Κορυφαίες διακρίσεις για την Power Health στα Supplement Awards 2026

Η Power Health κατέκτησε την κορυφαία διάκριση "Company Supplement of the Year 2026" στα Supplement Awards 2026, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη συνολική βαθμολογία στον θεσμό. Παράλληλα, η εταιρεία απέσπασε το Platinum βραβείο για το προϊόν της PROBIOZEN PLUS CHIOS MASTIC. Η διπλή αυτή επιτυχία σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στην πορεία της εταιρείας στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής.

Η Power Health αναδείχθηκε "Company Supplement of the Year 2026"

Η διάκριση "Company Supplement of the Year 2026" αποτελεί την υψηλότερη αναγνώριση που απονέμεται από τον θεσμό των Supplement Awards. Αυτό το βραβείο επιβραβεύει τη συνολική παρουσία και την επίδοση της Power Health, η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.

Για την Power Health, μια εταιρεία με 43 χρόνια ιστορίας και πρωτοπορίας στον κλάδο των συμπληρωμάτων διατροφής, η συγκεκριμένη βράβευση έχει ξεχωριστή σημασία. Αναδεικνύει τη διαρκή δέσμευσή της στην ποιότητα των προϊόντων της, την καινοτομία, την επιστημονική γνώση που εφαρμόζει και τη συνεχή της εξέλιξη στον τομέα.

Platinum βραβείο για το PROBIOZEN PLUS CHIOS MASTIC

Πέρα από την κορυφαία εταιρική διάκριση, η Power Health απέσπασε και ένα Platinum βραβείο για ένα από τα προϊόντα της, το PROBIOZEN PLUS CHIOS MASTIC. Το συγκεκριμένο προϊόν διακρίθηκε στην κατηγορία 1.26, η οποία αφορά το «Καλύτερο συμπλήρωμα προβιοτικών».

Το PROBIOZEN PLUS CHIOS MASTIC συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στον Πυλώνα 1, ο οποίος επικεντρώνεται στα «Προϊόντα» της κατηγορίας του. Η κατάκτηση του Platinum βραβείου υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της σύνθεσης του προϊόντος, καθώς και την προσήλωση της εταιρείας στην ανάπτυξη λύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών.

Η σύνθεση και η αξία του PROBIOZEN PLUS CHIOS MASTIC

Το PROBIOZEN PLUS CHIOS MASTIC αποτελεί ένα προϊόν με ιδιαίτερη σύνθεση, σχεδιασμένο για να προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Περιέχει δέκα διαφορετικά προβιοτικά στελέχη, τα οποία έχουν συνολική περιεκτικότητα δύο δισεκατομμυρίων CFU.

Επιπλέον, η σύνθεση του προϊόντος ενισχύεται με 250 mg μαστίχας Χίου, ένα συστατικό γνωστό για τις ιδιότητές του. Στο PROBIOZEN PLUS CHIOS MASTIC περιλαμβάνονται επίσης L-γλουταμίνη και ψευδάργυρος, στοιχεία που συμπληρώνουν τη δράση του. Η αναγνώριση αυτή αναδεικνύει την αξία της συγκεκριμένης σύνθεσης και την προσπάθεια της Power Health να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Η παραλαβή των βραβείων και η σημασία της επιτυχίας

Τα βραβεία για την Power Health παρέλαβαν ο Γιάννης Παντελίδης–Περγαντάς, ο οποίος είναι ο CEO της εταιρείας, καθώς και ο Σωτήρης Ταβουλάρης, Executive Director & CMO της Power Health. Η παρουσία τους στην τελετή απονομής εκπροσώπησε την εταιρεία σε αυτή την σημαντική στιγμή αναγνώρισης.

Η διπλή αυτή επιτυχία αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας όλων των ανθρώπων που εργάζονται στην Power Health. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει τη διαχρονική εμπιστοσύνη που έχουν δείξει οι φαρμακοποιοί στα προϊόντα της εταιρείας, καθώς και την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει η Power Health με τους καταναλωτές της για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Επένδυση στην καινοτομία και το μέλλον

Με σταθερές αξίες και έναν διαρκή προσανατολισμό στην καινοτομία, η Power Health συνεχίζει να επενδύει ενεργά στην ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων. Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην προσφορά λύσεων που καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

Μέσα από αυτή τη στρατηγική, η Power Health συμβάλλει ενεργά στην εξέλιξη και την πρόοδο του κλάδου των συμπληρωμάτων διατροφής στην Ελλάδα, διατηρώντας τη θέση της ως πρωτοπόρος στον τομέα αυτό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta