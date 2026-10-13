Ο χειμώνας δοκιμάζει την κυβέρνηση εν μέσω ανησυχιών για την ακρίβεια

Ο επερχόμενος χειμώνας αναδεικνύεται σε κρίσιμη δοκιμασία για την κυβέρνηση, καθώς η ενεργειακή κρίση απειλεί να μετατρέψει την καθημερινότητα των πολιτών σε διαρκή αναμέτρηση με την ακρίβεια. Η σύρραξη στο Ιράν και οι αναταράξεις στην αγορά πετρελαίου δημιουργούν μια αλυσίδα επιβαρύνσεων που ξεκινά από την αντλία και τη θέρμανση, με τον φόβο να καταλήξει σε κάθε οικογενειακή δαπάνη. Οι επόμενες κυβερνητικές αποφάσεις αποκτούν έτσι ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς η διαχείριση της κατάστασης κρίνεται καθοριστική.

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και οι κυβερνητικές κινήσεις

Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης, με την κυβέρνηση να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια ώστε αυτή να διαμορφωθεί κοντά στο 1,40 ευρώ το λίτρο ή τουλάχιστον στα 1,50 ευρώ το λίτρο. Η απόφαση της μάλιστα να αναπροσαρμόζεται κάθε δεκαπενθήμερο η τιμή έχει στόχο να βοηθηθούν ακόμα περισσότερα νοικοκυριά.

Αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που το επόμενο διάστημα οι τιμές του πετρελαίου πέσουν μετά τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρωσία, προκειμένου ο Πρόεδρος Πούτιν να ρίξει εκατομμύρια τόνους πετρέλαιο στην αγορά. Ωστόσο, το πολιτικό ερώτημα που θέτουν πολλά κυβερνητικά στελέχη είναι πόσο θα αντέξουν τα εισοδήματα και πόσο θα επαρκέσουν οι κρατικές ενισχύσεις.

Η μετάδοση του ενεργειακού κόστους στην οικονομία

Το δυσκολότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση είναι η μετάδοση του ενεργειακού κόστους σε ολόκληρη την οικονομία. Το ακριβότερο πετρέλαιο επιβαρύνει τις μεταφορές, την αγροτική παραγωγή και τη διανομή των προϊόντων. Παράλληλα, η αύξηση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος ασκεί πίεση στη μεταποίηση, την αποθήκευση και το λιανεμπόριο.

Έτσι, ακόμη και ένα νοικοκυριό που περιορίζει τις μετακινήσεις του παραμένει εκτεθειμένο στις ανατιμήσεις των βασικών αγαθών, καθώς το κόστος μεταφέρεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής και διάθεσης. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα περιβάλλον συνεχών πιέσεων για τους καταναλωτές.

Ο φόβος εξάντλησης των οικονομικών «πυρομαχικών»

Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζεται ο φόβος για την εξάντληση των οικονομικών «πυρομαχικών» της κυβέρνησης. Μια κρίση χωρίς ορατό τέλος μπορεί να απαιτεί διαδοχικές ενισχύσεις, προτού αποδώσουν οι προηγούμενες. Κάθε νέα άνοδος των διεθνών τιμών περιορίζει την αποτελεσματικότητα μιας σταθερής επιδότησης.

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δίλημμα: αν αυξάνει συνεχώς τη στήριξη, επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, ενώ αν διατηρεί αμετάβλητα τα ποσά, αφήνει μεγαλύτερο μέρος του λογαριασμού στους καταναλωτές. Η διάρκεια της αναταραχής καθίσταται επομένως εξίσου κρίσιμη με την έντασή της, καθώς επηρεάζει άμεσα τη βιωσιμότητα των μέτρων στήριξης.

Δημοσκοπική υποχώρηση και πολιτικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να εμφανίζει μια μικρή υποχώρηση, η οποία αποδίδεται στην πίεση που δέχονται οι πολίτες από τις τιμές των καυσίμων και των τροφίμων. Σχολιάζοντας χθες το βράδυ στο Action 24 ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέφερε ότι η κυβέρνηση προτιμά έστω και για λίγο να δει τη δημοσκοπική της υποχώρηση, παρά να βάλει σε κίνδυνο την οικονομία σε μια περίοδο όπου όλη η Ευρώπη πιέζεται από τα υψηλά επιτόκια δανεισμού.

Σε πολιτικό επίπεδο, μια ενδεχόμενη συνέχιση της δημοσκοπικής υποχώρησης εκτιμάται ότι θα προκαλέσει γκρίνια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Η προοπτική αυτή φωτίζει την πολιτική σημασία των επόμενων αποφάσεων, καθώς η διαχείριση της κρίσης συνδέεται άμεσα με την εσωκομματική σταθερότητα.

Περιορισμοί στους διαθέσιμους πόρους

Οι διαθέσιμοι πόροι, πάντως, δεν ταυτίζονται αυτομάτως με τη δυνατότητα νέων δαπανών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε χθες τις ευρωπαϊκές οροφές δαπανών, εξηγώντας τους περιορισμούς που υπάρχουν στην παροχή επιπρόσθετης στήριξης. Αυτό υπογραμμίζει τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις που πρέπει να τηρεί η χώρα.

Το πολιτικό ερώτημα που θέτουν πολλά κυβερνητικά στελέχη παραμένει το πόσο θα αντέξουν τα εισοδήματα των πολιτών και πόσο θα επαρκέσουν οι κρατικές ενισχύσεις μπροστά στις συνεχείς ανατιμήσεις που επηρεάζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki