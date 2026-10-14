Ανοδική πορεία για τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου εν μέσω εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου καταγράφουν σημαντική άνοδο, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, αποτελεί τον βασικό παράγοντα αυτής της ανοδικής τάσης. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών και στις δύο αγορές, με τις διεθνείς αγορές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Τιμές πετρελαίου και διεθνείς εξελίξεις

Στις συναλλαγές της Τετάρτης, η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent ενισχύθηκε σημαντικά, προσεγγίζοντας τα 107 δολάρια το βαρέλι. Η ανοδική αυτή πορεία έρχεται να αντιστρέψει τις απώλειες που είχαν καταγραφεί στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται και να επηρεάζει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Αντίστοιχο ανοδικό μοτίβο παρατηρείται και στην τιμή του αμερικανικού αργού WTI. Το WTI διαπραγματεύεται σταθερά στην περιοχή των 95 δολαρίων ανά βαρέλι, αντανακλώντας τις ίδιες ανησυχίες για τον εφοδιασμό και τη σταθερότητα στην περιοχή που επικρατούν στις αγορές πετρελαίου.

Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Οι εχθροπραξίες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής έχουν ενταθεί σημαντικά, προκαλώντας αναταραχή. Χθες, Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2026, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης πραγματοποίησαν μια πυραυλική επίθεση με στόχο τα κεντρικά γραφεία της Saudi Aramco στο Νταχράν, μια πόλη στην ανατολική Σαουδική Αραβία. Η επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε τμήμα του εκτεταμένου συγκροτήματος.

Επιπλέον, οι αντάρτες είχαν στοχοποιήσει το κεντρικό αεροδρόμιο του Ριάντ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, δείχνοντας την έκταση των επιχειρήσεών τους. Ως απάντηση σε αυτές τις ενέργειες, ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε επίθεση με στόχο την ανακατάληψη εδαφών στην Υεμένη, τα οποία βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

Παράλληλα με τις εξελίξεις αυτές, η Τεχεράνη έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια οδό για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, δήλωσαν ότι συνέβαλαν ενεργά στη διευκόλυνση της διέλευσης περισσότερων από 19 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία.

Η κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου

Στην Ευρώπη, οι τιμές του φυσικού αερίου καταγράφουν επίσης ένα σημαντικό άλμα, πλησιάζοντας τα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου 2026, το συμβόλαιο στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ολλανδίας διαπραγματεύτηκε στην περιοχή των 87 ευρώ. Η τιμή αυτή έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο που έχει παρατηρηθεί από τον Δεκέμβριο του 2022, υποδεικνύοντας μια σοβαρή ανησυχία στην αγορά.

Αυτή η απότομη άνοδος οφείλεται κυρίως στην εντατικοποίηση των ανησυχιών σχετικά με τις περιορισμένες προμήθειες φυσικού αερίου και τα χαμηλά αποθέματα που υπάρχουν ενόψει του επερχόμενου χειμώνα. Οι αγορές εκφράζουν φόβους για την επάρκεια των διαθέσιμων ποσοτήτων για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ενέργειας σε όλη την ήπειρο.

Αποθέματα και καιρικές προβλέψεις στην Ευρώπη

Όσον αφορά τα αποθέματα φυσικού αερίου, η πληρότητα στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη ανέρχεται στο 73,94%. Ωστόσο, τα αποθέματα αυτά παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα από τα συνήθη επίπεδα που καταγράφονται για τη συγκεκριμένη εποχή του έτους, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τις ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια.

Επιπρόσθετα, οι προβλέψεις για ψυχρότερο καιρό στη βορειοδυτική Ευρώπη από το επόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις ανάγκες για θέρμανση, ασκώντας έτσι πρόσθετη πίεση στα ήδη περιορισμένα αποθέματα φυσικού αερίου και επιδεινώνοντας την κατάσταση στην αγορά.

Η παρέμβαση του προέδρου Τραμπ

Στο μεταξύ, και σε σχέση με τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ευρώπη, ο Πρόεδρος Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία του για τις εξαγωγές ντίζελ με τη Ρωσία. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι πρόσθετες ποσότητες ντίζελ που θα εισέλθουν στην παγκόσμια αγορά μέσω αυτής της συμφωνίας θα συμβάλουν στην αποκλιμάκωση των υψηλών τιμών.

Παρά τις δηλώσεις αυτές και τις προσδοκίες για μια πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά. Αυτή η ανοδική τάση αντανακλά τις γενικότερες ανησυχίες και την αβεβαιότητα που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, παρά τις προσπάθειες για σταθεροποίηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki