Η Στοά Αρσακείου αλλάζει πρόσωπο με επένδυση 20 εκατ. ευρώ και νέο εμπορικό μοντέλο

Ένα πρωτοποριακό επιχειρηματικό μοντέλο για την αξιοποίηση ιστορικών ακινήτων και εμπορικών χώρων δοκιμάζεται στο κέντρο της Αθήνας. Η Στοά Αρσακείου, μετά από μια σημαντική επένδυση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, έχει πλέον περάσει σε πλήρη λειτουργία, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν νέο πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες της πρωτεύουσας.

Το εγχείρημα αυτό συνδυάζει πολλαπλές χρήσεις, όπως καταστήματα, χώρους εστίασης, σημεία πώλησης ελληνικών προϊόντων και πολιτιστικές δραστηριότητες. Στόχος είναι η δημιουργία ενός προορισμού που θα λειτουργεί και θα προσελκύει κόσμο επτά ημέρες την εβδομάδα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Η επένδυση και το νέο μοντέλο

Η επένδυση των 20 εκατομμυρίων ευρώ στη Στοά Αρσακείου υλοποιήθηκε από την εταιρεία Legendary Food. Η συμφωνία αφορά τη μίσθωση χώρων συνολικής επιφάνειας περίπου 13.000 τετραγωνικών μέτρων, με τη σύμβαση να έχει διάρκεια 35 ετών. Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζεται διαφοροποιείται σημαντικά από τα καθιερωμένα, καθώς συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα χρήσεων στον ίδιο χώρο.

Η φιλοσοφία πίσω από αυτή την προσπάθεια είναι η δημιουργία ενός ζωντανού σημείου αναφοράς στην καρδιά της Αθήνας, το οποίο θα μπορεί να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες του κοινού. Από την αγορά προϊόντων και την απόλαυση γαστρονομικών επιλογών μέχρι τη συμμετοχή σε πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, η Στοά Αρσακείου επιδιώκει να προσφέρει μια πολυδιάστατη εμπειρία.

Η πορεία υλοποίησης και οι προκλήσεις

Η ολοκλήρωση του έργου στη Στοά Αρσακείου δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία, καθώς απαίτησε επτά ολόκληρα χρόνια για τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και τις κατασκευαστικές εργασίες. Αυτό το χρονικό διάστημα αναδεικνύει τις σημαντικές δυσκολίες που συχνά συνοδεύουν την επαναξιοποίηση μεγάλων ιστορικών συγκροτημάτων, ειδικά όταν αυτά βρίσκονται στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Παρά τις προκλήσεις, η Στοά έχει πλέον περάσει από την πιλοτική περίοδο στην πλήρη λειτουργία. Μία από τις βασικές καινοτομίες του νέου μοντέλου είναι η λειτουργία των καταστημάτων και τις Κυριακές, κάτι που ενισχύει τον χαρακτήρα της ως προορισμού για όλες τις ημέρες της εβδομάδας και διευρύνει τις επιλογές των επισκεπτών.

Πρώτα στοιχεία επισκεψιμότητας και οικονομική προοπτική

Κατά τους πρώτους δύο μήνες της πιλοτικής λειτουργίας της, η Στοά Αρσακείου κατέγραψε μια σημαντική προσέλευση, με περίπου 270.000 επισκέπτες. Αυτός ο αριθμός αποτελεί μια ενθαρρυντική αρχική ένδειξη ενδιαφέροντος από το κοινό, υπογραμμίζοντας τη δυναμική του εγχειρήματος να προσελκύσει μεγάλο αριθμό ατόμων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η αρχική προσέλευση από μόνη της δεν αποτελεί πλήρη ένδειξη εμπορικής επιτυχίας. Η πραγματική οικονομική απόδοση του εγχειρήματος θα καθοριστεί από παράγοντες όπως το ποσοστό των επισκεπτών που προχωρούν σε αγορές, το ύψος της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη και, κυρίως, η δυνατότητα διατήρησης αυτού του επιπέδου επισκεψιμότητας σε βάθος χρόνου.

Συμμετοχές και θέσεις εργασίας

Στο νέο αυτό επιχειρηματικό εγχείρημα συμμετέχουν συνολικά 17 επιχειρηματικοί συνεργάτες, οι οποίοι συνεισφέρουν με τις δραστηριότητές τους στη δημιουργία του πολυδιάστατου χαρακτήρα της Στοάς. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να ενισχύσει την ποικιλία των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων.

Παράλληλα, η επένδυση στη Στοά Αρσακείου έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, καθώς συνδέεται με τη δημιουργία περίπου 400 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας. Αυτό συμβάλλει στην τόνωση της απασχόλησης στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας, προσφέροντας ευκαιρίες σε διάφορους τομείς δραστηριότητας.

Οι πέντε βασικοί τομείς του επιχειρηματικού μοντέλου

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Στοάς Αρσακείου δομείται γύρω από πέντε βασικούς τομείς, οι οποίοι συνδυάζονται για να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους επισκέπτες. Ο πρώτος τομέας είναι η γαστρονομία, με χώρους εστίασης που προσφέρουν ποικιλία γεύσεων και επιλογών.

Ο δεύτερος τομέας αφορά την αγορά ελληνικών προϊόντων, δίνοντας έμφαση στην προβολή και διάθεση παραδοσιακών και ποιοτικών προϊόντων από την Ελλάδα. Επιπλέον, το μοντέλο περιλαμβάνει τη δημιουργική δραστηριότητα, προσφέροντας χώρους και ευκαιρίες για καλλιτεχνικές και δημιουργικές εκφράσεις. Τέλος, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση αποτελούν τους δύο τελευταίους πυλώνες, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και προγραμμάτων που εμπλουτίζουν την εμπειρία των επισκεπτών και αναδεικνύουν την ιστορικότητα του χώρου.

Με πληροφορίες από: Topontiki