Ο Αλέξανδρος Εξάρχου αναδεικνύει την καθοριστική συμβολή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον κάθετο διάδρομο

Οικονομία
Ο Αλέξανδρος Εξάρχου αναδεικνύει την καθοριστική συμβολή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον κάθετο διάδρομο

Τη συμβολή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου και στην προώθηση των ενεργειακών συμφερόντων Ελλάδας και ΗΠΑ ανέδειξε ο Αλέξανδρος Εξάρχου. Ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade προέβη σε αυτή τη δήλωση με αφορμή την απομάκρυνσή της από τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε τη σημασία του έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς και τη στρατηγική του προτεραιότητα για τις δύο χώρες.

Η αναγνώριση της συμβολής της πρέσβεως

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου αναγνωρίζει δημόσια τη συμβολή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου. Επισήμανε ότι η Αμερικανίδα πρέσβειρα υποστήριξε από την πρώτη στιγμή, με συνέπεια και ενεργό ρόλο, την προώθηση αυτής της στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλίας. Η Atlantic SEE LNG Trade, στο πλαίσιο αυτό, έχει στηρίξει τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες της πρέσβεως.

Ο επικεφαλής της Atlantic SEE LNG Trade ολοκλήρωσε τη δήλωσή του εκφράζοντας επισήμως την αναγνώριση της εταιρείας για τον ρόλο της Αμερικανίδας διπλωμάτη. Η Atlantic SEE LNG Trade επιθυμεί να αναγνωρίσει επισήμως και να εξάρει τη σημαντική συμβολή της Πρέσβεως Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του έργου του Κάθετου Διαδρόμου.

Ο κάθετος διάδρομος ως στρατηγική προτεραιότητα

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε ότι το έργο του Κάθετου Διαδρόμου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα εθνικής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, ο Κάθετος Διάδρομος θα προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την περιοχή. Η σημασία του έργου επεκτείνεται στην ευρύτερη ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, προωθώντας ταυτόχρονα τα ενεργειακά συμφέροντα Ελλάδας και ΗΠΑ.

Η δραστηριότητα της Atlantic SEE LNG Trade

Η Atlantic SEE LNG Trade είναι μια κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν ο όμιλος AKTOR με ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%. Ο διευθύνων σύμβουλός της, Αλέξανδρος Εξάρχου, αναφέρθηκε στη δραστηριότητα της εταιρείας και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το εγχείρημα.

Η κοινοπραξία δραστηριοποιείται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Κάθετος Διάδρομος επηρεάζει άμεσα εδραιωμένα συμφέροντα και αμφισβητεί παγιωμένες πρακτικές, ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Προκλήσεις και παγιωμένα συμφέροντα στην περιοχή

Ο Κάθετος Διάδρομος, όπως σημείωσε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, αντιμετωπίζει δυσκολίες καθώς επηρεάζει υφιστάμενα συμφέροντα στην περιοχή. Το έργο αμφισβητεί παγιωμένες πρακτικές, ειδικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δημιουργώντας ένα απαιτητικό περιβάλλον για την υλοποίησή του.

Η στρατηγική σημασία της πρωτοβουλίας για την ενεργειακή ασφάλεια έρχεται σε αντιπαράθεση με εδραιωμένα συμφέροντα. Παρά τις προκλήσεις, η Atlantic SEE LNG Trade έχει στηρίξει τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες της Πρέσβεως Γκίλφοϊλ για την προώθηση του έργου.

Οφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες

Η Atlantic SEE LNG Trade τόνισε ότι ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια. Επιπλέον, θα προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την περιοχή.

Η προώθηση αυτού του έργου, με την ενεργό στήριξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αποσκοπεί στη διασφάλιση της ενεργειακής σταθερότητας και στην παροχή πλεονεκτημάτων στους κατοίκους της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki

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