Οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν νωρίτερα λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου

Νωρίτερα από το συνηθισμένο θα καταβληθούν οι συντάξεις του Νοεμβρίου 2026, καθώς η αργία της 28ης Οκτωβρίου επηρεάζει άμεσα το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών. Εκατομμύρια συνταξιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους πριν από την επίσημη ημερομηνία, με την καταβολή να πραγματοποιείται σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες.

Οι πληρωμές σε δύο φάσεις

Η καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, ανάλογα με το Ταμείο από το οποίο λαμβάνει σύνταξη ο κάθε δικαιούχος. Αυτή η διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος οφείλεται στην αργία της 28ης Οκτωβρίου, η οποία φέρνει τις πληρωμές νωρίτερα από την καθορισμένη επίσημη ημέρα.

Σε πολλές περιπτώσεις, τα ποσά θα είναι ορατά στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στα ΑΤΜ των δικαιούχων ήδη από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Η ακριβής ώρα πίστωσης ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με την τράπεζα στην οποία τηρείται ο λογαριασμός.

Η πρώτη κατηγορία δικαιούχων: μη μισθωτοί και νέοι συνταξιούχοι

Για τους μη μισθωτούς συνταξιούχους, η καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου 2026 έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μη Μισθωτών.

Επιπλέον, στην ίδια κατηγορία εντάσσονται όλοι οι νέοι συνταξιούχοι, τόσο μισθωτοί όσο και μη μισθωτοί, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, βάσει του Νόμου 4387/2016. Για αυτούς τους δικαιούχους, τα ποσά αναμένεται να αρχίσουν να εμφανίζονται στα ΑΤΜ από το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, με την ακριβή ώρα πίστωσης να διαφοροποιείται από τράπεζα σε τράπεζα.

Η δεύτερη κατηγορία: συνταξιούχοι μισθωτών

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία αφορά τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων Μισθωτών, για τους οποίους η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026. Λόγω όμως της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, η πίστωση των ποσών αναμένεται να ξεκινήσει από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου. Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι, αν και οι επίσημες ημερομηνίες πληρωμής παραμένουν διαφορετικές για τις δύο κατηγορίες, τα χρήματα ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ νωρίτερα.

Ποια Ταμεία ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία

Στην κατηγορία των συνταξιούχων μισθωτών περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), το Δημόσιο, το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) και τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ). Επίσης, συμπεριλαμβάνονται τα Ταμεία των ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, καθώς και οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ και του ΟΤΕ.

Γενικές οδηγίες για την εμφάνιση των ποσών

Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι, αν και οι επίσημες ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Νοεμβρίου παραμένουν διαφορετικές για τις δύο κατηγορίες, τα χρήματα ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ νωρίτερα. Η ακριβής ώρα εμφάνισης των ποσών εξαρτάται από το εκάστοτε Ταμείο, αλλά και από την τράπεζα στην οποία τηρείται ο λογαριασμός του συνταξιούχου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis