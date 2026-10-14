Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης από τη HELLENiQ ENERGY – Παραμένουν οι μειώσεις σε αμόλυβδη και ντίζελ

Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε την προσφορά έκτακτης έκπτωσης στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης, με την έναρξη της περιόδου θέρμανσης. Η κίνηση αυτή έρχεται ως ανταπόκριση στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά καυσίμων.

Παράλληλα με την έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης, παραμένουν σε ισχύ και άλλες μειώσεις τιμών για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη. Οι ανακοινωθείσες εκπτώσεις από την εταιρεία είναι επιπλέον τυχόν κρατικών επιδοτήσεων που αναμένεται να ανακοινωθούν.

Έκτακτη έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Η HELLENiQ ENERGY άνοιξε τον κύκλο των ανακοινώσεων των διυλιστηρίων σχετικά με τη συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Η ειδική έκτακτη έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ανέρχεται σε 16 λεπτά ανά λίτρο.

Αυτό το ποσό μεταφράζεται σε μείωση της τιμής στην αντλία κατά 20 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει τη συμμετοχή των διυλιστηρίων της χώρας, HELLENiQ Energy και Motor Oil, στην επιδότηση.

Η έκτακτη έκπτωση θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την άμεση μεταφορά της μείωσης στους καταναλωτές.

Μειώσεις τιμών και σε άλλα καύσιμα

Εκτός από το πετρέλαιο θέρμανσης, η HELLENiQ ENERGY διατηρεί σε ισχύ και την έκτακτη έκπτωση για το πετρέλαιο κίνησης. Η έκπτωση αυτή ανέρχεται σε 4 λεπτά ανά λίτρο, ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση τιμής 5 λεπτών με ΦΠΑ στην αντλία.

Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται ήδη από τις 14 Ιουλίου, προσφέροντας ανακούφιση στους οδηγούς. Επιπλέον, για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, η έκπτωση των 8 λεπτών ανά λίτρο θα διατηρηθεί.

Η μείωση αυτή μεταφράζεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή της αντλίας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την αμόλυβδη θα ισχύει μέχρι και την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026.

Συνολικό πακέτο μέτρων και κρατικές ενισχύσεις

Οι εκπτώσεις που ανακοινώθηκαν από την HELLENiQ ENERGY είναι επιπλέον τυχόν επιδοτήσεων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Το συνολικό πακέτο μέτρων εκπτωτικής πολιτικής αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά.

Αυτός ο τρόπος θεωρείται ο πιο άμεσος και αποτελεσματικός για τη μεταφορά των μειώσεων σε όλους τους καταναλωτές. Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται η ανακοίνωση των κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες θα καθορίσουν και την τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.

Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται πλέον ότι μπορεί να κινηθεί γύρω στο 1,60 ευρώ ανά λίτρο ή και χαμηλότερα, μετά τις ανακοινώσεις των διυλιστηρίων και εν αναμονή των κυβερνητικών μέτρων.

Πιθανό «μέτρο έκπληξη» από την κυβέρνηση

Κυβερνητικά στελέχη δεν αποκλείουν την ανακοίνωση ενός πιθανού «μέτρου έκπληξη» σήμερα, με στόχο την περαιτέρω ανακούφιση των καταναλωτών. Το μέτρο αυτό θα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ακρίβειας των καυσίμων.

Βασική προϋπόθεση για την ανακοίνωση ενός τέτοιου μέτρου είναι να βρίσκεται εντός των δημοσιονομικών ορίων που έχουν τεθεί.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis