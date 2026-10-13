Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με την περσινή περίοδο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα εφαρμοστεί απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία αναμένεται να μειώσει άμεσα την τελική τιμή του. Οι σημαντικές αυτές δηλώσεις έγιναν από τον υπουργό κατά την αναχώρησή του για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη, σηματοδοτώντας μια νέα δέσμη μέτρων στήριξης των νοικοκυριών.

Η διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος εκτελεί και χρέη προέδρου του Eurogroup, περιέγραψε τη νέα αυτή πρωτοβουλία ως μια «διπλή στήριξη» στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το ένα σκέλος της στήριξης αφορά την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτή η αύξηση έρχεται να ενισχύσει οικονομικά τους δικαιούχους, προσφέροντας σημαντική ανακούφιση ενόψει της χειμερινής περιόδου. Το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι θα ωφελήσει εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε όλη την επικράτεια.

Το δεύτερο σκέλος της στήριξης περιλαμβάνει την απευθείας επιδότηση στην αντλία, μια ενέργεια που στοχεύει στην άμεση μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης για τους καταναλωτές. Μέσω αυτής της παρέμβασης, η κυβέρνηση επιδιώκει να επηρεάσει άμεσα το κόστος θέρμανσης, μειώνοντας το οικονομικό βάρος για τα νοικοκυριά και καθιστώντας την πρόσβαση σε αυτό πιο προσιτή.

Προτεραιότητα η ελάφρυνση των οικογενειών

Στις δηλώσεις του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο περιορισμός της πίεσης που δέχονται οι οικογένειες. «Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών.

Ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για μια «δύσκολη διεθνή συγκυρία», όπου η ενεργειακή κρίση δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπογράμμισε ότι, παρόλο που δεν είναι εφικτό να σταματήσει μια διεθνή ενεργειακή κρίση, η κυβέρνηση μπορεί να διασφαλίσει ότι οι πολίτες δεν θα επωμιστούν μόνοι τους το βάρος αυτής της κατάστασης. Δεσμεύτηκε επίσης ότι η στήριξη προς τους πολίτες θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί, παρέχοντας ένα δίχτυ ασφαλείας απέναντι στις οικονομικές δυσκολίες.

Το πλαίσιο των δηλώσεων του υπουργού

Οι σημαντικές αυτές ανακοινώσεις έγιναν από τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος κατέχει τις θέσεις του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και του προέδρου του Eurogroup. Ο υπουργός προέβη στις δηλώσεις αυτές στην τηλεόραση της ΕΡΤ, λίγο πριν αναχωρήσει για την Ταϊλάνδη, όπου θα εκπροσωπήσει τη χώρα.

Στην Ταϊλάνδη, ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει στην ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ένα σημαντικό διεθνές οικονομικό φόρουμ. Η χρονική στιγμή των ανακοινώσεων υπογραμμίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ενημερώσει άμεσα τους πολίτες για τα μέτρα στήριξης ενόψει της χειμερινής περιόδου και των ενεργειακών προκλήσεων που αναμένονται.

Εξειδίκευση των μέτρων τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το σύνολο των μέτρων που αφορούν τη διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης θα εξειδικευτεί περαιτέρω. Η πλήρης ανάλυση και οι λεπτομέρειες των παρεμβάσεων αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο, προσφέροντας σαφήνεια ως προς την εφαρμογή τους.

Την εξειδίκευση των μέτρων θα αναλάβουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς. Οι πολίτες αναμένουν τις αυριανές ανακοινώσεις για να λάβουν πλήρη εικόνα σχετικά με την εφαρμογή και τα κριτήρια των νέων μέτρων στήριξης, τα οποία έχουν ως στόχο την ανακούφιση από το κόστος θέρμανσης.

Με πληροφορίες από: News.gr