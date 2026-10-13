Αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Αυξημένο θα είναι το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, όπως προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Παράλληλα, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά την Πέμπτη, συνοδευόμενη από πρόσθετη επιδότηση στην αντλία. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση των ελληνικών νοικοκυριών.

Οι παρεμβάσεις για τη θέρμανση

Ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο. Εξήγησε πως οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης θα επικεντρωθούν αρχικά στο πεδίο της θέρμανσης, με μέτρα που στοχεύουν να είναι αισθητά στο «πορτοφόλι» των πολιτών.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, ο στόχος είναι οι Έλληνες να μπορούν να θερμανθούν μέσα σε έναν δύσκολο χειμώνα, ενώ πρόσθεσε ότι οι δράσεις θα είναι συνεχόμενες, ώστε να υπάρξει κοινωνική στήριξη. Για το επίδομα θέρμανσης, ειδικότερα, ο κ. Μαρκόπουλος δήλωσε ότι ο στόχος είναι να κινηθούν οριζόντια και ενισχυμένα, με την ενίσχυση να αφορά πρωτίστως τις πιο κρύες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, επιδιώκοντας τη βέλτιστη δυνατή λύση.

Ευρύτερες κυβερνητικές κινήσεις

Αναφερόμενος στις κινήσεις της κυβέρνησης για το ενεργειακό κόστος και όχι μόνο, ο κ. Μαρκόπουλος διευκρίνισε ότι μέσα στον Νοέμβριο θα γίνουν αυξήσεις στους συνταξιούχους και θα δοθεί το ενοίκιο. Επιπλέον, προωθούνται νομοθετικά οι 120 δόσεις, με σκοπό την περαιτέρω ελάφρυνση των πολιτών, καθώς και ένα voucher 3.000 ευρώ για το σύστημα εισροών-εκροών στους βενζινοπώλες.

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των κυβερνητικών μέτρων, ο υφυπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η κυβέρνηση προσαρμόζεται στα δικά της δεδομένα για να ξεκινήσει η δράση. Τόνισε ότι αυτό που θα παρουσιαστεί «αύριο» εξαντλεί τα περιθώρια, έχοντας κοιτάξει να δοθεί η καλύτερη δυνατή λύση, με βασικό χαρακτηριστικό την εξάντληση κάθε περιθωρίου.

Πιθανά ποσά και χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τελικές αποφάσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%.

Με βάση τα σενάρια που κυκλοφορούν, το ελάχιστο ποσό του επιδόματος αναμένεται να διαμορφωθεί στα 120 ευρώ, έναντι 100 ευρώ την προηγούμενη περίοδο. Το γενικό ανώτατο ποσό προβλέπεται να φτάσει τα 960 ευρώ, σε σύγκριση με τα 800 ευρώ της προηγούμενης περιόδου. Επίσης, προβλέπεται αύξηση και για την προκαταβολή του επιδόματος.

Κριτική στην αντιπολίτευση

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, επισημαίνοντας την αύξηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου κατά 60%. Όπως είπε, κάποιοι προσπαθούν να περιορίσουν τη συζήτηση αποκλειστικά στο εσωτερικό μέτωπο, αγνοώντας το διεθνές περιβάλλον.

Ο υφυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την πίεση των Ελλήνων, των νοικοκυριών και κυρίαρχα των λαϊκών στρωμάτων. Ωστόσο, τόνισε ότι δεν μπορούν να είναι ακοστολόγητοι και αναρωτήθηκε ποια κυβέρνηση έχει ρυθμίσει απόλυτα τα ζητήματα της διεθνούς ακρίβειας στο πετρέλαιο, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να διαμορφώσει το δικό της εθνικό πρόγραμμα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr