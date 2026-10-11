Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει θέσει στο μικροσκόπιο τις οικονομικές δραστηριότητες των γνωστών καλλιτεχνών Νίκου Καρβέλα και Άννας Βίσση, ξεκινώντας εκτεταμένους φορολογικούς ελέγχους. Αφορμή για την κινητοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών αποτέλεσαν οι δημόσιες τοποθετήσεις των δύο πλευρών την προηγούμενη εβδομάδα, στις οποίες υπήρχαν αναφορές σε χρηματικά ποσά εκατομμυρίων ευρώ. Οι έλεγχοι αφορούν συναυλίες σε μεγάλα στάδια, όπως το Καλλιμάρμαρο και το ΟΑΚΑ, καθώς και περιοδείες στο εξωτερικό, με τη διερεύνηση να επεκτείνεται σε εταιρείες παραγωγής και τιμολόγια από το εξωτερικό.

Ο έλεγχος στον Νίκο Καρβέλα και οι εκκρεμότητες

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επισκέφθηκαν το σπίτι του Νίκου Καρβέλα με σκοπό την επίδοση εγγράφου που αφορά οικονομικές εκκρεμότητες τεσσάρων ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συνολικό ποσό αυτών των εκκρεμοτήτων ανέρχεται στα 850.000 ευρώ. Η έρευνα επικεντρώνεται στην προέλευση και το καθεστώς είσπραξης αυτών των χρημάτων, δεδομένου ότι ο δημιουργός φέρεται να έχει διακόψει την ατομική επιχειρηματική του δραστηριότητα εδώ και τέσσερα χρόνια.

Το περιβάλλον του μουσικοσυνθέτη διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για λεκτική αντιπαράθεση ή επεισόδιο με τους ελεγκτές. Ανέφεραν πως η επίδοση της πρόσκλησης για την προσκόμιση των φορολογικών βιβλίων πραγματοποιήθηκε ομαλά. Ο Νίκος Καρβέλας δηλώνει διαθέσιμος σε οποιονδήποτε οικονομικό έλεγμο, υποστηρίζοντας ότι έχουν εκδοθεί όλα τα νόμιμα παραστατικά για τις συναυλίες του, ενώ ο λογιστής του αναμένεται να καταθέσει τα απαραίτητα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές τις επόμενες ημέρες.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ και η Άννα Βίσση

Μετά τον Νίκο Καρβέλα, ανάλογος έλεγχος θα πραγματοποιηθεί και στην Άννα Βίσση. Η ΑΑΔΕ εξετάζει αρχικά τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο και κάποιες περιοδείες. Επιπλέον, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ήδη η πρόσφατη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ. Η επέκταση των ελέγχων στην Άννα Βίσση αποτελεί μέρος του «ντόμινο» εξελίξεων που προκάλεσε η δημόσια διαμάχη των δύο καλλιτεχνών και η οικονομική τους διάσταση.

Ειδικότερα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εξετάζουν την εταιρεία που διοργάνωσε τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο live στο Παναθηναϊκό Στάδιο διοργανώθηκαν από μία εταιρία παραγωγής μορφής ΙΚΕ, η οποία δεν δήλωσε ΦΠΑ αξίας 80.000 ευρώ και δεν ανήκει στην Άννα Βίσση.

Εταιρείες παραγωγής και ευρωπαϊκή περιοδεία

Στο πλαίσιο των ερευνών, μπήκε στο μικροσκόπιο και η μίνι ευρωπαϊκή περιοδεία που πραγματοποίησε η Άννα Βίσση τον Οκτώβριο του 2025. Το πρόγραμμα της περιοδείας περιλάμβανε συναυλίες σε πόλεις όπως το Ντίσελντορφ, τη Στουτγάρδη, το Άμστερνταμ, το Παρίσι και τις Βρυξέλλες. Οι εταιρείες που είχαν αναλάβει τη διοργάνωση αυτών των συγκεκριμένων εμφανίσεων φέρονται να συνδέονται επιχειρηματικά με την ίδια την Άννα Βίσση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη φορολογική περίοδο 2024-2025, οι εταιρείες αυτές, οι οποίες είναι συμφερόντων της ιδίας, δεν είχαν δηλώσει ΦΠΑ που υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Αυτό το στοιχείο αποτελεί ένα από τα σημεία που διερευνώνται ενδελεχώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Διερεύνηση τιμολογίων από εταιρείες σε Κύπρο και Αγγλία

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται στο ενδεχόμενο φορολογικών παραβάσεων μέσω τιμολογίων που έχουν εκδοθεί από συγκεκριμένες εταιρείες με έδρα την Κύπρο και την Αγγλία. Οι εν λόγω επιχειρήσεις φέρονται να έχουν εισπράξει αμοιβές τόσο για τις δύο συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο όσο και για τις εμφανίσεις της στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κυπριακές και αγγλικές εταιρείες, οι οποίες φέρονται να είναι συμφερόντων της Άννας Βίσση, έχουν λάβει αμοιβές ύψους 80.000 ευρώ για τις δύο συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο και την μίνι περιοδεία στο εξωτερικό. Το καθεστώς αυτών των τιμολογίων και η φορολογική τους αντιμετώπιση αποτελούν κεντρικό σημείο της έρευνας.

Το εύρος των ερευνών της ΑΑΔΕ

Η διαδικασία των ελέγχων της ΑΑΔΕ είναι εκτεταμένη και περιλαμβάνει την εξέταση πληθώρας εγγράφων και στοιχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται οι συμβάσεις καλλιτεχνών, μουσικών και τεχνικών που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις. Επίσης, στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις που εκδόθηκαν, καθώς και οι πληρωμές πνευματικών δικαιωμάτων.

Στη διαδικασία περιλαμβάνονται ακόμη τα τιμολόγια που εκδόθηκαν προς χορηγούς και διαφημιζόμενους, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας παραγωγής που εμπλέκεται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ διερευνούν όλα τα παραστατικά και τις οικονομικές ροές για να διαπιστώσουν τυχόν παραβάσεις.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki, Newsit