Ο ελληνικός τουρισμός το φθινόπωρο: Περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερες δαπάνες ανά άτομο

Μια αλλαγή σκηνικού παρατηρείται στον ελληνικό τουρισμό κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αγοράς και τους παράγοντες του κλάδου. Ενώ η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου έχει οδηγήσει σε ικανοποιητικές ροές επισκεπτών, τα οικονομικά δεδομένα υποδεικνύουν μια σαφή τάση συγκράτησης των δαπανών από τους ταξιδιώτες. Οι επισκέπτες του φθινοπώρου εμφανίζονται πιο προσεκτικοί, επηρεασμένοι από το γενικότερο πληθωριστικό κύμα και το αυξημένο κόστος διαβίωσης στην Ευρώπη.

Μείωση της μέσης δαπάνης και της διάρκειας παραμονής

Τα στοιχεία δείχνουν μια πτώση της μέσης δαπάνης των τουριστών κατά 5% έως 7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παρόλο που ο συνολικός όγκος των ταξιδιωτών παραμένει σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι καταγράφει μια αξιοσημείωτη υποχώρηση.

Πιο συγκεκριμένα, η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχει μειωθεί από τα περίπου 680 ευρώ στα περίπου 630 ευρώ ανά ταξίδι. Επιπλέον, οι ταξιδιώτες μειώνουν τις ημέρες παραμονής τους, με τη μέση διάρκεια να έχει συρρικνωθεί από τις 7-8 ημέρες στις 4-5 ημέρες.

Περιορισμός δαπανών σε εστίαση και αγορές

Η τάση για συγκράτηση των δαπανών επεκτείνεται και σε άλλους τομείς της τουριστικής εμπειρίας. Οι δαπάνες που αφορούν την εστίαση, τις αγορές (shopping) και τις παράλληλες δραστηριότητες έχουν καταγράψει μείωση κατά 15% σε σχέση με τους καλοκαιρινούς μήνες.

Αυτή η συμπεριφορά υποδηλώνει μια γενικότερη προσαρμογή του τουριστικού προϋπολογισμού, με τους επισκέπτες να επιδιώκουν να περιορίσουν το συνολικό κόστος του ταξιδιού τους, επιλέγοντας πιο οικονομικές επιλογές σε διάφορους τομείς.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών

Η αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών αποδίδεται σε τρεις κύριους παράγοντες, όπως αναφέρουν οι παράγοντες του κλάδου. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι το αυξημένο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων και των μεταφορικών γενικότερα. Ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού των ταξιδιωτών εξαντλείται πλέον πριν καν φτάσουν στον προορισμό τους, περιορίζοντας τα διαθέσιμα χρήματα για δαπάνες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

Επιπλέον, οι πληθωριστικές πιέσεις στις χώρες προέλευσης των τουριστών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, οι ταξιδιώτες από τη Γερμανία και τη Γαλλία φέτος εμφανίζονται πιο «μαζεμένοι» στις φθινοπωρινές τους δαπάνες, παρόλο που ο όγκος των αφίξεών τους παραμένει σταθερός. Αυτό οφείλεται στο αυξημένο κόστος διαβίωσης στις χώρες τους, που τους ωθεί σε μεγαλύτερη προσοχή στις δαπάνες τους κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Στροφή σε οικονομικότερα καταλύματα

Ένας τρίτος παράγοντας που συμβάλλει στην αλλαγή των τουριστικών συνηθειών είναι η στροφή προς καταλύματα που προσφέρουν καλή σχέση ποιότητας-τιμής, γνωστά ως «value for money» επιλογές. Παρατηρείται μια αυξημένη προτίμηση σε βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπως είναι τα καταλύματα τύπου Airbnb.

Αυτές οι επιλογές συχνά παρέχουν τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης, όπως το μαγείρεμα στο κατάλυμα, γεγονός που βοηθά τους ταξιδιώτες να περιορίσουν σημαντικά το κόστος του φαγητού. Αυτή η τάση αντικατοπτρίζει την προσπάθεια των επισκεπτών να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τον προϋπολογισμό τους, αναζητώντας τρόπους να μειώσουν τις καθημερινές τους δαπάνες κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki