Η FIFA πληρώνει 50.000 δολάρια τον μήνα για άχρηστο γραφείο στον Πύργο Τραμπ

Διεθνή δημοσιεύματα φέρνουν στο φως μια αμφιλεγόμενη συμφωνία της FIFA, η οποία αφορά την ενοικίαση γραφείου στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Παγκόσμια Ομοσπονδία καταβάλλει ένα σημαντικό ποσό μηνιαίως για έναν χώρο που φέρεται να παραμένει άδειος και αχρησιμοποίητος. Η υπόθεση αυτή προστίθεται σε μια σειρά αναφορών που θέτουν ερωτήματα σχετικά με τις οικονομικές πρακτικές και τις ατασθαλίες της FIFA.

Το κόστος του άδειου γραφείου

Η FIFA πληρώνει ενοίκιο ύψους 50.000 δολαρίων τον μήνα για ένα γραφείο που βρίσκεται στον 17ο όροφο του Πύργου Τραμπ, στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Το γραφείο αυτό, ωστόσο, δεν χρησιμοποιείται από κανέναν, παραμένοντας πλήρως άδειο, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης δαπάνης και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των πόρων της Ομοσπονδίας.

Το συμφωνητικό ενοικίασης που έχει υπογραφεί ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει μακρά διάρκεια, καθώς προβλέπεται να ισχύει μέχρι το έτος 2033. Μέσω αυτής της συμφωνίας, η οικογένεια Τραμπ αναμένεται να εισπράξει συνολικά πάνω από τέσσερα εκατομμύρια δολάρια, χάρη σε αυτό το deal που συνήφθη με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, δημιουργώντας σημαντικά έσοδα.

Η υπογραφή της συμφωνίας και οι αντιδράσεις

Το συμβόλαιο για την ενοικίαση του γραφείου υπογράφηκε το 2025. Την εποχή εκείνη, ο Έρικ Τραμπ είχε υποδεχτεί με ενθουσιασμό την έλευση της Ομοσπονδίας στο κτίριο, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συνεργασία και την παρουσία της FIFA στον Πύργο Τραμπ. Η συμφωνία αυτή είχε αναφερθεί και σε έρευνα του Le Monde.

Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό και τις προσδοκίες, άνθρωποι εντός της FIFA τονίζουν σήμερα πως ο συγκεκριμένος χώρος δεν έχει καμία απολύτως χρησιμότητα για τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας. Αυτή η δήλωση έρχεται σε έντονη αντίθεση με το σημαντικό μηνιαίο κόστος και τη μακροχρόνια δέσμευση που έχει αναλάβει η FIFA, προκαλώντας προβληματισμό.

Τα υφιστάμενα γραφεία της Ομοσπονδίας

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου διαθέτει ήδη δύο γραφεία, τα οποία βρίσκονται στην πόλη του Μαϊάμι. Αυτά τα γραφεία εξυπηρετούν πλήρως τις ανάγκες και τις λειτουργίες της Ομοσπονδίας στην περιοχή, χωρίς να υπάρχει, όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, κάποια πρόθεση επέκτασης των δραστηριοτήτων της στη Νέα Υόρκη, γεγονός που καθιστά την ενοικίαση ακόμα πιο ακατανόητη.

Μια τέτοια κίνηση επέκτασης στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν θα είχε λογική ούτε από φορολογικής άποψης, καθώς δεν προσφέρει κάποιο εμφανές πλεονέκτημα. Η έλλειψη επιχειρησιακής ανάγκης και η απουσία φορολογικών κινήτρων ενισχύουν τα ερωτήματα γύρω από τους πραγματικούς λόγους της διατήρησης του άδειου γραφείου στον Πύργο Τραμπ για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ερωτήματα για τις σχέσεις FIFA και Τραμπ

Τα δημοσιεύματα σχετικά με το γραφείο στον Πύργο Τραμπ έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενες αναφορές που αφορούν τις οικονομικές ατασθαλίες της FIFA. Μεταξύ αυτών των αναφορών, είχαν γίνει λόγος και για την απόκρυψη των πραγματικών απολαβών του Τζάνι Ινφαντίνο, του προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, γεγονός που εντείνει τις ανησίες για τη διαφάνεια.

Η συμφωνία αυτή, όπως επισημαίνει και μια έρευνα του Le Monde, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τους δεσμούς που ενδεχομένως να υπάρχουν μεταξύ του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, και του Ντόναλντ Τραμπ. Η διατήρηση ενός τόσο ακριβού και αχρησιμοποίητου γραφείου, με τη μακροχρόνια δέσμευση, υποδηλώνει, κατά τις πληροφορίες, ότι η συμφωνία πιθανότατα εξυπηρετεί άλλους σκοπούς πέραν των εμφανών επιχειρησιακών αναγκών της Ομοσπονδίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta