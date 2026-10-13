Αυξήσεις έως 312 ευρώ ετησίως στις ασφαλιστικές εισφορές φέρνει ο πληθωρισμός σε ελεύθερους επαγγελματίες

Ο λογαριασμός του ΕΦΚΑ αναμένεται να γίνει ακριβότερος από την 1η Ιανουαρίου 2027 για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Η άνοδος του πληθωρισμού συμπαρασύρει τις ασφαλιστικές εισφορές, δημιουργώντας πρόσθετα βάρη σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό κόστος των μικρών επιχειρήσεων βρίσκεται ήδη σε υψηλά επίπεδα. Οι εκτιμώμενες αυξήσεις στις μηνιαίες εισφορές θα κυμανθούν από περίπου 10 έως 26 ευρώ, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία.

Η επίδραση του πληθωρισμού στις εισφορές

Ο πληθωρισμός, ο οποίος εξανεμίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και αυξάνει τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών, οδηγεί παράλληλα σε μεγαλύτερες αυξήσεις συντάξεων για το έτος 2027. Ωστόσο, για τους μη μισθωτούς, η επιβάρυνση θα είναι άμεση και υποχρεωτική, ανεξάρτητα από το εάν τα εισοδήματά τους ακολούθησαν την πορεία των τιμών.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους μικρούς επαγγελματίες, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν ταυτόχρονα αυξημένα έξοδα ενέργειας, μεταφορών, προμηθειών και φορολογικών υποχρεώσεων. Αυτή η κατάσταση προσθέτει περαιτέρω πίεση στα ήδη επιβαρυμένα λειτουργικά τους κόστη.

Οι εκτιμώμενες αυξήσεις ανά κατηγορία

Με βάση ένα σενάριο αναπροσαρμογής των εισφορών κατά 3,8%, οι επαγγελματίες θα κληθούν να πληρώνουν από περίπου 10 έως 26 ευρώ περισσότερα τον μήνα. Το ακριβές ποσό της αύξησης θα εξαρτηθεί από την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία υπάγονται οι ασφαλισμένοι.

Η πλειονότητα των ασφαλισμένων, περίπου το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, επιλέγει την πρώτη και φθηνότερη ασφαλιστική κατηγορία. Για αυτή την κατηγορία, η μηνιαία εισφορά, η οποία σήμερα ανέρχεται στα 250,77 ευρώ, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κοντά στα 260 ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε μια πρόσθετη ετήσια δαπάνη που θα κυμαίνεται μεταξύ 110 και 120 ευρώ.

Όσοι έχουν επιλέξει υψηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες θα αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερες επιβαρύνσεις. Για αυτούς τους επαγγελματίες, η πρόσθετη ετήσια δαπάνη μπορεί να ξεπεράσει τα 300 ευρώ, φτάνοντας έως και τα 312 ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Πρόσθετα βάρη για τους μικρούς επαγγελματίες

Οι μικροί επαγγελματίες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με αυξημένα έξοδα σε διάφορους τομείς. Συγκεκριμένα, καλούνται να καλύψουν αυξημένα κόστη που αφορούν την ενέργεια, τις μεταφορές και τις προμήθειες των προϊόντων ή υπηρεσιών τους. Παράλληλα, έχουν να διαχειριστούν και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, οι οποίες προστίθενται στο συνολικό λειτουργικό τους κόστος.

Η επικείμενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών προστίθεται σε αυτό το ήδη βεβαρημένο οικονομικό περιβάλλον. Το λειτουργικό κόστος των μικρών επιχειρήσεων βρίσκεται ήδη σε πολύ υψηλά επίπεδα, καθιστώντας την πρόσθετη επιβάρυνση των εισφορών ένα σημαντικό ζήτημα για την επιβίωσή τους.

Το σενάριο αναπροσαρμογής και οι συνταξιούχοι

Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών που αναμένεται για το 2027, εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο σενάριο πληθωρισμού, θα είναι μεγαλύτερη από το 2,5% που εφαρμόστηκε για το έτος 2026. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για εκτιμήσεις και όχι για οριστικά ποσά, καθώς η αναπροσαρμογή για το 2027 δεν έχει ακόμη καθοριστεί επίσημα.

Την ίδια χρονική στιγμή, περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι αναμένουν επίσης αυξήσεις στις αποδοχές τους από το νέο έτος. Το ποσοστό των αυξήσεων για τους συνταξιούχους εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 2,8% και 3%, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki