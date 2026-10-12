Κύμα λουκέτων στις βρετανικές παμπ: 300 έκλεισαν σε εννέα μήνες, 5.000 θέσεις εργασίας σε κίνδυνο

Σχεδόν 300 παμπ στη Βρετανία έκλεισαν οριστικά κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους, σηματοδοτώντας ένα κύμα λουκέτων που προκαλεί ανησυχία στον κλάδο. Η Βρετανική Ένωση Ζυθοποιών και Ιδιοκτητών Παμπ (BBPA) προβλέπει ότι ο συνολικός αριθμός των κλειστών επιχειρήσεων θα φτάσει περίπου τις 360 έως το τέλος του έτους. Αυτή η εξέλιξη θέτει σε κίνδυνο περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, με περισσότερες από τις μισές να αφορούν νέους κάτω των 25 ετών.

Η εικόνα των λουκέτων στη Βρετανία

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους, σχεδόν 300 παμπ στη Βρετανία έβαλαν οριστικά λουκέτο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Βρετανική Ένωση Ζυθοποιών και Ιδιοκτητών Παμπ (BBPA). Συγκεκριμένα, 226 παμπ έκλεισαν στην Αγγλία, ενώ 64 επιχειρήσεις του κλάδου ανέστειλαν τη λειτουργία τους στη Σκωτία. Επιπλέον, πέντε παμπ έκλεισαν στην Ουαλία, συμπληρώνοντας τον αριθμό των επιχειρήσεων που δεν κατάφεραν να διατηρηθούν ανοιχτές.

Η ένωση εκτιμά ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί, με τον συνολικό αριθμό των λουκέτων να αναμένεται να φτάσει περίπου τις 360 έως το τέλος του έτους. Ο κλάδος, παράλληλα, προειδοποιεί για περαιτέρω απώλειες επιχειρήσεων και χιλιάδων θέσεων εργασίας έως το τέλος του 2026, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζει ο τομέας των παμπ στη χώρα.

Ο κίνδυνος για τις θέσεις εργασίας

Η εκτίμηση για 360 λουκέτα έως το τέλος του έτους συνδέεται άμεσα με την απώλεια ενός σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, η Βρετανική Ένωση Ζυθοποιών και Ιδιοκτητών Παμπ υπολογίζει ότι περίπου 5.000 θέσεις εργασίας κινδυνεύουν να χαθούν εξαιτίας των κλεισιμάτων των παμπ. Αυτός ο αριθμός αποτελεί ένα ισχυρό πλήγμα για την αγορά εργασίας, ιδίως για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι περισσότερες από τις μισές από αυτές τις θέσεις εργασίας αφορούν νέους κάτω των 25 ετών. Η απώλεια εργασίας για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις, καθώς επηρεάζει την είσοδο και την εξέλιξη των νέων στην αγορά εργασίας. Ο κλάδος των παμπ αποτελεί παραδοσιακά έναν σημαντικό εργοδότη για τους νέους στη Βρετανία.

Οι αιτίες της κρίσης

Οι επαγγελματίες του κλάδου των παμπ αποδίδουν την αυξημένη πίεση και το κύμα των λουκέτων σε συγκεκριμένους παράγοντες. Ένας από τους βασικούς λόγους που αναφέρονται είναι το υψηλό λειτουργικό κόστος. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένα έξοδα που καθιστούν δύσκολη τη βιωσιμότητά τους, ειδικά σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Παράλληλα, η φορολογική επιβάρυνση αποτελεί έναν ακόμα σημαντικό παράγοντα που επιδεινώνει την κατάσταση. Αν και υπήρξε πρόσφατη μείωση των δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις, αυτή δεν φαίνεται να ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει το συνολικό βάρος που αντιμετωπίζουν οι παμπ. Το συνδυαστικό αποτέλεσμα του υψηλού λειτουργικού κόστους και της φορολογίας δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις.

Έκκληση για κυβερνητική στήριξη

Αντιμέτωπη με αυτή την κρίσιμη κατάσταση, η Βρετανική Ένωση Ζυθοποιών και Ιδιοκτητών Παμπ απηύθυνε έκκληση προς την κυβέρνηση για άμεσα μέτρα στήριξης. Η επικεφαλής της BBPA, Έμμα ΜακΚλάρκιν, κάλεσε τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία του κλάδου. Η έκκληση αυτή τονίζει την ανάγκη για παρεμβάσεις που θα ανακουφίσουν τις επιχειρήσεις και θα αποτρέψουν περαιτέρω κλεισίματα.

Στόχος των προτεινόμενων μέτρων στήριξης είναι η προστασία των θέσεων εργασίας που κινδυνεύουν, καθώς και ο περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων στις τοπικές οικονομίες. Οι παμπ αποτελούν συχνά κεντρικά σημεία στις κοινότητες και η λειτουργία τους συνεισφέρει σημαντικά στην τοπική οικονομική δραστηριότητα. Η ένωση επισημαίνει ότι η στήριξη του κλάδου είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής.

Με πληροφορίες από: Enikos