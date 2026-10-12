Νέα μοντέλα και ένα οικοσύστημα υπηρεσιών από τη Volkswagen Επαγγελματικά

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα αποκάλυψε στο Βερολίνο το πλούσιο πεδίο δράσης της, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών και νέα μοντέλα. Η εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία να διαπιστωθεί η διευρυμένη στρατηγική της μάρκας, η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Το παρόν και το μέλλον της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα αναδεικνύεται μέσα από τις νέες προτάσεις της, με το Caddy και το Multivan να βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Το ευρύ πεδίο δράσης της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα

Το πεδίο δράσης της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα χαρακτηρίζεται από την ποικιλία και την καινοτομία, όπως διαπιστώθηκε στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο. Η μάρκα επεκτείνεται σε πολλούς τομείς, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων για επαγγελματίες και ιδιώτες.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και παροχή προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες διευκολύνουν την καθημερινότητα των χρηστών. Επιπλέον, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα προσφέρει εξειδικευμένες μετατροπές οχημάτων, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών. Σημαντική έμφαση δίνεται και στην αυτόνομη οδήγηση, αναπτύσσοντας τεχνολογίες που αναμένεται να αλλάξουν τον τρόπο μετακίνησης. Η γκάμα της μάρκας περιλαμβάνει επίσης επιλογές οχημάτων ιδανικές για camping, καθώς και λύσεις που απευθύνονται σε οικογένειες και όσους αναζητούν οχήματα για αναψυχή. Τέλος, η στρατηγική της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα περιλαμβάνει πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για βιώσιμη κινητικότητα, αλλά και οχήματα με τετρακίνηση 4MOTION, προσφέροντας αυξημένες δυνατότητες σε κάθε έδαφος.

Το νέο Caddy και οι επιλογές του

Το νέο Caddy αποτελεί ένα από τα βασικά μοντέλα που αναδεικνύουν το παρόν και το μέλλον της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα. Το όχημα έχει υποστεί σημαντικές αναβαθμίσεις, προσφέροντας βελτιωμένες επιδόσεις και περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.

Διατίθεται με μια ποικιλία κινητήρων για να καλύψει διαφορετικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, προσφέρεται με δύο κινητήρες diesel TDI, με ισχύ 102 PS και 122 PS αντίστοιχα. Για όσους προτιμούν τη βενζίνη, υπάρχει διαθέσιμος ένας κινητήρας TSI με απόδοση 116 PS. Επιπλέον, το νέο Caddy είναι διαθέσιμο και με ένα plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης, το eHybrid, το οποίο προσφέρει συνδυαστική ισχύ 150 PS. Το μοντέλο προσφέρεται σε δύο εκδόσεις μεταξονίου, ενώ η έκδοση Caddy Maxi παρέχει προαιρετικά και 3η σειρά καθισμάτων, αυξάνοντας την πρακτικότητα και τη χωρητικότητα.

Αναβαθμίσεις και κινητήρες για το Multivan

Το Multivan, ένα ακόμα σημαντικό μοντέλο της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, έχει δεχθεί σημαντικές αναβαθμίσεις που αφορούν τόσο το hardware όσο και το software, καθώς και άλλους τομείς. Αυτές οι βελτιώσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της λειτουργικότητας και της εμπειρίας οδήγησης.

Όσον αφορά τις επιλογές καθισμάτων, το Multivan προσφέρεται προαιρετικά και σε έκδοση οκτώ θέσεων, η οποία διαθέτει μια ιδιαίτερη διάταξη καθισμάτων «πρόσωπο με πρόσωπο» στις πίσω θέσεις, ενισχύοντας την άνεση και την επικοινωνία των επιβατών. Στον τομέα των κινητήρων, το Multivan εξοπλίζεται με το eHybrid 4MOTION, ένα plug-in υβριδικό σύστημα τετρακίνησης, το οποίο αποδίδει ισχύ 245 PS και ενσωματώνει μια μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 19,7 kWh. Επίσης, το μοντέλο διατίθεται με κίνηση στους εμπρός τροχούς και επιλογές κινητήρων που περιλαμβάνουν έναν turbodiesel (TDI) ισχύος 150 PS, καθώς και έναν turbo βενζίνης (TSI) με απόδοση 204 PS, προσφέροντας ποικιλία και ευελιξία στις επιλογές των οδηγών.

Με πληροφορίες από: Newsit