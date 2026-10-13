Αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης: Οι ανακοινώσεις Πιερρακάκη

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με την περσινή περίοδο. Παράλληλα, παρουσίασε ένα πακέτο διπλής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο περιλαμβάνει και απευθείας επιδότηση στην αντλία, με στόχο τη μείωση της τιμής του.

Η ανακοίνωση του υπουργού

Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% γνωστοποίησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του το μεσημέρι της Τρίτης. Η ανακοίνωση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που στοχεύουν στην ανακούφιση των νοικοκυριών για τον επερχόμενο χειμώνα.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε αυτή την κίνηση λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη διεθνή συγκυρία και τις πιέσεις που δέχονται οι οικογένειες λόγω της ενεργειακής κρίσης. Η αύξηση του επιδόματος αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια, παρέχοντας σημαντική ενίσχυση.

Διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης

Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης, ο υπουργός αναφέρθηκε ειδικότερα στη διπλή ενίσχυση που θα παρασχεθεί για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες: την απευθείας επιδότηση στην αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σύγκριση με πέρυσι.

Η απευθείας επιδότηση στην αντλία έχει ως στόχο να μειώσει άμεσα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για τους καταναλωτές. Συμπληρωματικά, η αυξημένη κατά 30% επιδότηση έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τα νοικοκυριά, καλύπτοντας ένα μέρος του κόστους θέρμανσης σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών.

Προτεραιότητα η ανακούφιση των οικογενειών

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε τη σημασία της προστασίας των νοικοκυριών απέναντι στις προκλήσεις της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. «Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε επίσης ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να μην αφήσει τους πολίτες να επωμιστούν μόνοι τους το βάρος της κρίσης. «Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί», υπογράμμισε ο υπουργός, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση για συνεχή στήριξη.

Εξειδίκευση των μέτρων από τους αρμόδιους υπουργούς

Οι πλήρεις λεπτομέρειες των ανακοινωθέντων μέτρων αναμένεται να εξειδικευτούν την επόμενη ημέρα από τους αρμόδιους υπουργούς. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, θα παρουσιάσουν αναλυτικά το σύνολο των παρεμβάσεων.

Η εξειδίκευση αυτή θα προσφέρει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τα κριτήρια, τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων, διασφαλίζοντας την ομαλή και αποτελεσματική υλοποίησή τους προς όφελος των δικαιούχων νοικοκυριών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki