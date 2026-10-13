Το ΔΝΤ υποβαθμίζει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και βλέπει επιτάχυνση του πληθωρισμού

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προχώρησε σε υποβάθμιση των προβλέψεών του για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις του για τον πληθωρισμό. Οι νέες αυτές προβλέψεις τοποθετούνται σε απόκλιση με τους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση, εν μέσω της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης. Η έκθεση του Ταμείου παρουσιάζεται ενόψει της κοινής συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία θα διεξαχθεί στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου.

Οι νέες προβλέψεις για την ανάπτυξη

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, η ελληνική οικονομία αναμένεται να καταγράψει ανάπτυξη 1,8% τόσο για το έτος 2026 όσο και για το 2027. Αυτές οι προβλέψεις είναι αισθητά πιο συγκρατημένες σε σύγκριση με τους στόχους που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού της κυβέρνησης για το 2027 προβλέπει ανάπτυξη 2% για το τρέχον έτος και 2,3% για το 2027. Η απόκλιση αυτή αναδεικνύει διαφορετικές προοπτικές για την πορεία της οικονομίας στα επόμενα δύο χρόνια.

Παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική πορεία

Το ΔΝΤ επισημαίνει στην έκθεσή του συγκεκριμένους κινδύνους που ενδέχεται να «ψαλιδίσουν» την ανάπτυξη και να οδηγήσουν σε υψηλότερο πληθωρισμό. Μεταξύ αυτών των παραγόντων συγκαταλέγεται η παρατεταμένη άνοδος του ενεργειακού κόστους, η οποία δημιουργεί ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Επιπλέον, το Ταμείο βλέπει πιθανή εξασθένηση της διεθνούς ζήτησης, καθώς και επιβάρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Οι παράγοντες αυτοί αναμένεται να έχουν επίδραση τόσο στην ιδιωτική κατανάλωση όσο και στην τουριστική δραστηριότητα της χώρας.

Η πορεία του πληθωρισμού και οι επιπτώσεις

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, το ΔΝΤ προβλέπει επιτάχυνση στο 4,2% για το 2026, σημειώνοντας αύξηση από το 2,9% που είχε καταγραφεί το 2025. Αυτή η επιτάχυνση οφείλεται στο γεγονός ότι οι αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος διαχέονται σταδιακά σε ένα ευρύτερο φάσμα αγαθών και υπηρεσιών, επηρεάζοντας την αγορά.

Οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με έναν νέο κύκλο πιέσεων, ο οποίος απειλεί να περιορίσει περαιτέρω την αγοραστική τους δύναμη. Για το 2027, το ΔΝΤ προβλέπει μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 3,6%. Ωστόσο, αυτή η υποχώρηση δεν αναμένεται να οδηγήσει σε συνθήκες πλήρους ομαλότητας, καθώς ο ρυθμός αύξησης των τιμών θα παραμείνει υψηλότερος από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, ο εθνικός πληθωρισμός υπολογίζεται σε 3,6% για το 2026 και 2,4% για το 2027, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. Για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος χρησιμοποιείται για τις συγκρίσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προβλέψεις του ΔΝΤ ανέρχονται σε 3,8% για το 2026 και 2,6% για το 2027 αντίστοιχα.

Δημοσιονομικές συστάσεις από το Ταμείο

Το ΔΝΤ εφιστά την προσοχή στην ανάγκη για δημοσιονομική προσαρμογή και ενίσχυση των διαθέσιμων δημοσιονομικών περιθωρίων. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, ιδιαίτερα απέναντι στις πιέσεις για παρεμβάσεις στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Το Ταμείο τονίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων θα πρέπει να έχουν προσωρινό και στοχευμένο χαρακτήρα. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις στην αγορά και να μην τίθενται σε κίνδυνο οι στόχοι δημοσιονομικής βιωσιμότητας της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit