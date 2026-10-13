Επίδομα θέρμανσης: Πώς διαμορφώνεται η αύξηση ανά περιοχή και πηγή θέρμανσης

Η αύξηση του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης, που ανακοινώθηκε πρόσφατα, παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή και την πηγή θέρμανσης που επιλέγουν οι δικαιούχοι. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης γνωστοποίησε αύξηση της τάξης του 30% σε σχέση με την περσινή περίοδο. Αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, τα οποία ξεκινούν από 30 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 360 ευρώ.

Η αύξηση του επιδόματος και οι παράγοντες που το επηρεάζουν

Η αύξηση του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται στο 30% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, όπως γνωστοποιήθηκε από τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Η συγκεκριμένη αύξηση εξασφαλίζει κατ’ ελάχιστον 30 ευρώ επιπλέον στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με το μέγιστο ποσό να διαμορφώνεται στα 360 ευρώ.

Το τελικό ύψος του επιδόματος, καθώς και το ποσό της αύξησης, καθορίζεται από διάφορους παράγοντες. Αυτοί περιλαμβάνουν τις καιρικές συνθήκες της εκάστοτε περιοχής, το είδος της θέρμανσης που χρησιμοποιείται, αλλά και την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων. Στα παραδείγματα που ακολουθούν, για την καλύτερη κατανόηση των διαφοροποιήσεων, χρησιμοποιούνται οικογένειες με δύο παιδιά.

Παραδείγματα στην Αττική και τον Βόλο

Στο λεκανοπέδιο της Αττικής, συγκεκριμένα στο Περιστέρι, παρατηρούνται διαφορές στα ποσά της αύξησης ανάλογα με την πηγή θέρμανσης. Οι δικαιούχοι που επιλέγουν το ρεύμα ως μέσο θέρμανσης θα λάβουν μεγαλύτερη αύξηση, η οποία ανέρχεται στα 68 ευρώ. Αντίθετα, όσοι παραμένουν στο πετρέλαιο θέρμανσης θα δουν αύξηση 55 ευρώ στους λογαριασμούς τους.

Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στον Βόλο, για παράδειγμα, οι χρήστες ηλεκτρικού ρεύματος για θέρμανση θα λάβουν επιπλέον 91 ευρώ. Για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης στην ίδια περιοχή, η αντίστοιχη αύξηση ανέρχεται στα 72 ευρώ.

Η εικόνα στη Βόρεια Ελλάδα

Στη Βόρεια Ελλάδα, τα ποσά του επιδόματος είναι σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με το λεκανοπέδιο της Αττικής, γεγονός που αποδίδεται στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες. Για παράδειγμα, στα Γρεβενά, οι δικαιούχοι που χρησιμοποιούν το ρεύμα για θέρμανση θα λάβουν 157 ευρώ. Όσοι επιλέγουν το πετρέλαιο θέρμανσης στην ίδια περιοχή, θα λάβουν 123 ευρώ.

Η διαμόρφωση του επιδόματος στη νησιωτική Ελλάδα

Καθώς κάποιος κινείται νοτιότερα και πλησιάζει προς τη νησιωτική Ελλάδα, παρατηρείται μια σταδιακή μείωση στο ποσό της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης. Αυτή η τάση οδηγεί τα ποσά πιο κοντά στο ελάχιστο όριο των 30 ευρώ που έχει τεθεί.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Άγιος Νικόλαος Κρήτης. Εκεί, η αύξηση για όσους χρησιμοποιούν το ρεύμα ως πηγή θέρμανσης θα είναι 38 ευρώ, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης η αύξηση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ.

Το ανώτατο όριο του επιδόματος

Εκτός από τα ποσά της αύξησης, έχει καθοριστεί και ένα ανώτατο όριο για το συνολικό επίδομα που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος. Το μεγαλύτερο ποσό που είναι δυνατόν να δοθεί ανέρχεται στα 1.560 ευρώ. Ωστόσο, αυτό το ανώτατο ποσό αφορά έναν πολύ περιορισμένο αριθμό νοικοκυριών, επισημαίνοντας την εξαίρεση και όχι τον κανόνα στην κατανομή των επιδομάτων.

Με πληροφορίες από: Reader