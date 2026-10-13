Τη συμβολή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου και στην προώθηση των ενεργειακών συμφερόντων Ελλάδας και ΗΠΑ ανέδειξε ο Αλέξανδρος Εξάρχου. Ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade προέβη σε αυτή τη δήλωση με αφορμή την απομάκρυνσή της από τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε τη σημασία του έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς και τη στρατηγική του προτεραιότητα για τις δύο χώρες.

Η αναγνώριση της συμβολής της πρέσβεως

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου αναγνωρίζει δημόσια τη συμβολή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου. Επισήμανε ότι η Αμερικανίδα πρέσβειρα υποστήριξε από την πρώτη στιγμή, με συνέπεια και ενεργό ρόλο, την προώθηση αυτής της στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλίας. Η Atlantic SEE LNG Trade, στο πλαίσιο αυτό, έχει στηρίξει τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες της πρέσβεως.

Ο επικεφαλής της Atlantic SEE LNG Trade ολοκλήρωσε τη δήλωσή του εκφράζοντας επισήμως την αναγνώριση της εταιρείας για τον ρόλο της Αμερικανίδας διπλωμάτη. Η Atlantic SEE LNG Trade επιθυμεί να αναγνωρίσει επισήμως και να εξάρει τη σημαντική συμβολή της Πρέσβεως Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του έργου του Κάθετου Διαδρόμου.

Ο κάθετος διάδρομος ως στρατηγική προτεραιότητα

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε ότι το έργο του Κάθετου Διαδρόμου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα εθνικής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, ο Κάθετος Διάδρομος θα προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την περιοχή. Η σημασία του έργου επεκτείνεται στην ευρύτερη ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, προωθώντας ταυτόχρονα τα ενεργειακά συμφέροντα Ελλάδας και ΗΠΑ.

Η δραστηριότητα της Atlantic SEE LNG Trade

Η Atlantic SEE LNG Trade είναι μια κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν ο όμιλος AKTOR με ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%. Ο διευθύνων σύμβουλός της, Αλέξανδρος Εξάρχου, αναφέρθηκε στη δραστηριότητα της εταιρείας και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το εγχείρημα.

Η κοινοπραξία δραστηριοποιείται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Κάθετος Διάδρομος επηρεάζει άμεσα εδραιωμένα συμφέροντα και αμφισβητεί παγιωμένες πρακτικές, ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Προκλήσεις και παγιωμένα συμφέροντα στην περιοχή

Ο Κάθετος Διάδρομος, όπως σημείωσε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, αντιμετωπίζει δυσκολίες καθώς επηρεάζει υφιστάμενα συμφέροντα στην περιοχή. Το έργο αμφισβητεί παγιωμένες πρακτικές, ειδικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δημιουργώντας ένα απαιτητικό περιβάλλον για την υλοποίησή του.

Η στρατηγική σημασία της πρωτοβουλίας για την ενεργειακή ασφάλεια έρχεται σε αντιπαράθεση με εδραιωμένα συμφέροντα. Παρά τις προκλήσεις, η Atlantic SEE LNG Trade έχει στηρίξει τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες της Πρέσβεως Γκίλφοϊλ για την προώθηση του έργου.

Οφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες

Η Atlantic SEE LNG Trade τόνισε ότι ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια. Επιπλέον, θα προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την περιοχή.

Η προώθηση αυτού του έργου, με την ενεργό στήριξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αποσκοπεί στη διασφάλιση της ενεργειακής σταθερότητας και στην παροχή πλεονεκτημάτων στους κατοίκους της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki