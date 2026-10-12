Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει θέσει στο μικροσκόπιο συναυλίες, περιοδείες και εταιρείες που συνδέονται με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Η κίνηση αυτή της Αρχής έρχεται στον απόηχο των αλλεπάλληλων ανακοινώσεων και του «πολέμου» που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες. Στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο τα ποσά που αναφέρονται από τους δύο αντιμαχόμενους ήταν κανονικά δηλωμένα στις αρμόδιες αρχές.

Το ενδιαφέρον της ΑΑΔΕ και η έναρξη των ελέγχων

Ο «πόλεμος» που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα έχει κινήσει το ενδιαφέρον της ΑΑΔΕ. Η Αρχή έχει πλέον βάλει στο στόχαστρο των ερευνών της τις συναυλίες, τις περιοδείες και τις εταιρείες που συνδέονται άμεσα με τους δύο γνωστούς καλλιτέχνες. Μετά τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις και τις αλλεπάλληλες ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές, η ΑΑΔΕ αποφάσισε να ανοίξει τον φάκελο της έρευνας.

Η βασική επιδίωξη των ελεγκτικών αρχών είναι να διαπιστωθεί με ακρίβεια εάν τα ποσά που έχουν αναφερθεί από την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, στο πλαίσιο της μεταξύ τους διαμάχης, έχουν δηλωθεί κανονικά και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες φορολογικές διατάξεις. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος των τακτικών ελέγχων που διενεργεί η ΑΑΔΕ για τη διασφάλιση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Έλεγχοι για τον Νίκο Καρβέλα και ποσό 850.000 ευρώ

Στο επίκεντρο των ερευνών της ΑΑΔΕ, όσον αφορά τον Νίκο Καρβέλα, έχει τεθεί ένα συγκεκριμένο ποσό ύψους 850.000 ευρώ. Οι ελεγκτές της Αρχής προχώρησαν σε ενέργειες για το συγκεκριμένο θέμα, φτάνοντας μάλιστα μέχρι την οικία του καλλιτέχνη.

Σκοπός της επίσκεψης των ελεγκτών ήταν η επίδοση εγγράφου στον Νίκο Καρβέλα, με το οποίο του ζητείται να επιταχύνει τη διαδικασία της φορολογικής του δήλωσης για το έτος 2025. Από την πλευρά του καλλιτέχτη, διαψεύδονται κατηγορηματικά οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν περί επεισοδίου με τους ελεγκτές κατά τη διάρκεια της επίδοσης του εγγράφου.

Η Άννα Βίσση στο μικροσκόπιο για ΦΠΑ και περιοδείες

Παράλληλα με τον Νίκο Καρβέλα, και η Άννα Βίσση βρίσκεται στο επίκεντρο των ελέγχων της ΑΑΔΕ. Για την τραγουδίστρια, ελέγχεται ένα ποσό της τάξης των 50.000 ευρώ, το οποίο φέρεται να μην έχει αποδοθεί σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο ποσό αφορά την εταιρεία παραγωγής της και όχι την ίδια προσωπικά.

Επιπλέον, οι έλεγχοι αφορούν και ένα ποσό 80.000 ευρώ, το οποίο συνδέεται με μία ευρωπαϊκή περιοδεία της Άννας Βίσση. Οι αρχές εξετάζουν τα σχετικά παραστατικά και τις δηλώσεις που αφορούν αυτές τις δραστηριότητες, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης φορολογική συμμόρφωση.

Η απάντηση της πλευράς της τραγουδίστριας

Σε σχόλιο που έκανε η πλευρά της Άννας Βίσση αναφορικά με τους διενεργούμενους ελέγχους, τονίστηκε ότι όλες οι λειτουργίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον νόμο και πως δεν υπάρχει απολύτως τίποτα το μεμπτό. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι οι έλεγχοι αποτελούν πάγια διαδικασία σε όλες τις μεγάλες συναυλίες, ειδικά όταν αυτές έχουν τόσο μεγάλο αριθμό εισιτηρίων.

Η ίδια πλευρά επισήμανε ότι ανάλογοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και πέρυσι, αλλά και πρόπερσι, με όλες τις υποχρεώσεις να έχουν καλυφθεί πλήρως και εγκαίρως. Διευκρινίστηκε ότι η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και φέτος, με την ολοκλήρωση των ελέγχων να αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με την πλευρά της τραγουδίστριας, όλα εξελίσσονται απολύτως ομαλά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Τέλος, η πλευρά της Άννας Βίσση διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε δημοσιεύματα περί εταιρειών στην Αγγλία και την Κύπρο που φέρονται να έχουν οφειλές ΦΠΑ. Υπογραμμίστηκε ότι είναι απολύτως νόμιμοι και συνεπείς σε όλες τους τις υποχρεώσεις όλα αυτά τα χρόνια. Τονίστηκε επίσης ότι φέτος, όπως και κάθε προηγούμενη χρονιά, έχουν κατατεθεί κανονικά όλα τα απαραίτητα παραστατικά, αποδείξεις και συμφωνητικά, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα το μεμπτό στις οικονομικές τους δραστηριότητες.

Με πληροφορίες από: Reader