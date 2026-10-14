Συζήτηση Πιερρακάκη – Γκεοργκίεβα στη σύνοδο του ΔΝΤ για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, βρίσκεται στην Μπανγκόκ προκειμένου να συμμετάσχει στην Ετήσια Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η Σύνοδος διεξάγεται από τις 15 έως τις 17 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο των εργασιών, ο κ. Πιερρακάκης θα έχει συνομιλία με τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, στο κεντρικό πάνελ, με αντικείμενο την οικοδόμηση ανθεκτικών και δυναμικών οικονομιών για το μέλλον.

Η παρουσία στην Μπανγκόκ και η κρίσιμη συγκυρία

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκτός από τη θέση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συμμετέχει στις εργασίες της Ετήσιας Συνόδου και ως Πρόεδρος του Eurogroup. Η παρουσία του στην Μπανγκόκ, την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, σηματοδοτεί τη συμμετοχή της Ελλάδας σε ένα από τα σημαντικότερα διεθνή οικονομικά φόρουμ.

Η Σύνοδος του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την παγκόσμια οικονομία. Οι διεθνείς εξελίξεις χαρακτηρίζονται από πολλαπλές και ταυτόχρονες προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν συντονισμένες δράσεις και πολιτικές.

Το κεντρικό πάνελ και οι προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας

Στο κεντρικό πάνελ της Συνόδου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα συνομιλήσει με την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το θέμα της συζήτησης επικεντρώνεται στην οικοδόμηση ανθεκτικών και δυναμικών οικονομιών, με στόχο τη διασφάλιση της μελλοντικής ευημερίας και σταθερότητας.

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις που επηρεάζουν τις διεθνείς σχέσεις και τις αγορές. Επιπλέον, μια νέα ενεργειακή κρίση δημιουργεί πιέσεις, ενώ οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές προσθέτουν στην αβεβαιότητα. Αυτές οι συνθήκες καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την εφαρμογή πολιτικών που θα συνδυάζουν την οικονομική ανάπτυξη με τη δημοσιονομική αξιοπιστία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στην Μπανγκόκ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα συμμετάσχει, υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του Eurogroup, σε μια σειρά σημαντικών συναντήσεων. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών των G7.

Πριν από τη συνεδρίαση των G7, θα λάβει μέρος και στην ευρωπαϊκή συντονιστική συνάντηση που προηγείται. Οι συζητήσεις αυτές διεξάγονται σε μια περίοδο όπου η διεθνής οικονομική συνεργασία έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η ενισχυμένη συνεργασία κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις αγορές.

Εργασίες της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοπιστωτικής Επιτροπής (IMFC)

Ο Έλληνας υπουργός θα λάβει επίσης μέρος στις εργασίες της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοπιστωτικής Επιτροπής (IMFC). Οι συναντήσεις της επιτροπής έχουν προγραμματιστεί για τις 16 και 17 Οκτωβρίου. Το αντικείμενο των εργασιών της IMFC περιλαμβάνει την εξέταση των προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας.

Παράλληλα, η επιτροπή θα ασχοληθεί με τις διεθνείς ανισορροπίες που παρατηρούνται στο οικονομικό τοπίο, καθώς και με τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η συμμετοχή του κ. Πιερρακάκη σε αυτές τις συζητήσεις υπογραμμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στις διεθνείς οικονομικές διεργασίες.

Συζήτηση με το Atlantic Council και διμερείς επαφές

Πέρα από τις επίσημες συνεδριάσεις, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα συμμετάσχει και σε μια δημόσια συζήτηση που διοργανώνει το Atlantic Council. Το θέμα αυτής της συζήτησης αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας στην Ευρώπη, καθώς και τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Μπανγκόκ, το πρόγραμμα του υπουργού περιλαμβάνει επίσης διμερείς επαφές. Θα συναντηθεί με ομολόγους του από άλλες χώρες, καθώς και με εκπροσώπους διαφόρων διεθνών οικονομικών οργανισμών, ενισχύοντας τους διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit