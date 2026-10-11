Συνταξιούχοι: Πότε καταβάλλεται το επίδομα των 400 ευρώ και ποιοι το δικαιούνται

Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ σε περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχους. Η έκτακτη αυτή ενίσχυση θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους η υποβολή κάποιας αίτησης.

Ωστόσο, η ιδιότητα του συνταξιούχου από μόνη της δεν αρκεί για τη λήψη του συγκεκριμένου επιδόματος. Έχουν οριστεί συγκεκριμένα κριτήρια που καθορίζουν ποιες κατηγορίες πολιτών δικαιούνται την ενίσχυση και ποιες αποκλείονται.

Πότε και πώς θα γίνει η καταβολή

Η πληρωμή του επιδόματος των 400 ευρώ έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου. Η διαδικασία θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, καθώς τα χρήματα θα πιστωθούν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους συνταξιούχους, όπως η συμπλήρωση ή υποβολή κάποιας αίτησης, για να λάβουν την έκτακτη ενίσχυση.

Ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση

Για να λάβει κάποιος το επίδομα των 400 ευρώ, πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. Γενικά, οι συνταξιούχοι ηλικίας κάτω των 65 ετών αποκλείονται από την έκτακτη ενίσχυση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ετών ασφάλισης που έχουν συμπληρώσει.

Μία μοναδική εξαίρεση αφορά τους δικαιούχους σύνταξης χηρείας. Για αυτούς, το ηλικιακό όριο υποχωρεί στα 60 έτη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν εισπράττουν παράλληλα δική τους σύνταξη. Επιπλέον, χωρίς κανένα ηλικιακό όριο θα λάβουν την ενίσχυση οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι δικαιούχοι ιδρυματικού επιδόματος, καθώς και τα άτομα με αναπηρία που επιδοτούνται από τον ΟΠΕΚΑ. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και εργαζόμενοι που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα.

Ποιοι μένουν εκτός

Όπως προαναφέρθηκε, οι συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους αποκλείονται από την έκτακτη ενίσχυση των 400 ευρώ. Αυτός ο αποκλεισμός ισχύει ανεξάρτητα από το αν έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης. Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας, εφόσον πληρούν την προϋπόθεση της μη παράλληλης λήψης δικής τους σύνταξης και έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος.

Έλεγχος δικαιώματος

Το βασικό σημείο που πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι είναι η συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου και η ένταξη σε μία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες, οι οποίες καθορίζουν το δικαίωμα στην ενίσχυση. Πριν από την αναμενόμενη πληρωμή, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την περίπτωσή τους.

Για να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Μέσω αυτών των υπηρεσιών, παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της επιλεξιμότητας για το επίδομα των 400 ευρώ.

Με πληροφορίες από: enikonomia.gr