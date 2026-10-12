Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βρίσκονται πλέον οι συναυλίες της Άννας Βίσση σε Καλλιμάρμαρο και ΟΑΚΑ, καθώς και τα οικονομικά του Νίκου Καρβέλα. Οι έλεγχοι επεκτείνονται στις διοργανώτριες εταιρείες των συναυλιών, εξετάζοντας ποσά ΦΠΑ 80.000 ευρώ για την πρώτη και άνω των 50.000 ευρώ για επιχειρήσεις της ευρωπαϊκής περιοδείας. Παράλληλα, ο Νίκος Καρβέλας καλείται να τεκμηριώσει εισοδήματα ύψους 850.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι για τον Νίκο Καρβέλα

Ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος φέρεται να δήλωνε «χαμηλοσυνταξιούχος», έχει λάβει διορία από την εφορία προκειμένου να δώσει απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο που τεκμηριώνονται εισοδήματα ύψους 850.000 ευρώ. Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή, όταν ελεγκτές της ΑΑΔΕ επισκέφθηκαν την οικία του για να του επιδώσουν έγγραφο σχετικό με φορολογικές εκκρεμότητες. Εκείνος φέρεται να αντέδρασε, ακολούθησε ένταση και οι ελεγκτές αποχώρησαν χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση.

Ακολούθησε ηλεκτρονική κοινοποίηση, με αποτέλεσμα ο ίδιος να υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση, στην οποία περιέλαβε εισοδήματα 850.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί τον πυρήνα της έρευνας, καθώς η ΑΑΔΕ ζητά να μάθει την προέλευσή του, αν αφορά εισοδήματα προηγούμενων ετών που δεν είχαν δηλωθεί και αν δικαιολογείται από άλλες πηγές. Το ερώτημα βαραίνει περισσότερο επειδή ο 75χρονος δημιουργός φέρεται να έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα εδώ και τέσσερα χρόνια και να ζει από τα πνευματικά του δικαιώματα. Εξετάζεται επίσης πρόστιμο για τη μη συνεργασία του με το κλιμάκιο, ενώ τα 850.000 ευρώ δεν συνδέονται με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Το Καλλιμάρμαρο και ο ΦΠΑ των 80.000 ευρώ

Σε ό,τι αφορά στις συναυλίες της Άννας Βίσση, η ΑΑΔΕ εξετάζει την εταιρεία παραγωγής των δύο συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο, όπου συμμετείχε και ο Νίκος Καρβέλας. Η συγκεκριμένη επιχείρηση φέρεται να μην είχε δηλώσει ΦΠΑ ύψους 80.000 ευρώ. Από την πλευρά της Άννας Βίσση, διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν της ανήκει, επομένως το ποσό αφορά τη διοργανώτρια εταιρεία και δεν αποτελεί προσωπική φορολογική οφειλή της τραγουδίστριας.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία στο μικροσκόπιο

Παράλληλα, οι έλεγχοι επεκτείνονται και στην ευρωπαϊκή περιοδεία της Άννας Βίσση, η οποία περιλάμβανε το Ντίσελντορφ, τη Στουτγκάρδη, το Άμστερνταμ, το Παρίσι και τις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο του 2025. Εξετάζονται υποχρεώσεις ΦΠΑ άνω των 50.000 ευρώ για τις χρήσεις 2024–2025, σε σχέση με επιχειρήσεις που συμμετείχαν στις εμφανίσεις στο εξωτερικό. Οι εταιρείες που τη διοργάνωσαν περιγράφονται ως ετερόρρυθμες, συμφερόντων της Άννας Βίσση, με μη δηλωθέντα ΦΠΑ άνω των 50.000 ευρώ για τη διετία 2024–2025.

Η συναυλία στο ΟΑΚΑ και τα παραστατικά

Ξεχωριστό κεφάλαιο στους ελέγχους αποτελεί η συναυλία στο ΟΑΚΑ. Οι διασταυρώσεις καλύπτουν τη διάθεση των εισιτηρίων και τις εισπράξεις από τη διοργάνωση, με τους ελεγκτές να εστιάζουν στην αντιπαραβολή των οικονομικών στοιχείων. Ο αριθμός και η αξία των πωλήσεων θα συγκριθούν με τις εισπράξεις μέσω POS και τις εγγραφές στο myDATA, ώστε να διαπιστωθεί αν οι διαφορετικές καταχωρίσεις συμφωνούν μεταξύ τους.

Αντίστοιχη εξέταση προβλέπεται για τα έξοδα παραγωγής, δηλαδή αμοιβές καλλιτεχνών και συνεργατών, συμβάσεις, τιμολόγια και τραπεζικές κινήσεις. Η αντιπαραβολή αφορά τόσο τα χρήματα που εισπράχθηκαν όσο και εκείνα που πληρώθηκαν για την πραγματοποίηση της συναυλίας. Στο οικονομικό σκέλος της συναυλίας της 26ης Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το κόστος παραγωγής φέρεται να διαμορφώθηκε περίπου στα 10 εκατ. ευρώ και τα έσοδα περίπου στα 7 εκατ. ευρώ.

Για τα πνευματικά δικαιώματα, η D&A Live Concerts, παραγωγός της συναυλίας, έχει ανακοινώσει ότι κατέβαλε στην Αυτοδιαχείριση προκαταβολή 250.000 ευρώ στις 23 Σεπτεμβρίου. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι εκπλήρωσε τις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις της και ότι η οριστική εκκαθάριση των δικαιωμάτων θα γίνει βάσει του καταλόγου των τραγουδιών που ερμηνεύθηκαν.

Εταιρείες εξωτερικού και επόμενα βήματα

Στις διασταυρώσεις περιλαμβάνονται επίσης τιμολόγια εταιρειών με έδρα την Κύπρο και τη Βρετανία, οι οποίες φέρονται να έχουν εισπράξει αμοιβές για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο και την ευρωπαϊκή περιοδεία. Οι εταιρείες αυτές φέρονται να συνδέονται με την κορυφαία ερμηνεύτρια. Εξετάζονται τα παραστατικά και οι πληρωμές που συνδέονται με τις συγκεκριμένες διοργανώσεις, με στόχο να αντιπαραβληθούν οι εισπράξεις και οι δαπάνες με τα παραστατικά και τις τραπεζικές κινήσεις.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Καρβέλας έχει επικαλεστεί διαφορετική συμφωνία για την αμοιβή του. Με δεδομένο ότι ως σήμερα δεν έχει βρεθεί και βεβαιωθεί φορολογική παράβαση για κανέναν από τους δύο καλλιτέχνες, το επόμενο ορόσημο είναι η εκπνοή της προθεσμίας για τον Νίκο Καρβέλα από την ΑΑΔΕ και, μαζί, η διασταύρωση παραστατικών και τραπεζικών κινήσεων στις εταιρείες γύρω από την Άννα Βίσση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos