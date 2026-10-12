Ο όμιλος Ιατρικού Αθηνών προχωρά σε νέα φάση ανάπτυξης με επενδύσεις 75 εκατ. ευρώ

Ο όμιλος Ιατρικού Αθηνών επιχειρεί να εισέλθει σε μια νέα φάση επιχειρηματικής ανάπτυξης, μετά την ολοκλήρωση ενός σημαντικού επενδυτικού προγράμματος. Η διοίκηση του ομίλου θέτει ως βασικό ζητούμενο τη βελτίωση της κερδοφορίας και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υποδομών που έχουν δημιουργηθεί. Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια μιας τριετίας εντατικών επενδύσεων.

Εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα

Η οικογένεια Αποστολόπουλου, που βρίσκεται στο τιμόνι του ομίλου, έχει υλοποιήσει ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα κατά την τριετία 2023-2025. Το συνολικό ποσό των επενδύσεων ανήλθε σε περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές οι επενδύσεις κατευθύνθηκαν σε διάφορους τομείς, με στόχο την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Ειδικότερα, οι πόροι διατέθηκαν για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, την απόκτηση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και την αναβάθμιση και εγκατάσταση νέων λειτουργικών συστημάτων. Οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση των υποδομών του ομίλου και στην επέκταση των δυνατοτήτων του ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας.

Οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου 2026

Παρά τις σημαντικές επενδύσεις, τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου παρουσιάζουν μια διαφοροποίηση μεταξύ της αύξησης των πωλήσεων και των λειτουργικών κερδών από τη μία, και της καθαρής κερδοφορίας από την άλλη. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 148 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό καταγράφει αύξηση 3,82% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οπότε ο κύκλος εργασιών είχε φτάσει τα 142 εκατομμύρια ευρώ.

Στο ίδιο διάστημα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν σημαντική ενίσχυση. Συγκεκριμένα, τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 17,04%, φτάνοντας τα 20 εκατομμύρια ευρώ, από 17 εκατομμύρια ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν υποχώρηση, διαμορφούμενα σε 521.000 ευρώ, έναντι 1,21 εκατομμυρίων ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας μείωση περίπου 57%.

Η πρόκληση της καθαρής κερδοφορίας

Η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ της λειτουργικής και της καθαρής κερδοφορίας αναδεικνύεται σε μία από τις βασικές προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί η διοίκηση του ομίλου. Οι σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν, ενώ ενισχύουν τις υποδομές και τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών υγείας, συνοδεύονται ταυτόχρονα από αυξημένες αποσβέσεις και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.

Αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν άμεσα την τελική γραμμή των καθαρών κερδών, παρά τη θετική πορεία των πωλήσεων και των λειτουργικών κερδών. Η διοίκηση καλείται να βρει την ισορροπία μεταξύ της διαρκούς αναβάθμισης των υπηρεσιών και της διαχείρισης του κόστους που συνεπάγονται οι μεγάλες επενδύσεις, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή βελτίωση της καθαρής κερδοφορίας.

Στρατηγικές κινήσεις για το επόμενο διάστημα

Για το επόμενο διάστημα, ο όμιλος έχει χαράξει ένα σχέδιο δράσης με συγκεκριμένες προβλέψεις και παρεμβάσεις. Ένας από τους βασικούς άξονες είναι ο περιορισμός του ρυθμού των επενδύσεων, ειδικά σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό και τα λειτουργικά συστήματα. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στον εξορθολογισμό των δαπανών και στην καλύτερη διαχείριση των οικονομικών πόρων.

Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις με στόχο τη συγκράτηση των εξόδων σε διάφορους τομείς λειτουργίας του ομίλου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ανάπτυξη και ενίσχυση των συνεργασιών με ασφαλιστικές εταιρείες, μια κίνηση που αναμένεται να συμβάλει στην επέκταση της πελατειακής βάσης και στην αύξηση των εσόδων. Τέλος, η βελτίωση της είσπραξης των απαιτήσεων αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό στόχο, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα και η συνολική οικονομική υγεία του ομίλου.

Με πληροφορίες από: Topontiki