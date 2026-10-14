Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% – Ποσά έως 1.560 ευρώ και νέες προκαταβολές

Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Η ενίσχυση αυτή αναμένεται να αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία πληρούν δυνητικά τις προϋποθέσεις χορήγησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, η οποία αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Αυξημένα ποσά και κριτήρια

Το κατώτατο ποσό του επιδόματος θέρμανσης διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση από τα 100 ευρώ που ίσχυαν την προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα, το ανώτατο όριο της ενίσχυσης αυξάνεται από τα 800 στα 1.040 ευρώ για τις βασικές κατηγορίες. Για τους οικισμούς με μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης, το ανώτατο ποσό μπορεί να φτάσει τα 1.300 ευρώ, έναντι 1.000 ευρώ που ήταν την προηγούμενη περίοδο.

Στις περιοχές με τις μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης, το πλαφόν ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η αύξηση αυτή αφορά όλες τις βασικές κατηγορίες του επιδόματος. Ωστόσο, δεν προβλέπεται διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων για την ένταξη των νοικοκυριών στο πρόγραμμα.

Ειδικές προσαυξήσεις για ψυχρές περιοχές

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζεται, μεταξύ άλλων, από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία. Για τους οικισμούς που έχουν κλιματικό συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο της μονάδας, προβλέπεται προσαύξηση 25% στο υπολογιζόμενο ποσό. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο και η Κοζάνη.

Για ακόμη ψυχρότερους οικισμούς, όπου ο κλιματικός συντελεστής φτάνει ή ξεπερνά το 1,2, προβλέπεται επιπλέον αύξηση 25%. Ενδεικτικά, σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται το Μέτσοβο, το Βελούχι, το Νυμφαίο, το Νευροκόπι και το Περτούλι. Στις περιοχές αυτές, τα ανώτατα όρια της ενίσχυσης μπορούν να φτάσουν τα 1.300 ευρώ για τις λοιπές μορφές ενέργειας.

Ειδικά για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανσή τους στις ψυχρότερες περιοχές, προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση 25%, με την επιδότηση να μπορεί να φτάσει τα 1.560 ευρώ.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα

Ο υπολογισμός του επιδόματος θα βασίζεται στο ποσό αναφοράς που αντιστοιχεί σε κάθε καύσιμο, σε συνδυασμό με τον συντελεστή των τρεχουσών καιρικών συνθηκών του οικισμού όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία. Επίσης, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης εξαρτάται από την πηγή θέρμανσης και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, τα βασικά ποσά αναφοράς έχουν διαμορφωθεί ως εξής: Για την ηλεκτρική ενέργεια, το ποσό κυμαίνεται από 490 έως 494 ευρώ. Για τη βιομάζα (πέλετ), τα ποσά είναι από 468 έως 470 ευρώ. Τα καυσόξυλα και η τηλεθέρμανση έχουν ποσό αναφοράς 455 ευρώ, ενώ το φυσικό αέριο 425 ευρώ. Τέλος, το πετρέλαιο θέρμανσης, το φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) και το υγραέριο έχουν ποσό αναφοράς 390 ευρώ.

Διαδικασία αιτήσεων και πληρωμών

Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει για την υποβολή των αιτήσεων το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Οι πρώτες πληρωμές του επιδόματος θέρμανσης έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν έως τα μέσα Δεκεμβρίου του 2026, ενώ οι υπόλοιπες καταβολές θα ολοκληρωθούν έως τον Ιούλιο του 2027.

Παράλληλα, αναμένονται αλλαγές και στην προκαταβολή του επιδόματος. Για τους παλαιούς δικαιούχους, η προκαταβολή εκτιμάται ότι θα αντιστοιχεί περίπου στο 80% του ποσού που είχαν εισπράξει τη χειμερινή περίοδο 2025-2026. Για όσους λάβουν επίδομα για πρώτη φορά, το ποσοστό προκαταβολής αυξάνεται από το 50% στο 65% της δικαιούμενης ενίσχυσης.

Το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης

Η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης αποτελεί μία από τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους θέρμανσης. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, με τις εκτιμήσεις να τοποθετούν την τιμή εκκίνησης μεταξύ 1,53 και 1,63 ευρώ το λίτρο.

Το τελικό κόστος θα επηρεαστεί από την κρατική επιδότηση στην αντλία, το ύψος της οποίας αναμένεται να ανακοινωθεί, καθώς και από την έκπτωση των διυλιστηρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκπτωση των διυλιστηρίων θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Ακόμη και με αυτές τις παρεμβάσεις, η θέρμανση παραμένει σημαντική οικονομική επιβάρυνση, ειδικά για τις οικογένειες που κατοικούν σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένες ανάγκες κατανάλωσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki