Rothschild & Co ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ η Deloitte παρείχε υπηρεσίες vendor due diligence. Τη νομική υποστήριξη στη Vivartia παρείχε η Bernitsas Law.

Από την πλευρά της Recipe Unlimited, η EY-Parthenon Greece ήταν υπεύθυνη για τις φορολογικές και χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η Scotiabank, μέσω της Scotia Capital Inc., ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η KPMG παρείχε υπηρεσίες συμβουλευτικής συναλλαγών, και η Karatzas & Partners ανέλαβε τη νομική υποστήριξη.

Το προφίλ των εταιρειών

Η Vivartia Holding S.M.S.A. αναγνωρίζεται ως ένας κορυφαίος όμιλος με σημαντική δραστηριότητα στους τομείς της παραγωγής τροφίμων και της εστίασης. Ο όμιλος διακρίνεται για τη δέσμευσή του στην ποιότητα και την καινοτομία, κατέχοντας ηγετική θέση στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται τα εμπορικά της σήματα.

Αντίστοιχα, η Recipe Unlimited είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εστίασης πλήρους εξυπηρέτησης στον Καναδά. Το ευρύ φάσμα των κορυφαίων brands της καλύπτει τις κατηγορίες της casual dining, της γρήγορης εξυπηρέτησης και της fast casual εστίασης, ενισχύοντας την παρουσία της στον διεθνή χώρο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader