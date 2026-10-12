Η ΜΕΒΓΑΛ προχωρά σε επένδυση 161,64 εκατ. ευρώ για υπερδιπλασιασμό της παραγωγής

Σε μία από τις σημαντικότερες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων ετών στην ελληνική γαλακτοβιομηχανία προχωρά η ΜΕΒΓΑΛ, με στόχο την αξιοποίηση της διεθνούς ζήτησης για το ελληνικό γιαούρτι. Το επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους 161,64 εκατομμυρίων ευρώ, προβλέπει την κατασκευή μίας νέας βιομηχανικής μονάδας στην περιοχή των Κουφαλίων Θεσσαλονίκης. Κύριος στόχος είναι ο υπερδιπλασιασμός της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρείας και η περαιτέρω ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας.

Το επενδυτικό σχέδιο «MEVGAL Dairy Future»

Η επένδυση, η οποία φέρει την ονομασία «MEVGAL Dairy Future», βρίσκεται αυτή την περίοδο σε δημόσια διαβούλευση. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 15 Οκτωβρίου, καθώς η επιχείρηση έχει υποβάλει αίτημα για την ένταξή της στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων. Συγκεκριμένα, ζητείται ο χαρακτηρισμός της ως εμβληματικής επένδυσης εξαιρετικής σημασίας, αναγνωρίζοντας το μέγεθος και τη δυναμική της.

Το φιλόδοξο αυτό έργο έχει σχεδιαστεί να αναπτυχθεί σε μία ιδιόκτητη έκταση, η οποία εκτείνεται σε περίπου 114.000 τετραγωνικά μέτρα. Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν νέες κτιριακές υποδομές, καθώς και την ενσωμάτωση αυτοματοποιημένων γραμμών παραγωγής. Επιπλέον, θα εγκατασταθεί σύγχρονος εξοπλισμός για την επεξεργασία του γάλακτος, ενώ θα εφαρμοστούν και προηγμένα συστήματα συσκευασίας των προϊόντων.

Ενίσχυση της παραγωγής και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός

Η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας της ΜΕΒΓΑΛ θεωρείται απαραίτητη, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα της, ιδίως στις διεθνείς αγορές, δημιουργεί συνεχώς νέες ανάγκες. Αυτές οι ανάγκες αφορούν τη διάθεση μεγαλύτερων ποσοτήτων προϊόντων, την ταχύτερη εξυπηρέτηση των παραγγελιών, αλλά και την ανάπτυξη και κυκλοφορία νέων προϊόντων που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών.

Το επενδυτικό σχέδιο δεν εστιάζει αποκλειστικά στην αύξηση του όγκου παραγωγής. Περιλαμβάνει επίσης έναν εκτεταμένο τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων και νέων διαδικασιών, καθώς και την πλήρη αυτοματοποίηση πολλών λειτουργιών. Αυτά τα στοιχεία αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση της συνολικής παραγωγικότητας της εταιρείας και στον περιορισμό του μοναδιαίου κόστους παραγωγής, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της.

Η εξαγωγική δραστηριότητα ως κινητήριος μοχλός

Η επένδυση αυτή συνδέεται άμεσα με τη μεταβολή της εμπορικής δραστηριότητας της ΜΕΒΓΑΛ, καθώς οι πωλήσεις της εταιρείας στο εξωτερικό αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο βάρος στον συνολικό της κύκλο εργασιών. Η διεθνής αγορά έχει αναδειχθεί σε βασικό κινητήριο μοχλό ανάπτυξης για τη γαλακτοβιομηχανία, με τη ζήτηση για ελληνικό γιαούρτι να παραμένει ισχυρή.

Ήδη, η εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα της σε περίπου 30 χώρες παγκοσμίως, επιδεικνύοντας μία σημαντική διεθνή παρουσία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει η ίδια η ΜΕΒΓΑΛ, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό, συγκεκριμένα το 18,07%, των συνολικών ελληνικών εξαγωγών γιαουρτιού, υπογραμμίζοντας τον ηγετικό της ρόλο στον κλάδο.

Προβλέψεις και επιδόσεις στις ξένες αγορές

Οι προσδοκίες για το μέλλον της ΜΕΒΓΑΛ στις διεθνείς αγορές είναι ιδιαίτερα θετικές. Για το έτος 2026, η διοίκηση της εταιρείας αναμένει ότι ο κύκλος εργασιών θα προσεγγίσει τα 234 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εξαγωγές προβλέπεται να ξεπεράσουν για πρώτη φορά το 50% των συνολικών πωλήσεων, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για την εταιρεία.

Η δυναμική αυτή επιβεβαιώνεται και από τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα. Το 2025, οι εξαγωγικές πωλήσεις της ΜΕΒΓΑΛ κατέγραψαν σημαντική αύξηση, ανερχόμενη σε 15,48% σε αξία. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει τη σταθερή πορεία της εταιρείας προς την ενίσχυση της παρουσίας της εκτός Ελλάδας και την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η παγκόσμια αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki