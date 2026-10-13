Η εφορία συμπληρώνει αυτόματα στοιχεία ακινήτων στο Ε9

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε νέα αυτοματοποίηση της διαδικασίας υποβολής του Ε9, με άμεση μεταφορά του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) από την πλατφόρμα myPROPERTY στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Αυτή η αλλαγή αφορά αγοραπωλησίες, δωρεές και γονικές παροχές, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη ενημέρωση του Περιουσιολογίου. Παράλληλα, ενισχύεται ο σύνδεσμος μεταξύ των δεδομένων της Εφορίας και του Κτηματολογίου.

Αυτόματη μεταφορά του ΚΑΕΚ

Η εποχή που οι φορολογούμενοι καλούνταν να καταχωρίζουν επανειλημμένα τα ίδια στοιχεία για ένα ακίνητο φαίνεται να περιορίζεται. Η ΑΑΔΕ εισάγει μια νέα λειτουργία, όπου ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) θα αντλείται πλέον αυτόματα. Η μεταφορά αυτή θα γίνεται από τις ηλεκτρονικές δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στην πλατφόρμα myPROPERTY, εξαλείφοντας την ανάγκη για νέα καταχώριση από τους συμβαλλόμενους.

Η απόφαση για αυτή την αυτοματοποίηση ελήφθη με δύο αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Η κίνηση αυτή αναμένεται να συμβάλει στη σημαντική μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, στην ελαχιστοποίηση των λαθών κατά την καταχώριση και στην ταχύτερη ενημέρωση του Περιουσιολογίου των φορολογουμένων, παρέχοντας μια πιο ομαλή εμπειρία.

Οφέλη για πολίτες και διοίκηση

Η νέα αυτή παρέμβαση αποτελεί συνέχεια μιας ευρύτερης διαδικασίας αυτοματοποίησης που έχει ήδη επεκταθεί σημαντικά στο φορολογικό σύστημα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερες από έξι στις δέκα δηλώσεις Ε9 δημιουργούνται ήδη αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται οι φορολογούμενοι να υποβάλουν ξεχωριστή δήλωση, γεγονός που υπογραμμίζει την πρόοδο προς την ψηφιοποίηση.

Πρακτικά, η φορολογική διοίκηση θα έχει πλέον στη διάθεσή της μια πληρέστερη και πιο επικαιροποιημένη εικόνα για κάθε ακίνητο που αλλάζει χέρια. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες θα απαλλάσσονται από ένα επιπλέον στάδιο της διαδικασίας, καθώς δεν θα χρειάζεται να εισάγουν χειροκίνητα τον ΚΑΕΚ, εξοικονομώντας χρόνο και προσπάθεια.

Ο ρόλος του ΑΤΑΚ και του ΚΑΕΚ

Βασικό «κλειδί» για την επιτυχή λειτουργία της αυτόματης διαδικασίας παραμένει ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ). Χωρίς την καταχώρισή του κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης στην πλατφόρμα myPROPERTY, η αυτόματη μεταφορά των στοιχείων δεν μπορεί να προχωρήσει, καθιστώντας τον ΑΤΑΚ απαραίτητο.

Ο ΑΤΑΚ έχει ως σκοπό την ταυτοποίηση του ακινήτου εντός του φορολογικού Περιουσιολογίου, λειτουργώντας ως μοναδικό αναγνωριστικό. Αντίστοιχα, ο ΚΑΕΚ συνδέει το ακίνητο με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Η συνδυασμένη αξιοποίηση αυτών των δύο αριθμών επιτρέπει στην Εφορία να διασταυρώνει αποτελεσματικότερα τις διαθέσιμες πληροφορίες, ενισχύοντας έτσι τις δυνατότητες ελέγχου της ακίνητης περιουσίας και διασφαλίζοντας την ακρίβεια των δεδομένων.

Προσοχή από τους ιδιοκτήτες

Παρόλο που το Ε9 δημιουργείται πλέον αυτόματα, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να παραλείψουν τον έλεγχο των στοιχείων που καταχωρίζονται. Αντιθέτως, η ευκολότερη εξυπηρέτηση των πολιτών συνοδεύεται από την ενίσχυση των δυνατοτήτων ελέγχου της ακίνητης περιουσίας, καθιστώντας τον προσεκτικό έλεγχο απαραίτητο.

Ειδικότερα, πριν από την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, είναι απαραίτητο ο πωλητής να έχει επικαιροποιήσει την εικόνα του ακινήτου στο Περιουσιολόγιο. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον αγοραστή, στην περίπτωση που διαθέτει ήδη κάποιο δικαίωμα στο συγκεκριμένο ακίνητο, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η πληρότητα των δεδομένων που τηρούνται.

Με πληροφορίες από: Topontiki