Ο όμιλος ΤΙΤΑΝ επενδύει στρατηγικά στην Command Alkon με στόχο εξοικονόμηση κόστους

Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του, ο όμιλος TITAN ανακοίνωσε στρατηγική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Command Alkon. Η Command Alkon είναι μια διεθνής εταιρεία τεχνολογίας που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού για τη βιομηχανία δομικών υλικών. Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ομίλου, «TITAN Forward 2029», με βασικό στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ψηφιοποίηση της παραγωγής.

Στρατηγική επένδυση και στόχοι εξοικονόμησης

Η συμφωνία αφορά την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην Command Alkon. Αν και το οικονομικό ύψος της επένδυσης και το ακριβές ποσοστό συμμετοχής δεν έχουν γνωστοποιηθεί, η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος του σχεδιασμού «TITAN Forward 2029».

Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, την επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης κόστους ύψους 100 εκατ. ευρώ. Αυτή η εξοικονόμηση αναμένεται να προέλθει από παρεμβάσεις στην παραγωγική λειτουργία, τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και τον συνολικό ψηφιακό μετασχηματισμό του ομίλου.

Ο ρόλος της Command Alkon στη βιομηχανία δομικών υλικών

Η Command Alkon διαθέτει εξειδίκευση σε ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες απευθύνονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του έτοιμου σκυροδέματος, των αδρανών υλικών και της ασφάλτου. Η εταιρεία παρέχει λύσεις για τη διαχείριση της παραγωγής, των μεταφορών και των εμπορικών συναλλαγών, εξυπηρετώντας χιλιάδες εγκαταστάσεις σε διεθνές επίπεδο.

Βασικός μέτοχος της Command Alkon παραμένει η επενδυτική εταιρεία Francisco Partners, η οποία έχει σημαντική παρουσία στον τεχνολογικό κλάδο.

Μακροχρόνια συνεργασία και επέκταση εφαρμογών

Η συμφωνία μεταξύ του ομίλου TITAN και της Command Alkon δεν περιορίζεται μόνο στη χρηματοοικονομική συμμετοχή. Προβλέπει επίσης μια μακροχρόνια συνεργασία, η οποία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών συστημάτων.

Ο ελληνικός όμιλος σχεδιάζει να επεκτείνει σταδιακά τη χρήση της πλατφόρμας της Command Alkon στις δραστηριότητές του, αρχικά στους τομείς του έτοιμου σκυροδέματος και των αδρανών υλικών. Αυτή η επέκταση αναμένεται να συμβάλει στην ενοποίηση των δεδομένων και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης

Οι εφαρμογές που θα προκύψουν από αυτή τη συνεργασία θα επιτρέπουν την ενοποίηση δεδομένων από διάφορα στάδια της λειτουργίας, όπως η παραγωγή, η διαχείριση παραγγελιών, η εφοδιαστική αλυσίδα και οι παραδόσεις. Στόχος είναι ο περιορισμός των καθυστερήσεων και η αποφυγή επικαλύψεων στις διαδικασίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητα εφαρμογής εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τον προγραμματισμό της παραγωγής, καθώς και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων του ομίλου.

Διεθνής παρουσία του ομίλου ΤΙΤΑΝ

Ο όμιλος TITAN διατηρεί μια σημαντική διεθνή παρουσία, με δραστηριότητες σε διάφορες περιοχές. Συγκεκριμένα, έχει ισχυρή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, εστιάζοντας κυρίως στη Φλόριντα και στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες. Επιπλέον, ο όμιλος δραστηριοποιείται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με πληροφορίες από: Topontiki