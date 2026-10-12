Ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα την Τετάρτη

Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα που το συνοδεύει. Οι τελευταίες ζυμώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις και την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου στην αγορά. Οι ανακοινώσεις έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με την τιμή εκκίνησης να εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 1,41 έως 1,71 ευρώ το λίτρο.

Οι ανακοινώσεις και η τιμή εκκίνησης

Η κυβέρνηση αναμένεται να προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, οι οποίες θα αφορούν τόσο την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης όσο και το ύψος του επιδόματος. Η αρχική τιμή διάθεσης του πετρελαίου υπολογίζεται σε ένα εύρος από 1,41 έως 1,71 ευρώ ανά λίτρο.

Παράλληλα με τις αποφάσεις για την τιμή του πετρελαίου, θα ανακοινωθούν και οι λεπτομέρειες σχετικά με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ένα μέτρο που αναμένεται να προσφέρει στήριξη στα νοικοκυριά.

Ο ρόλος των τιμών ντίζελ και ο στόχος του οικονομικού επιτελείου

Καθοριστικό παράγοντα για τις τελικές αποφάσεις αποτελούν οι τιμές του ντίζελ, τόσο στη διεθνή όσο και στην εγχώρια αγορά, όπως αυτές θα διαμορφωθούν την Τρίτη. Από αυτές τις τιμές θα εξαρτηθεί άμεσα το ύψος της επιδότησης που θα εφαρμοστεί στην αντλία, καθώς και το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των μέτρων που θα ληφθούν.

Εάν το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθετο στην αγορά σήμερα, η τιμή του θα έφτανε περίπου τα 1,96 ευρώ το λίτρο. Αυτή η εκτίμηση περιλαμβάνει την επιδότηση των 20 λεπτών που ήδη εφαρμόζεται στο πετρέλαιο κίνησης.

Βασικός στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί αισθητά χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Να σημειωθεί ότι το επίπεδο των 1,75 ευρώ το λίτρο ήταν η τιμή στην οποία είχε κλείσει η προηγούμενη περίοδος διάθεσης, τον περασμένο Απρίλιο.

Σενάρια επιδότησης και το δημοσιονομικό κόστος

Οι παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς εξετάζονται διάφορα σενάρια από την κυβέρνηση. Το βασικό κριτήριο για την επιλογή του τελικού σχεδίου είναι το κόστος που θα προκύψει για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Παράλληλα με την επιδότηση που θα χορηγηθεί στην αντλία, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενισχύοντας περαιτέρω την οικονομική στήριξη των καταναλωτών.

Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης

Το βασικό σενάριο που εξετάζεται για το επίδομα θέρμανσης προβλέπει μια οριζόντια αύξηση της τάξης του 20%. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ποσοστό αυτής της αύξησης να φτάσει ακόμη και το 30%, εφόσον το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια του κράτους.

Αυτή η ενδεχόμενη αύξηση στο επίδομα θέρμανσης έρχεται να συμπληρώσει την επιδότηση στην αντλία, με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών από το κόστος της θέρμανσης κατά την επερχόμενη περίοδο.

Τα νέα ποσά του επιδόματος ανά κατηγορία

Στην περίπτωση που προκριθεί η αύξηση του επιδόματος κατά 20%, τα ποσά θα αναδιαμορφωθούν ως εξής: Το ελάχιστο επίδομα θα αυξηθεί από τα 100 ευρώ στα 120 ευρώ. Αντίστοιχα, το μέγιστο ποσό θα ανέλθει από τα 800 ευρώ στα 960 ευρώ.

Ειδικότερα για τις ορεινές περιοχές, όπου ο κλιματικός συντελεστής κυμαίνεται από 1 έως 1,19, το αυξημένο ανώτατο ποσό του επιδόματος θα φτάσει τα 1.200 ευρώ, από τα 1.000 ευρώ που ήταν προηγουμένως. Για τις περιοχές με κλιματικό συντελεστή από 1,2 και άνω, το ανώτατο ποσό του επιδόματος θα διαμορφωθεί στα 1.440 ευρώ, έναντι των 1.200 ευρώ που ίσχυαν.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis