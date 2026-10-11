Φρένο στην κατάργηση των μετρητών στην αντικαταβολή μέσω courier

Προς απόσυρση οδεύει η διάταξη του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία προέβλεπε την κατάργηση των μετρητών στις συναλλαγές με αντικαταβολή για παραδόσεις μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών. Οι έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν, σε συνδυασμό με τα νομικά και πρακτικά ζητήματα που αναδείχθηκαν, οδήγησαν το οικονομικό επιτελείο στην επανεξέταση του μέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίμαχη ρύθμιση δεν αναμένεται να φτάσει τελικά προς ψήφιση στη Βουλή.

Η επίμαχη διάταξη και ο αρχικός στόχος της

Η εν λόγω διάταξη, η οποία περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, προέβλεπε ότι κάθε αγορά που παραδίδεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών και εξοφλείται κατά την παραλαβή της, θα έπρεπε να πληρώνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μέσο. Αυτό θα ίσχυε ανεξαρτήτως του ποσού της συναλλαγής, δηλαδή ακόμα και για αγορές μικρής αξίας.

Ο αρχικός στόχος της ρύθμισης ήταν η περαιτέρω διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην ελληνική αγορά, καθώς και ο αποτελεσματικότερος περιορισμός της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, στην πράξη, η εφαρμογή της ρύθμισης δημιούργησε ένα μέτωπο αντιδράσεων από διάφορους φορείς και καταναλωτές.

Οι αντιδράσεις και τα πρακτικά ζητήματα

Το βασικό πρόβλημα που ανέδειξαν οι αντιδράσεις ήταν η δημιουργία δύο διαφορετικών καθεστώτων πληρωμών για την ίδια ακριβώς αγορά. Θα υπήρχε ένα καθεστώς πληρωμών για τις αγορές από φυσικά καταστήματα και ένα εντελώς διαφορετικό για τις ηλεκτρονικές πωλήσεις που εξοφλούνται μέσω αντικαταβολής.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ένας καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ένα προϊόν αξίας έως 500 ευρώ από ένα φυσικό κατάστημα και να το εξοφλήσει με μετρητά. Με την προτεινόμενη νέα διάταξη, εάν το ίδιο προϊόν αγοραζόταν ηλεκτρονικά και παραδιδόταν στην πόρτα του μέσω courier, η χρήση μετρητών δεν θα επιτρεπόταν, ακόμα και αν η αξία της αγοράς ήταν μόλις λίγα ευρώ. Αυτή η διαφοροποιημένη μεταχείριση αποτέλεσε τον πυρήνα των ενστάσεων που διατυπώθηκαν και έναν από τους κύριους λόγους για την εξέταση της απόσυρσης της ρύθμισης.

Η ανισότητα στις συναλλαγές

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η αντικαταβολή ως τρόπος πληρωμής δεν καταργείται. Ο καταναλωτής θα μπορούσε να συνεχίσει να επιλέγει την εξόφληση της αγοράς του τη στιγμή της παραλαβής. Αυτό που καταργεί η επίμαχη διάταξη είναι αποκλειστικά η δυνατότητα πληρωμής με μετρητά.

Η εξόφληση θα έπρεπε να πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, χωρίς να υπάρχει κανένα κατώτατο όριο συναλλαγής. Έτσι, ακόμα και ένα δέμα με αξία 10 ή 20 ευρώ θα υπαγόταν στον ίδιο κανόνα των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η σύγκρουση αυτής της νέας πρόβλεψης με το γενικό καθεστώς συναλλαγών με μετρητά, όπου επιτρέπεται η χρήση τους για ποσά έως 500 ευρώ σε συναλλαγές επιχειρήσεων με ιδιώτες, προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις.

Πρόστιμα και οι επιπτώσεις

Επιπλέον, η προτεινόμενη ρύθμιση προέβλεπε και συγκεκριμένα πρόστιμα για τις εταιρείες courier. Συγκεκριμένα, για κάθε περίπτωση όπου μια εταιρεία ταχυμεταφορών θα αποδεχόταν πληρωμή με μετρητά, προβλεπόταν πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συγκεκριμένης συναλλαγής.

Η διαφοροποίηση αυτή στην αντιμετώπιση των πληρωμών εκτιμάται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνθήκες άνισης μεταχείρισης και να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργούνταν ένα μειονέκτημα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς τα φυσικά καταστήματα θα διατηρούσαν την ευελιξία της αποδοχής μετρητών για ποσά έως 500 ευρώ, κάτι που δεν θα ίσχυε για τις ηλεκτρονικές αγορές με αντικαταβολή.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr