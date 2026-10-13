Πρώην παραβάτης βρήκε ευκαιρία στο εμπορικό ναυτικό και κερδίζει πάνω από 90.000 δολάρια ετησίως

Ένας πρώην καταδικασθείς, γνωστός ως ο δημοφιλής Youtuber «Sailor Dean», μοιράστηκε την ιστορία του για το πώς κατάφερε να βρει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή του και να δημιουργήσει μια σημαντική περιουσία στο Εμπορικό Ναυτικό. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι οι ετήσιες απολαβές του υπερβαίνουν τα 90.000 δολάρια, εργαζόμενος μόλις έξι μήνες τον χρόνο. Η διαδρομή του προς την επιτυχία χαρακτηρίζεται από την απουσία προηγούμενης εξειδίκευσης, καθιστώντας το επάγγελμα του ναύτη μια μοναδική ευκαιρία.

Η πορεία προς το εμπορικό ναυτικό

Ο «Sailor Dean» περιέγραψε στο κανάλι του την δύσκολη διαδρομή που ακολούθησε πριν ενταχθεί στον κόσμο της ναυτιλίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είχε αποβληθεί από το πανεπιστήμιο και είχε χαρακτηριστεί ως εγκληματίας. Παρά το δύσκολο αυτό παρελθόν, ο ίδιος δήλωσε ότι κατάφερε να ξεπεράσει αυτές τις προκλήσεις, βρίσκοντας πλέον οικονομική ευημερία.

Η στροφή του στο Εμπορικό Ναυτικό αποδείχθηκε καθοριστική. Ο Youtuber τόνισε ότι για να ξεκινήσει κάποιος ως ναύτης δεν απαιτείται προηγούμενη εξειδίκευση. Αυτό το γεγονός καθιστά το επάγγελμα μια προσβάσιμη και ελκυστική επιλογή για πολλούς που αναζητούν νέες ευκαιρίες, όπως συνέβη και στην περίπτωσή του.

Αναλυτικά οι οικονομικές απολαβές

Ο Dean προχώρησε σε μια λεπτομερή ανάλυση των οικονομικών του απολαβών, προσφέροντας σαφή εικόνα για το πώς διαμορφώνεται το εισόδημά του. Το ημερομίσθιό του ανέρχεται στα 446 δολάρια για μια 12ωρη βάρδια. Επιπλέον, λαμβάνει ένα ποσό 68 δολαρίων ημερησίως για τις άδειες του, ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται εν πλω ή όχι.

Εξήγησε επίσης ότι η πληρωμή των 446 δολαρίων την ημέρα ισχύει είτε βρίσκεται στο σκάφος είτε όχι. Ωστόσο, σε περίπτωση που εργάζεται στο σκάφος κατά τη διάρκεια μιας ημέρας αργίας, η αμοιβή του διπλασιάζεται, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις συνολικές του αποδοχές.

Συνολικό ετήσιο εισόδημα και προοπτικές

Κάνοντας τους τελικούς υπολογισμούς, ο ναυτικός υπογράμμισε ότι εργάζεται συνολικά μόλις έξι μήνες τον χρόνο. Ο βασικός του μισθός ανέρχεται σε 12.488 δολάρια τον μήνα. Για το εξάμηνο εργασίας, αυτό μεταφράζεται σε ένα ποσό 74.928 δολαρίων. Προσθέτοντας σε αυτό τις αμοιβές που λαμβάνει για τις άδειές του, το συνολικό ετήσιο ποσό που κερδίζει φτάνει τα 90.812 δολάρια.

Ο «Sailor Dean» επισήμανε επίσης ότι τα έσοδά του έχουν τη δυνατότητα να αυξηθούν ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι βρίσκεται ακόμα σε εισαγωγική βαθμίδα στην ιεραρχία του πλοίου και έχει την προοπτική να εξελιχθεί σε τρίτο πλοίαρχο, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερες απολαβές.

Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας

Ο Youtuber εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στο Εμπορικό Ναυτικό. Τόνισε τη σημασία των συλλογικών συμβάσεων, οι οποίες διαπραγματεύονται από τα συνδικάτα, διασφαλίζοντας έτσι ευνοϊκούς όρους απασχόλησης για τους ναυτικούς.

Η εμπειρία του «Sailor Dean» αναδεικνύει πώς το Εμπορικό Ναυτικό μπορεί να προσφέρει όχι μόνο μια δεύτερη ευκαιρία σε άτομα με δύσκολο παρελθόν, αλλά και μια σημαντική οικονομική προοπτική με ευέλικτο ωράριο εργασίας και καλές αποδοχές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta