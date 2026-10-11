Συμφωνία ΕΕ-Κίνας για περιορισμό εισαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα ανακοίνωσαν την επίτευξη καταρχήν συνεννόησης σχετικά με τον περιορισμό των εξαγωγών κινεζικών υβριδικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων προς την ευρωπαϊκή αγορά. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά από εμπορικές διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν στο Πεκίνο, στις 8 και 9 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πλευρά, η συνεννόηση αυτή ανοίγει την προοπτική για μείωση των εξαγωγών αυτών των οχημάτων κατά περισσότερο από το μισό, σε ορίζοντα τετραετίας.

Οι εμπορικές διαβουλεύσεις στο Πεκίνο

Η επίτευξη της καταρχήν συνεννόησης ανακοινώθηκε μετά τη διεξαγωγή εμπορικών διαβουλεύσεων στην κινεζική πρωτεύουσα. Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 9 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή του Ευρωπαίου επιτρόπου Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας, Μάρος Σέφτσοβιτς, καθώς και του Κινέζου υπουργού Εμπορίου, Γουάνγκ Γουεντάο.

Στην επίσημη δήλωσή του, η οποία ακολούθησε τη δεύτερη συνάντηση των εμπορικών και επενδυτικών διαβουλεύσεων μεταξύ ΕΕ και Κίνας, ο κ. Σέφτσοβιτς ανέφερε πως οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μια «κοινή συνεννόηση» αναφορικά με τον περιορισμό των κινεζικών εξαγωγών υβριδικών και plug-in υβριδικών οχημάτων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το εύρος της συμφωνίας για τα οχήματα

Η ευρωπαϊκή ανακοίνωση διευκρινίζει ότι η συνεννόηση που επιτεύχθηκε καλύπτει συγκεκριμένα τα υβριδικά οχήματα χωρίς εξωτερική φόρτιση, καθώς και τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς αυτοκινήτων.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η παρούσα συμφωνία δεν αποτελεί μια γενική ανακοίνωση για τον περιορισμό όλων των αυτοκινήτων που εισάγονται από την Κίνα. Επιπλέον, δεν καταργεί ούτε αντικαθιστά τα υφιστάμενα μέτρα που αφορούν τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Οι συνομιλίες για τα τελευταία συνεχίζονται κανονικά, αποτελώντας ένα ξεχωριστό σκέλος των ευρύτερων εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας.

Η διευκρίνιση για το ποσοστό μείωσης

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο επίτροπο Μάρος Σέφτσοβιτς, η συνεννόηση δημιουργεί την προοπτική για μείωση των εξαγωγών των εν λόγω οχημάτων κατά περισσότερο από το μισό. Ωστόσο, η διατύπωση αυτή απαιτεί προσεκτική ερμηνεία. Το ποσοστό του 50% δεν αναφέρεται σε άμεσο υποδιπλασιασμό των σημερινών εισαγωγών, αλλά αποτελεί σύγκριση με την προβλεπόμενη εξέλιξη των εισαγωγών την επόμενη τετραετία, στην περίπτωση που δεν θα λαμβάνονταν νέα μέτρα.

Η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτόν τον περιορισμό βασίζεται σε ένα σενάριο όπου οι εξαγωγές θα συνέχιζαν την υφιστάμενη πορεία τους, χωρίς καμία νέα παρέμβαση. Ο υπολογισμός του περιορισμού άνω του 50% γίνεται έναντι αυτού του σεναρίου και όχι αυτόματα έναντι του τρέχοντος ετήσιου όγκου εισαγωγών. Αυτό σημαίνει ότι μια συμφωνία που συγκρατεί την προβλεπόμενη αύξηση μπορεί να μειώσει σημαντικά τις μελλοντικές εισαγωγές σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, χωρίς όμως αυτές να υποχωρήσουν απαραίτητα κάτω από τα σημερινά επίπεδα.

Η αντίδραση της κινεζικής πλευράς

Από την πλευρά της, η Κίνα επιβεβαίωσε επίσης ότι υπήρξε συνεννόηση αναφορικά με το εμπόριο υβριδικών οχημάτων. Στη δημοσιοποιημένη κινεζική περιγραφή της συμφωνίας, αυτή χαρακτηρίστηκε ως συμβατή με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Παρόλα αυτά, είναι αξιοσημείωτο ότι η κινεζική ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει αναφορά στο συγκεκριμένο ποσοστό μείωσης, δηλαδή το «άνω του 50%», το οποίο προβάλλουν οι Βρυξέλλες.

Η σημασία της βάσης υπολογισμού

Το κρίσιμο σημείο για την πλήρη κατανόηση της συνεννόησης έγκειται στην ακριβή βάση της σύγκρισης για τον υπολογισμό του ποσοσοτού μείωσης. Δεδομένου ότι ο περιορισμός υπολογίζεται έναντι ενός σεναρίου μελλοντικής εξέλιξης των εισαγωγών και όχι έναντι των τρεχόντων όγκων, δεν προκύπτει απαραίτητα ότι από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας θα εισάγονται ακριβώς τα μισά αυτοκίνητα από όσα εισάγονται σήμερα.

Για αυτόν τον λόγο, οι τίτλοι που κάνουν λόγο για «υποδιπλασιασμό των κινεζικών υβριδικών» ενδέχεται να μην αποτυπώνουν πλήρως την πραγματική έκταση της συνεννόησης. Χωρίς μια δημοσιοποιημένη βάση υπολογισμού και συγκεκριμένα ετήσια όρια, το αναφερόμενο ποσοστό περιγράφει επί του παρόντος την εκτίμηση της ευρωπαϊκής πλευράς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta