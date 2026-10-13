ΔΝΤ: Σταθερός ρυθμός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία στο 1,8% το 2026 και το 2027

Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% για την ελληνική οικονομία, τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνεται στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Οι εκτιμήσεις του Ταμείου υποδεικνύουν μια θετική πορεία για την Ελλάδα, με σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την Ευρωζώνη.

Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη του ΑΕΠ

Ειδικότερα, η πρόβλεψη για το 2026 παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του ΔΝΤ, που είχε δημοσιευθεί τον περασμένο Απρίλιο. Για το έτος 2027, παρατηρείται μια ελαφρά αύξηση της πρόβλεψης, καθώς αναθεωρήθηκε προς τα πάνω από το 1,7%.

Για τα δύο αυτά χρόνια, δηλαδή το 2026 και το 2027, η αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Ελλάδας αναμένεται να είναι σημαντικά υψηλότερη σε σύγκριση με την Ευρωζώνη. Συγκεκριμένα, για την Ευρωζώνη προβλέπονται ρυθμοί ανάπτυξης 1,2% και 1,1% αντίστοιχα.

Η εξέλιξη της ανεργίας

Η αναμενόμενη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των ποσοστών ανεργίας. Από το 8,9% που καταγράφηκε πέρυσι, η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει στο 8% φέτος και να φτάσει το 7,6% το 2027.

Με αυτή την πορεία, η Ελλάδα πλησιάζει το μέσο επίπεδο ανεργίας στην Ευρωζώνη, όπου το ποσοστό αναμένεται να παραμείνει σταθερό στο 6,3% το 2027.

Πληθωρισμός και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, οι προβλέψεις του ΔΝΤ δείχνουν αύξηση. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 4,2% σε μέσα επίπεδα το 2026, από 2,9% το 2025, για να υποχωρήσει στη συνέχεια στο 3,6% το 2027. Αυτή η εξέλιξη επηρεάζεται από έναν μεγαλύτερο του αρχικά αναμενόμενου αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις τιμές ενέργειας.

Για τα δύο αυτά χρόνια, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να είναι υψηλότερος από ό,τι στην Ευρωζώνη, όπου προβλέπονται ποσοστά 3,1% και 2,8% αντίστοιχα. Όσον αφορά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το έλλειμμα αναμένεται να αυξηθεί από 5,7% του ΑΕΠ πέρυσι, στο 6,5% φέτος, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας. Στη συνέχεια, προβλέπεται να μειωθεί στο 5,9% το 2027.

Αντίθετα, το πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ που κατέγραψε η Ευρωζώνη στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της πέρυσι, αναμένεται να μειωθεί στο 1,2% το 2026 και να αυξηθεί ελαφρά στο 1,3% το 2027.

Η παγκόσμια οικονομία στα όρια της ανθεκτικότητας

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας απέναντι στα συνεχόμενα σοκ των τελευταίων επτά ετών έχει φτάσει στα όριά της. Αυτά τα σοκ περιλαμβάνουν την πανδημία του κορονοϊού, τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή με τις απότομες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και άλλων εμπορευμάτων, καθώς και τις σημαντικές αλλαγές στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις.

Οι συνεχόμενες κρίσεις εξάντλησαν τα δημοσιονομικά περιθώρια και αύξησαν σε μη βιώσιμο επίπεδο το δημόσιο χρέος πολλών χωρών. Μεταξύ αυτών των χωρών συγκαταλέγονται και μεγάλες αναπτυγμένες οικονομίες, εν μέσω μάλιστα σημαντικής ανόδου του κόστους δανεισμού. Το Ταμείο προειδοποιεί ότι η αποκατάσταση του δημοσιονομικού χώρου για αυτές τις χώρες είναι απαραίτητη.

Παράγοντες ανθεκτικότητας και παγκόσμια ανάπτυξη

Παρά τις προκλήσεις, η παγκόσμια οικονομία άντεξε στις κρίσεις έως τώρα, χάρη σε μέτρα που λήφθηκαν για την ενεργειακή κρίση και το επενδυτικό μπουμ στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ). Αυτή η ανθεκτικότητα αντανακλάται στις προβλέψεις του ΔΝΤ για αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 3,1% φέτος και 3,4% το 2027.

Με πληροφορίες από: Reader