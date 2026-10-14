IDEAL Holdings: Επενδύσεις άνω των 400 εκατ. ευρώ και νέο στοίχημα η ανάπτυξη

Η IDEAL Holdings συμπλήρωσε πέντε έτη δραστηριότητας, παρουσιάζοντας έναν απολογισμό που περιλαμβάνει επενδύσεις άνω των 400 εκατ. ευρώ και χρηματιστηριακή αξία που ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος, με επικεφαλής τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, εστιάζει πλέον στην επόμενη φάση ανάπτυξης, θέτοντας ως προτεραιότητες τις εξαγορές, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο απολογισμός της πρώτης πενταετίας

Η στρατηγική που ακολουθήθηκε κατά την πρώτη πενταετία βρέθηκε στο επίκεντρο επετειακής εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, θεσμικών φορέων και κυβερνητικών στελεχών. Ο απολογισμός της IDEAL Holdings για αυτή την περίοδο περιλαμβάνει επενδύσεις που ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αξία του ομίλου έχει διαμορφωθεί άνω των 300 εκατ. ευρώ. Ο πρόεδρος του ομίλου, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, ανέφερε ότι η επενδυτική στρατηγική της τελευταίας πενταετίας βασίστηκε στην επιλογή επιχειρήσεων με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, αποτελεσματική διοίκηση και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Η στρατηγική για την επόμενη φάση ανάπτυξης

Ο όμιλος IDEAL Holdings στρέφει το ενδιαφέρον του στην επόμενη φάση ανάπτυξης, με σχεδιασμό για τη δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων. Η στρατηγική αυτή δίνει έμφαση στις εξαγορές, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως ανέφερε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, η επόμενη πενταετία συνδέεται με τη δημιουργία ισχυρότερων ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα διαθέτουν μεγαλύτερη κλίμακα και διεθνή παρουσία. Η προσέγγιση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία των κεφαλαίων για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και την ανάγκη οι επενδύσεις να μεταφράζονται σε αυξημένη παραγωγικότητα και διατηρήσιμη κερδοφορία.

Η σημασία της συγκέντρωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Η IDEAL Holdings επιχειρεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες συγκέντρωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αυτό κρίνεται σημαντικό σε μια οικονομία όπου το μικρό μέγεθος πολλών εταιρειών εξακολουθεί να περιορίζει τις επενδύσεις, την παραγωγικότητα και τη διεθνή επέκταση. Μέσα από αυτή τη στρατηγική, ο όμιλος επιδιώκει να συμβάλει στη δημιουργία πιο δυναμικών και ανταγωνιστικών σχημάτων.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης και οι διεθνείς προοπτικές

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις αλλαγές που αναμένεται να επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Κεντρικός ομιλητής στην επετειακή εκδήλωση ήταν ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, George Osborne, ο οποίος υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε σχέση με την περίοδο της κρίσης.

Ο κ. Osborne επεσήμανε παράλληλα τις δυνατότητες αξιοποίησης νέων τεχνολογιών. Κατά την εκτίμησή του, η πραγματική πρόκληση για τις επιχειρήσεις δεν είναι απλώς η υιοθέτηση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά η ενσωμάτωσή τους σε συγκεκριμένες παραγωγικές διαδικασίες που μπορούν να μειώσουν το κόστος και να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών

Στην ίδια κατεύθυνση με τις προτεραιότητες του ομίλου και τις διεθνείς προοπτικές, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας. Τόνισε επίσης τη σημασία της δημιουργίας περισσότερων επιχειρήσεων με δυνατότητες διεθνούς ανάπτυξης, ευθυγραμμιζόμενος με το όραμα για ισχυρότερες ελληνικές επιχειρήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki