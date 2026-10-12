Κοινός ψηφιακός φάκελος χρεών για εφορία και ΕΦΚΑ

Έναν ενιαίο ψηφιακό «λογαριασμό» που θα περιλαμβάνει όλες τις οφειλές τους προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ πρόκειται να αποκτήσουν οι πολίτες. Το Δημόσιο προχωρά στη συγκέντρωση των οικονομικών υποχρεώσεων σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, με στόχο να προσφέρει μια συνολική εικόνα των χρεών. Φόροι, ασφαλιστικές εισφορές και βεβαιωμένα χρέη θα εμφανίζονται πλέον στην ίδια οθόνη, επιτρέποντας στους οφειλέτες να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για το τι χρωστούν και σε ποια υπηρεσία.

Η νέα ψηφιακή πύλη πληρωμών

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών, η οποία προβλέπεται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, έρχεται για να δώσει τέλος στην ανάγκη αναζήτησης χρεών μέσα από διαφορετικές εφαρμογές. Μέσω αυτής της πύλης, το Δημόσιο ενισχύει τη δυνατότητά του να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την κατάσταση των βεβαιωμένων οφειλών. Η δημιουργία αυτού του κεντρικού μηχανισμού ενημέρωσης έχει ως κύριο στόχο να παρέχει στους πολίτες μια συγκεντρωμένη και άμεση εικόνα των οικονομικών τους εκκρεμοτήτων.

Σήμερα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, για παράδειγμα, μπορεί να έχει ανεξόφλητο φόρο εισοδήματος, οφειλές ΦΠΑ και απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές. Για να αποκτήσει μια συνολική εικόνα των υποχρεώσεών του, είναι αναγκασμένος να αναζητήσει τις αντίστοιχες πληροφορίες σε ξεχωριστές εφαρμογές, όπως αυτές της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ. Η νέα πύλη φιλοδοξεί να απλοποιήσει αυτή τη διαδικασία, προσφέροντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

Συγκεντρωμένη εικόνα οφειλών

Με τη λειτουργία της νέας Πύλης, όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές θα συγκεντρώνονται σε ένα κοινό περιβάλλον. Οι πολίτες θα μπορούν να εισέρχονται σε αυτό χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, εξασφαλίζοντας έτσι εύκολη και ασφαλή πρόσβαση. Αυτό σημαίνει ότι, ανεξάρτητα από το αν οι οφειλές αφορούν την Εφορία ή τον ΕΦΚΑ, θα είναι ορατές από ένα και μόνο σημείο.

Για να γίνει πιο κατανοητό, εάν κάποιος πολίτης χρωστά 2.000 ευρώ στην Εφορία και επιπλέον 3.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ, θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει και τις δύο αυτές υποχρεώσεις συγκεντρωμένες στην ίδια οθόνη. Αυτή η λειτουργία αποσκοπεί στην καλύτερη ενημέρωση των οφειλετών, προσφέροντας διαφάνεια και ευκολία στην παρακολούθηση των οικονομικών τους εκκρεμοτήτων προς το Δημόσιο.

Τι δεν αλλάζει με τη νέα πλατφόρμα

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι αυτή η αλλαγή δεν συνιστά κάποια νέα ρύθμιση χρεών. Ούτε συνοδεύεται από διαγραφή προσαυξήσεων, ούτε προσφέρει ευνοϊκότερους όρους εξόφλησης για τους οφειλέτες. Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται αποκλειστικά στην παροχή μιας συγκεντρωμένης ενημέρωσης, χωρίς να επηρεάζει το υφιστάμενο νομικό και οικονομικό πλαίσιο διαχείρισης των χρεών.

Επιπλέον, η συγκέντρωση των οφειλών σε έναν κοινό λογαριασμό δεν σημαίνει ότι τα ποσά θα μετατραπούν σε μία ενιαία οφειλή. Κάθε υπηρεσία, δηλαδή η Εφορία και ο ΕΦΚΑ, θα εξακολουθεί να διαχειρίζεται και να εισπράττει τα ποσά που της αναλογούν ξεχωριστά. Ουσιαστικά, η νέα πλατφόρμα λειτουργεί ως ένα εργαλείο πληροφόρησης και όχι ως μηχανισμός αναδιάρθρωσης χρεών.

Ενημερωτικός χαρακτήρας και ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις

Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων των οφειλών θα έχει κυρίως ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο βασικός σκοπός είναι να παρέχει στους πολίτες μια σαφή και άμεση εικόνα των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, χωρίς να αλλάζει το ισχύον πλαίσιο είσπραξης. Αυτό διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες είσπραξης παραμένουν ίδιες, αλλά η πρόσβαση στις πληροφορίες γίνεται πολύ πιο εύκολη και αποτελεσματική.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα που θα παρέχει η νέα πύλη για την αποστολή ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων. Μέσω αυτού του συστήματος, οι πολίτες θα λαμβάνουν ενημερώσεις για νέες οφειλές που προκύπτουν, καθώς και για διοικητικές πράξεις που τους αφορούν. Αυτή η λειτουργία αναμένεται να συμβάλει στην έγκαιρη ενημέρωση των οφειλετών, μειώνοντας τον κίνδυνο καθυστερήσεων ή παραλείψεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki